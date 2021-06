Плейлист недели: Тима Белорусских, Хаски, Скриптонит и Tyler, The Creator

Тима Белорусских — «Под звездопадом»

Тима Белорусских вернулся с песней «Под звездопадом». Если на дебютном релизе «Твой первый диск — моя кассета» проект был ближе к попсе, чем к хип-хопу, то на свежем сингле продакшн вышел куда ламповее — певец зачитал рэп под старые добрые лоу-фай-биты. В скором времени ожидается выход «Маршрутки», пока доступной для прослушивания в качестве сниппета, а там новый альбом не за горами.

Хаски — «Невидимка»

Хаски (настоящее имя — Дима Кузнецов) анонсировал в 2022 году «Русский альбом», четвертый по счету лонгплей рэпера. Пока можно послушать «Невидимку». В коротких видео к треку артист повторяет одни и те же слова и снимает с лица маску. В 2020-м у Хаски вышел первый за три года альбом «Хошхоног».

Bludkidd и Скриптонит — «Тремор»

Bludkidd — первая рок-группа на лейбле «Музыка 36». На днях у музыкантов вышла дебютная композиция «Тремор», в которой Скриптонит (Адиль Жалелов) отметился гостевым куплетом. Bludkidd образовалась из гитариста и вокалиста Влада Зайченко и барабанщика Тошика Неженко. В прошлом оба были участниками группы «Нервы».

Zavet — «Goth TV»

У Дмитрия Ицкова (Zavet) вышел сингл под названием «Goth TV» — это забавная пародия на «магазин на диване», но только в готической вселенной. В ассортименте идут вино, кресты, цепи и кольца в подарок возлюбленной. В начале года исполнитель пообещал представить новый альбом, но с тех пор его судьба неизвестна.

Tyler, The Creator — «Lumberjack»

Для всех, кто скучал по безбашенному Tyler, The Creator времен Odd Future: музыкант поделился новым синглом «Lumberjack» и сюрреалистичным клипом к нему. Кстати, срежиссировал работу сам Тайлер под моникером Wolf Haley (одно из множества альтер-эго). Это первый трек с предстоящего альбома «Call Me If You Get Lost», который выйдет уже 25 июня.

Винс Стейплс — «Law Of Averages»

«Law Of Averages» — первая сольная работа рэпера с 2019 года, спродюсированная Kenny Beats (работал с Фредди Гиббс, Jpegmafia, Slowthai). «По мере того как вы продолжаете жить, ваша точка зрения на привычные вещи меняется. Это еще один взгляд на себя. Взгляд, которого у меня раньше не было», — рассказал Винс Стейплс. Ждем новый альбом в июле.

«Ленточка» — «Тетрадь»

За плечами молодой казахстанской группы «Ленточка» уже три альбома и всего лишь две тысячи подписчиков в паблике в VK, что, конечно, несправедливо. Настя и Ваня сочиняют стильный дрим-поп, вдохновленный ретро-мотивами и наполненный мечтами о прекрасном. Их новая песня — «Тетрадь» — о созависимых отношениях.