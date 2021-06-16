«Растоптали мое детство»: россиян возмутил новый мультфильм о Чипе и Дейле

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал вступительную заставку грядущего мультсериала «Чип и Дейл: Жизнь в парке». Премьера проекта состоится на диснеевском стриминге 28 июля. По предварительной информации, планируется выпуск более 30 отдельных серий длительностью по семь минут каждая. Все они будут невербальными.

Согласно анонсу, новый мультсериал расскажет о приключениях «двух остроумных нарушителях спокойствия, живущих в городском парке — оптимистичном и энергичном Чипе, а также непринужденном мечтателе Дейле». В описании говорится, что главные герои продолжат свою «вечную погоню за желудями» и, несмотря на крепкую дружбу, будут сводить друг друга с ума. Помимо бурундуков, в проекте появятся другие популярные персонажи студии — в частности, псы Плуто и Буч, известные по «Микки Маусу». И, скорее всего, сам Дональд Дак.

Авторство «Жизни в парке» принадлежит французскому подразделению Disney и мультстудии Xilam Animation — она наиболее известна по анимационному фильму «I Lost My Body», который номинировался на «Оскар».

В сети новинку от Disney+ встретили по большей степени неодобрительно. Что любопытно, особо возмутились проектом отечественные зрители — множество комментариев с критикой под опенингом на YouTube написаны именно на русском языке.

«Полвека назад с рисовкой старались больше, чем при нынешних технологиях. Срамота. Так издеваться над классикой — позор»; «Спасибо за испорченное настроение! Как такое дно можно было сделать?»; «Что за мода пошла — поганить классику такой вот зашкварной рисовкой? Создайте что-нибудь свое про ЛГБТ-мутантов, а нормальные люди через пару лет сделают из них натуралов в очередном ремейке. Тогда посмотрим, как у вас будет гореть»; «У них там точно 2021 год? Или пленку из 1921-го нашли и просто отремастерили?»; «Это похоже на поп-ит — цветастое, безвкусное, бесполезное, одноразовое»; «Они просто взяли и растоптали все мое детство. Уничтожили подчистую»; «Вот и выросло новое поколение молодых художников. Как и современная музыка — это полный шлак», — писали русскоязычные пользователи.

I'm really enjoying the design and expression work for #ChipNDaleParkLife and can't wait to see it when it comes out in July! pic.twitter.com/Rv5tauvPOa — Toodles (@Toodles3702) June 16, 2021

Подключились к масштабному хейту и зарубежные зрители — правда, некоторые из них все же похвалили Disney за перезагрузку.

«А разве нельзя было нанять аниматоров именно из Disney, или их всех уже уволили? Кажется, будто это нарисовал ученик средней школы. И сразу приношу извинения всем ученикам средней школы — уверен, у вас получилось бы лучше»; «Сериал выглядит не так мило, как я себе это представляла»; «Очаровательно»; «Мне очень понравился дизайн мультфильма, не могу дождаться премьеры»; — разошлись во мнениях иностранные комментаторы.

Чип и Дейл впервые появились в мультфильме «Рядовой Плуто» 1943 года и долгое время являлись второстепенными для Disney персонажами, в основном доставляя ситуативные неудобства Дональду Даку. Ситуация изменилась в 1980-х. Тогда руководство студии стремилось создать новый большой мультсериал, и герои в итоге были значительно переработаны — им добавили одежду и полноценную речь, тогда как в основу образов персонажей легли Индиана Джонс (Чип) и детектив Магнум (Дейл). Проект получил название «Чип и Дейл спешат на помощь» — он стал культовым для зрителей многих стран, включая Россию.