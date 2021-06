Плейлист недели: Клава Кока, Tyler, The Creator, Эд Ширан и Shortparis

Tyler, The Creator — «Massa»

У Tyler, The Creator вышел горячо ожидаемый альбом «Call Me If You Get Lost». Сюжет строится вокруг некоего Тайлера Бодлера (вероятно, очередное альтер-эго музыканта), который влюбляется в девушку лучшего друга («Wusyaname»). В записи поучаствовали Фаррелл Уильямс, Lil Uzi Vert, Lil Wayne, Youngboy Never Broke Again, Ty Dolla $ign, Брент Фаяз, Domo Genesis и другие.

Таким Эда Ширана еще не видели: в клипе на песню «Bad Habits», снятом Дэйвом Мейерсом, исполнитель в образе то ли глэм-рокера, то ли вампира совершает ночной променад с гоблинами и упырями. Впервые Ширан презентовал «Bad Habits» во время прямой TikTok-трансляции на чемпионате Европы по футболу.

Shortparis — «Любовь моя будет тут»

Группа Shortparis без предупреждения выпустила четвертую по счету пластинку «Яблонный сад». «В альбоме тесно переплелись между собой прошлое и настоящее, поэзия и форма, политика и лирика, диссонансы с благозвучием привычных трезвучий», — рассказал фронтмен Николай Комягин. Внутри — ревущие гитары и мрачные образы, в которых, несмотря на название, нет ничего от любви.

Super Collection Orchestra — «Я знаю, кто ты»

У питерского коллектива Super Collection Orchestra вышел бодрый альбом «Прозрачно». В нем десять песен, в том числе «Я знаю, кто ты» из фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». Свой стиль группы называет freepop'ом, то есть «свободной поп-музыкой».

Артистка лейбла Black Star Клава Кока представила новый TikTok-трек «Подушка» — ее тут же обвинили в плагиате на Mia Boyka. Кстати, это уже не первый раз, когда Клаву подозревают в музыкальном воровстве: ранее на ее альбоме «Неприлично о личном» нашли кучу заимствований из песен «Евровидения-2019». Однако от этого она менее популярной точно не стала.

Ooes — «Права»

«Мои (твои) темные желания» — минималистичный альбом молодой певицы из Дзержинска Лизы Ooes, вдохновленный вичхаусом Crystal Castles. Певица прославилась в TikTok с синглом «Зима» и недавно выступила с ним на «Вечернем Урганте».

Constantine — «Неоновая ночь»

Подопечный Ивана Дорна (лейбл Masterskaya) — Constantine — один из самых интересных вокалистов новой волны украинской поп-музыки. Послушайте его новую композицию «Неоновая ночь».

Helado Negro — «Gemini and Leo»

«Gemini and Leo» — первая песня с грядущего альбома «Far In» бруклинского исполнителя Helado Negro. Это приятная фанк-композиция о влюбленных, один из которых приглашает другого на танцпол. По ходу развития двое оказываются чуть ли не в космосе — совместимость у Близнецов и Львов (название трека), как говорят астрологи, отличная.