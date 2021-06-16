Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Кино

Премьеры недели: телохранитель-Рейнольдс, динозавры из Якутии и мальчики-русалки от Pixar

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Главные премьеры недели по версии «Газеты.Ru»

Комедийный боевик «Телохранитель жены киллера» с Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлом Л. Джексоном, мультфильм Pixar и Disney «Лука» про мальчиков-русалок и психологическая драма «Аффект» о взбунтовавшемся герое Бена Уишоу: «Газета.Ru» рассказывает о главных премьерах этой недели.

Скопировать ссылку

«Человек, который продал свою кожу» («The Man Who Sold His Skin»), Каутер Бен Ханья

Драма «Человек, который продал свою кожу» постановщицы Каутер Бен Ханьи стала одним из пяти претендентов на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» в 2021 году. Главный герой ленты — сирийский беженец, который скрывается от войны в Ливане. Чтобы переехать в Европу, он решает с помощью татуировок превратить свое тело в произведение искусства и выставлять его в музеях. Со временем он начинает видеть, что приобрел лишь новую несвободу.

«Лука» («Luca»); Энрико Касароса

Мультфильм Pixar и Disney «Лука» является полнометражным дебютом аниматора из Италии Энрико Касаросы. Два главных героя — мальчики Лука и Альберто — проводят лето в маленькой деревне на Ривьере и хранят общий секрет. На самом деле они — сказочные существа из морских глубин. При попадании в воду у ребят меняется внешний вид и появляется хвост, а также чешуя — прямо как у русалки.

«Телохранитель жены киллера» («Hitman's Wife's Bodyguard»); Патрик Хьюз

В продолжении комедийного боевика «Телохранитель киллера» к телохранителю (Райан Рейнольдс) и киллеру (Сэмюэл Л. Джексон) присоединяется супруга наемного убийцы (Сальма Хайек). Их объединяет общая цель — остановить коварного злодея (Антонио Бандерас). Также в сиквеле снялся Морган Фриман.

«Игра на выживание» («One of These Days»); Бастиан Гюнтер

Фильм «Игра на выживание» с Джо Коулом в главной роли рассказывает о поведении людей во время психологически тяжелого соревнования. Владелец автосалона разыгрывает новую машину между двадцатью соискателями. Условия конкурса просты: как можно дольше продержать руку на корпусе автомобиля. Участники готовы убить друг друга за приз, но не могут сдвинуться с места.

«Аффект» («Surge»); Энейл Кария

В полнометражном дебюте Энейла Карии «Аффект» расследуются границы психического состояния человека на грани нервного срыва. Главный герой — тихий сотрудник службы безопасности лондонского аэропорта (Бен Уишоу). Однажды он бросает все, отправляется в опасные приключения по улицам Лондона, грабит банк и совершает другие безрассудные действия, бунтуя против установленных правил.

«Мой личный дракон»; Мила Кудряшова

Документальный фильм «Мой личный дракон» снимали в течение трех лет в Сунтарском районе Якутии. Туда в 2017 году отправилась группа ученых под руководством Павла Скучаса из СПбГУ, чтобы продолжить раскопки арктических динозавров. Это поездка изменяет отношение палеонтологов к древним традициям и своим корням.

«Полночь в Париже» («Midnight in Paris»); Вуди Аллен

Романтическую комедию «Полночь в Париже» 2011 года снова покажут в российских кинотеатрах. В фильме, получившем «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, снялись Оуэн Уилсон, Рэйчел Макадамс, Марион Котийяр, Майкл Шин и другие. По сюжету голливудский сценарист отправляется со своей невестой в Париж и мистическим способом перемещается в начало XX века. Там он знакомится с Хемингуэем, Пикассо, супругами Фицжеральд, Гертрудой Стайн и другими легендами.