Премьеры недели: фильм с Ивлеевой и Милохиным, «Бендер» Безрукова, демон-кукла

«Ледяной драйв» («The Ice Road»); Джонатан Хенсли

В триллере «Ледяной драйв» водитель грузовика (Лиам Нисон) пытается спасти людей из обвалившейся алмазной шахты. Чтобы помочь им, герой с колонной грузовиков в подчинении вынужден ехать по тонкому льду — и сталкивается с различными трудностями.

«Блогеры и дороги»; Марсель Калинин, Анастасия Ивлеева

В комедии «Блогеры и дороги» снялись звезды соцсетей — Анастасия Ивлеева, Эльдар Джарахов, Виталий Видякин, Юлия Гаврилина, Даня Милохин и Сергей Чертков. В формате тревэл-влога они путешествуют по российским деревням и небольшим городам. Режиссером, автором сценария и продюсером фильма стала Ивлеева.

«Мейер Лански» («Lansky»); Итан Роквей

Байопик «Мейлер Лански» рассказывает о реальном криминальном авторитете, с которым считались все преступные синдикаты и сам Аль Капоне. В фильме Мейера Лански сыграл Харви Кейтель. Главный герой звонит известному и потерявшему вдохновение писателю Дэвиду Стоуну (Сэм Уортингтон) и раскрывает правду о своей жизни и деятельности.

Действие приключенческой комедии «Бендер: Начало» происходит в 1919 году, когда юный идеалист Осип Задунайский (Арам Вардеванян) сталкивается с турецко-подданным аферистом Ибрагимом Бендером (Сергей Безруков). Их объединяет стремление заполучить царскую реликвию — драгоценный жезл. Во время «сотрудничества» Ося перенимает у коллеги навыки и постепенно становится великим комбинатором Остапом Бендером. В фильме также снялись Александр Цекало, Гарик Харламов, Павел Деревянко и другие.

«Кукла» («Juega Conmigo»); Адриан Гарсиа Больяно

Мексиканский хоррор «Кукла» рассказывает о страшной ситуации, в которую попала молодая няня София. Когда хозяйка дома ушла, девушка осталась с тремя детьми в большом доме и столкнулась с демоном — ожившей куклой. Он хлопает дверями, открывает шкафы, угрожает жизни домочадцев и вынуждает людей с ним играть.

Накануне самой большой взятки в жизни чиновника его проклинает обиженная старушка. Теперь в руках героя Максима Лагашкина деньги просто сгорают. От него отворачиваются начальство, бизнесмены и полицейские. Решение проблемы нужно найти за сутки. Сюжет фильма напоминает ленту «Лжец, лжец», в котором герой Джима Керри не мог врать в течение суток, потому что его сын загадал такое желание в день рождения.

«Рок Дог 2» («Rock Dog 2»); Марк Балдо

Продолжение истории о псе Боуди и его веселой рок-группе. В новой части мультфильма хвостатые музыканты уже стали знамениты. Они готовятся к грандиозному турне и сталкиваются с обратной стороной популярности. Главного героя фильма озвучил Никита Пресняков, голосом Агаты Муцениеце говорит лисичка Дарма, а тиктокерша Валя Карнавал озвучила популярную певицу Лил Фокси.