«Таких сейчас нет»: умер один из создателей российского ТВ Анатолий Лысенко

О смерти директора Общественного телевидения России (ОТР) Анатолия Лысенко сообщила пресс-служба канала. Президент России Владимир Путин уже выразил родным и близким тележурналиста глубокие соболезнования, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Лысенко — один из отцов-основателей современного российского телевидения. Он родился в 1937 году в Виннице в Украинской ССР. В 1960 году окончил экономический факультет МИИТ, с 1959 года был автором-внештатником и ведущим молодежных программ на Центральном телевидении Гостелерадио СССР.

С 1968 года Лысенко работал на ЦТ редактором, спецкором и консультантом. Организовывал такие телепередачи, как КВН, «А ну-ка, девушки!» и «Что? Где? Когда?». В 1987 году создал один из символов Перестройки — программу «Взгляд», которой руководил до 1990 года.

Телеведущий Александр Любимов сообщил «Газете.Ru», что Анатолий Лысенко, с которым он вместе стоял у истоков культовой программы, «был душой» творческого коллектива»

«К сожалению, люди уходят — и никуда мы от этого не уйдем. Анатолий Григорьевич был душой нашего коллектива, душой программы «Взгляд». Очень образованный и тонкий человек», — сказал Любимов.

В 1990 году Лысенко стал гендиректором ВГТРК, находился на должности до 1996 года. Известно, что Лысенко предложил Владиславу Листьеву идею программы «Поле Чудес».

Популярный советский телеведущий Игорь Кириллов в разговоре с «Газетой.Ru» оценил значение работы Анатолия Лысенко.

«Толя для меня был ярчайшей фигурой среди журналистов телевидения. Человек он был замечательный, душевный и внимательный по отношению к своим коллегам. Очень талантливый, настоящий телевизионный журналист. К сожалению, таких, как он, сейчас нет. В наше время вообще большой дефицит настоящей телевизионной творческой личности: человеческой и профессиональной. Он в себе все это совмещал», — подчеркнул Кириллов.

Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР также отметил, что Лысенко был для него «настоящим творцом во всех делах, которые делал».

«Не думаю, что сейчас возможно повторить «Взгляд», например, — продолжил Кириллов. — Бессмысленно это делать, потому что другое настроение, другой народ и другое восприятие. Сейчас молодым надо стремиться найти что-то новое, отвечающее современным требованиям нашей жизни. Поэтому надо помнить и благодарить за тот вклад, который Игорь Григорьевич внес в наш тяжелый труд».

Также Лысенко участвовал в создании телекомпании «ТВ Центр», был председателем Комитета по телекоммуникациям и СМИ Москвы. В 2009-2021 годах был профессором медиакома ВШЭ.

Анатолий Лысенко в 1990-х годах смог спасти «Московский дом книги» от разорения, предложив мэру Юрию Лужкову создать одноименную сеть и объединить старые советские книжные магазины.

В 2012 году указом президента Путина Лысенко стал директором «Общественного телевидения России» (ОТР). Целью его было формирование в России гражданского общества. В 2013 году бюджет канала близился к тому, чтобы иссякнуть – об этом говорил сам Анатолий Лысенко. Однако ОТР не прекратил вещание, его стало финансировать государство.

Лысенко имеет звания заслуженного деятеля искусств РФ и заслуженного журналиста РФ. Является лауреатом Госпремии СССР, награжден орденами Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Почета.

У Анатолия Лысенко осталась вдова Валентина, двое детей — главврач 52-й ГКБ Марьяна Лысенко и журналист-международник Виктор Лысенко, четверо внуков и четверо правнуков.

Соболезнования выразила и телеведущая Ангелина Вовк. «Газете.Ru» она сказала, что «для нас, причастных к телевидению, он был как отец, брат и друг. Лично для меня Анатолий Григорьевич всегда оставался старшим братом. Он был большим журналистом, большим руководителем и большим человеком. У меня с ним всегда были теплые и дружеские отношения».