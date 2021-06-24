«Стал другим человеком»: адвокат рассказал о жизни Ефремова в колонии

— Как сейчас обстоят дела у Михаила Ефремова?

— Я много раз общался с Михаилом, только в колонии был уже раз восемь. Могу сказать одно — сейчас это совершенно другой человек. Не знаю, можно ли его сравнить с ходячей энциклопедией, но Ефремов прочитал большое количество книг и вообще знает достаточно многое. Настоящий русский интеллигент. Ему даже предложили работать в библиотеке.

Он мог бы сидеть в библиотеке целый день: работа, если можно так сказать, непыльная, там не перетрудишься. Сиди и приводи в порядок библиотечный фонд, а затем выдавай после смены книги заключенным. Но он отказался.

— По какой причине?

— Сказал, что должен испить всю чашу. И теперь сидит в пошивочном цехе, молнии в комбинезоны вставляет. Это говорит о том, что человек меняется.

— Оказывается ли ему в колонии психологическая помощь?

— Об этом сказать не могу, но медицинская помощь ему оказывается. Медсанчасть в колонии классная, там делается все необходимое. Сейчас, к слову, эту колонию пытаются обхаять. А ведь колония действительно хорошая, если можно применить такое слово. Мне есть с чем сравнивать, я во многих колониях был у своих подопечных.

В колонии, где сидит Ефремов, люди живут нормально — насколько это возможно в местах лишения свободы. Они накормлены, если заболевают — их лечат. Если человек плохо себя чувствует, его не гонят палками на работу, а дают освобождение. Миша, кстати, пользуется этим очень редко, хотя имеет возможность и право по состоянию здоровья использовать намного чаще.

— СМИ пишут, что в кассационной жалобе на приговор говорится о выявленном у Ефремова органическом расстройстве личности — якобы защита хочет, чтобы это рассматривалось как смягчающее обстоятельство. Это правда?

— Это полная глупость, вранье. Это все сплетни. Возьмите тот же случай с гусем, которого Михаил якобы заказал себе в камеру. Именно из-за этого его не оставили в Москве, а это все была неправда. Затем была публикация, что Михаил этапирован в Москву и пошел на соглашение со следователями, давая показания по наркотикам. Человек, который это писал, он не понимает, что делает? А сам Михаил в это время сидит спокойно в колонии.

Подобное вызывает во мне профессиональную злость. Это создает общественное мнение, которое нам вредит.

— Откуда появилась фейковая информация о расстройстве личности в кассации?

— Это новость была просто вырвана из контекста. В жалобе процитировано заключение судебно-психиатрической экспертизы, а СМИ подают это так, что у него выявлено расстройство. Подобное уже ни в какие ворота не лезет. Но мне родственники Михаила не дают заявить иск о защите чести и достоинства. Моя клиентка (супруга Ефремова Софья Кругликова — «Газета.Ru») правильно говорит: «Собака лает, караван идет».

Перед кассационным слушанием происходит раскачивание лодки. Далеко не все люди хорошо относятся к Михаилу. Есть целая категория, которая делает ему гадости. Тот, кто распространяет слухи о Михаиле,— относится к этой категории граждан.

— Как на самом деле будет строиться защита Ефремова?

— Защита будет состоять из двух частей. Первая часть — судом в недостаточной степени учтены смягчающие обстоятельства. Вторая — суд, как первой инстанции, как и второй, не захотел исследовать ситуацию, был ли погибший Захаров пристегнут ремнем безопасности или не был.

А ведь это очень важно. Защита считает, и нас поддерживают судебные медики, что если бы он был пристегнут, то вполне мог остаться в живых. Вот насколько важен этот вопрос.

Хотелось бы, чтобы наказание было снижено, а на какой срок... Чем больше, тем лучше.