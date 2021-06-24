«Хочу замуж и родить»: почему злится Бритни Спирс

Октябрь 2007 года: лишение Спирс родительских прав

1 октября 2007 года суд лишил Бритни Спирс права опеки над сыновьями — двухлетним Шоном Престоном и годовалым Джейденом Джеймсом. На тот момент ей было 27 лет. Певица передала детей их отцу Кевину Федерлайну (был женат на Спирс с октября 2004-го по июль 2007 года). Согласно Associated Press, суд вынес такое решение из-за «опасного» поведения артистки. До этого она была задержана за вождение с недействительными правами. Во время посещения специальных курсов она призналась, что употребляет наркотики с 2003 года. Бывший телохранитель певицы Тони Барретто рассказывал, что Бритни кричала по ночам, просыпалась в два часа дня, а также в огромных количествах употребляла алкоголь и наркотики.

«От скуки или депрессии Бритни стала принимать наркотики — ей не помогло даже лечение в центре реабилитации», — говорил Барретто».

Кроме того, он утверждал, что Спирс не следила за гигиеной — и от нее неприятно пахло. Согласно Барретто, Бритни часто ходила по дому голой, не стесняясь сыновей и персонала.

Позже Спирс разрешили встречаться с детьми по строгому графику три раза в неделю при условии сдачи анализов на алкоголь и наркотики в крови. Встречи курировал наблюдатель.

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Январь 2008 года: госпитализация и опекунство отца

3 января 2008 года певица отказалась добровольно передавать детей Федерлайну после истечения отведенного ей времени на посещение. В этот же день Спирс, находящуюся «под воздействием неизвестного вещества», увезла «скорая». Однако анализы на наркотики и алкоголь оказались отрицательными — во время расставания с детьми поведение звезды было неадекватным само по себе, без воздействия каких-либо веществ. Через два дня ее выписали. 14 января 2008 года мировой судья окончательно запретил Спирс видеться с сыновьями.

Ночью 31 января 2008 года певица снова была госпитализирована — на этот раз в психиатрическое отделение медицинского центра UCLA. Певицу признали временно недееспособной. Суд Лос-Анджелеса назначил опекуном артистки ее отца Джеймса Спирса и адвоката Эндрю Уоллета. 28 октября 2008 года опека была продлена на неопределенный срок в связи с психически нездоровым состоянием певицы.

В чем заключается опекунство

Подробные условия опекунства Спирса над дочерью держатся в тайне. Из документов, которые юристы передавали в суд, известно, что он может запретить певице выходить из дома и ограничивать круг ее контактов. Также мужчина контролирует финансы Спирс и может говорить с врачами от ее имени (для них слова отца о состоянии певицы приоритетнее ее показаний). Адвокат Уоллет помогал с опекунством до 2019 года без права распоряжаться деньгами певицы.

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Чем занималась Спирс под опекой

Под надзором отца певица продолжала работать, выпуская альбомы и участвуя в шоу. Однако зарабатываемые девушкой миллионы полностью контролировал отец. Кроме того, Спирс была членом жюри шоу «X-Factor» и запустила собственную линейку одежды и парфюмерии. Отец утверждал, что только благодаря его опеке артистке удалось выбраться из долгов и накопить капитал.

Движение #FreeBritney

Поклонники Спирс сразу же решили, что ее держат под опекой насильно. Уже в 2009 году они организовали движение #FreeBritney («Свободу Бритни»). Инициативу поддержали Майли Сайрус, Джастин Тимберлейк, Шер, Пэрис Хилтон, Тэрин Мэннинг и некоммерческая организация «Американский союз защиты гражданских свобод».

В январе 2019 года Спирс пришлось отменить концертный тур из-за разрыва кишки у ее отца. Через пару месяцев адвокат Уоллет перестал быть опекуном певицы, и отец стал единолично распоряжаться ее судьбой. Вскоре Спирс попала в психиатрическую больницу — якобы из-за эмоционального истощения и переживаний за здоровье отца. Позже автор подкаста Britney's Gram со ссылкой на близких певицы заявил, что ее удерживали в больнице насильно. После этого движение #FreeBritney активизировалось с новой силой. В 2020 году Джейми Спирс назвал эту кампанию «шуткой» и обвинил ее организаторов в заговоре.

В феврале 2021 года на стриминговом сервисе Hulu вышел документальный фильм «Кто подставил Бритни Спирс» («Framing Britney Spears»). Он вызвал целую волну заявлений в поддержку лишения отца певицы статуса опекуна.

Через месяц после премьеры фильма конгрессмены-республиканцы Джим Джордан и Мэтт Гаец в своем запросе председателю судебного комитета Палаты представителей Джеррольду Надлеру потребовали пересмотреть законодательство в отношении опекунства и попечительства, используя показания Спирс. По мнению конгрессменов, многие опекуны зарабатывают на своих подопечных, а те оказываются в ловушке на всю жизнь.

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Что не устраивает Спирс под опекой

Певица неоднократно выступала с требованием отменить опеку отца. По данным THR, в 2016 году Спирс сообщила следователю о желании прекратить опекунство как можно скорее. Согласно артистке, «она устала от того, что ею пользуются», и сказала, что сама зарабатывает свои деньги, но пользу от этого получает только ее окружение. Как заявила певица, опекунство затрагивало не только финансовые вопросы, но и «ограничивало все, включая то, с кем она встречается и какой цвет кухонного шкафа выбирает».

Из протоколов судебного заседания 2014 года следует, что Спирс сомневалась в пригодности своего отца в качестве опекуна. Тогда ее адвокат Сэмюэл Ингхэм заявил, что артистка хотела бы рассмотреть вопрос о его снятии с этой должности из-за пьянства. В 2020 году Спирс обратилась в суд по лишению отца статуса опекуна, но проиграла его. В последнем прошении адвокат певицы говорил, что она не будет выступать с концертами под управлением родственника.

В августе 2020-го Спирс требовала отстранить отца от управления ее делами и передать контроль над ее личной жизнью временному опекуну — менеджеру Джоди Монтгомери. Собственную карьеру она просила доверить финансовой компании Bessemer Trust. Компания была назначена соопекуном, но Джейми Спирсу не запретили «следить» за дочерью.

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Выступление Бритни Спирс в суде 23 июня 2021 года

В ходе последних слушаний в суде Спирс снова выступила против опекунства отца. Текст 24-минутного монолога артистки опубликовало издание Variety. Певица рассказала, что отец контролирует ее «на все 100 000% — и ему это нравится». Она заявила, что хочет, чтобы опекунство, которое она считает «оскорбительным», прекратилось.

«Я несчастна, я не могу спать, я так зла, это безумие, — сказала Спирс. — Я просто хочу вернуть себе мою жизнь. Я не должна находиться под опекой, если я могу работать. Я хочу выйти замуж и родить ребенка. Но мне сказали, что под опекой я не смогу это сделать».

По словам знаменитости, во время принудительного лечения ей назначили сильное лекарство литий, из-за которого она чувствовала себя «как будто пьяной». В ее доме постоянно жили посторонние люди: медсестры, охрана и другие. Также Спирс заявила, что в ее комнате не было двери.