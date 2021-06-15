«Куннилингус — это весело»: сценарист «Майора Грома» о сцене с Бэтменом и Женщиной-кошкой

Сценарист Джастин Халперн рассказал, что представители DC запретили включать в мультсериал «Харли Квинн» (17+) сцену с оральным сексом. В сюжете планировалось, что Бэтмен будет делать Женщине-кошке куннилингус. В разговоре с We Got This Covered Халперн передал слова коллег из DC, которые заявили, что «герои так не делают».

«Мы уточнили: «Вы хотите сказать, что герои — просто самовлюбленные любовники?» На что DC ответили: «Нет, мы продаем игрушки с героями. Тяжело будет продать игрушку Бэтмена, который кому-то делал куннилингус», — рассказал сценарист.

Главный редактор Bubble Comics, сценарист и продюсер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» Роман Котков назвал позицию DC очень странной. Он предположил, что заявление представителей студии было перефразировано. По мнению сценариста, они просто не хотели бы, чтобы Бэтмен ассоциировался с оральным сексом.

«У DC уже был такой скандал, что они в одном комиксе показали половой орган Брюса Уэйна, который в западных СМИ окрестили «Лил Уэйн». Мне кажется, из-за прежних историй, связанных с их проколами, они решили в данном случае предохраняться (смеется) от дальнейших скандалов», — сказал Котков «Газете.Ru».

Собеседник отметил, что мультсериал «Харли Квинн» играет на эпатаже, смелости и пошлости, поэтому сцена с куннилингусом выглядела бы в нем органично.

«Именно там это было бы адекватно и никого бы не шокировало, просто потому что у сериала взрослый рейтинг. Он на протяжении двух сезонов показывал такие же безумные вещи. На мой взгляд, они могли бы оставить эту сцену. Но, видимо, Бэтмен для них настолько священная корова, что не решились», — считает Котков.

Он добавил, что «куннилингус — это совершенно нормально, классно и даже весело», и Бэтмен остался бы героем, если бы занимался оральным сексом с Женщиной-кошкой.

«Они классная пара, в комиксах они чуть не поженились. И с половой жизнью у них, я думаю, все хорошо. Поэтому в любом случае Бэтмен остается героем и даже становится круче, если он так делает», — сказал сценарист.

По словам Коткова, он мог бы включить подобную сцену в свой комикс или фильм при условии, что она будет уместно смотреться в сюжете.

«В проектах рейтинга R, таких безумных, как «Харли Квинн», это могло бы произойти. Понятно, что в полнометражных фильмах это выходит на массовую аудиторию и может не совсем адекватно смотреться. Но в проектах не для детей, мне кажется, это было бы классно», — заключил Котков.

После заявления DC пользователи Twitter опубликовали множество мемов на эту тему. Публикуем некоторые (и самые приличные) из них.

— Малыш, иди ко мне вниз, я так возбуждена.

— Извини, но герои так не делают.

Мем с героями «Звездных войн» Энакином Скайуокером и Падме Амидалой, которая говорит: «Сейчас моя очередь, все верно?».

Batman has moved into aggressive negotiations pic.twitter.com/LsxhSuI7bU — Conner (@connerws) June 15, 2021

«Я готовлюсь к объяснению истории об оральном сексе с Бэтменом моему партнеру: «Скалли, ты не поверишь».

Me Getting ready to explain the batman oral sex discourse to my partner. pic.twitter.com/bOx2e36JU3 — Canti ‍ (He/Him) (@CantiUnplugged) June 15, 2021

«Бэтмен жил достаточно долго, прежде чем увидеть себя злодеем».

«Бэтмен: «Я знаю каждую точку скопления нервов на мужском теле».

Женщина-кошка: «И на женском?».

«Объясните это DC».