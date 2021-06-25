Вся правда о рынке NFT: чего ждать от криптоискусства

Немного терминов, которые помогут лучше понять тему

Криптоискусство

Цифровое искусство, которое использует технологию блокчейн. Блокчейн помогает диджитал-художникам решить проблему бесплатного тиражирования: они выпускают ограниченное количество предметов и привязывают их к уникальным токенам, подтверждающим право собственности.

Блокчейн (blockchain — с английского «цепочка из блоков»)

Это распределенная база данных или цепочка блоков с информацией обо всех сделках. Данные о транзакциях, записанные в блокчейн, нельзя изменить или удалить, иначе вся цепочка блоков разрушится.

Ethereum

Эта блокчейн-платформа уникальна тем, что в ней используется алгоритм смарт-контракта: он позволяет прописать условия соглашения и его выполнения (аналог бумажных договоров). Именно на базе Ethereum был создан NFT.

Токен

Виртуальная единица в блокчейн, с помощью которой можно совершать покупки. Большинство токенов — взаимозаменяемые (fungible): равны друг другу и используются в качестве валюты. Взаимозаменяемый актив всегда стандартизирован. Например, купюра в $5, принадлежащая одному физическому лицу, будет иметь ту же ценность, что $5 другого.

Невзаимозаменяемые токены (non-fungible или NFT)

Невзаимозаменяемые токены же, напротив, уникальны и дают возможность владения объектом, который существует в единственном экземпляре. К таким объектам относят цифровые произведения искусства, видео, предметы в играх и другие виртуальные объекты.

«В России нет культуры арт-рынка»

— Как криптоискусство развивалось до NFT и что изменилось?

— На развитие криптоискусства во многом повлияло создание сети Ethereum в 2015 году. Этот блокчейн дал возможность молодым стартаперам продавать свои идеи, минуя при этом государственные и прочие регуляционные схемы. В искусстве блокчейн стал направлением для эксперимента. Но вместе с этим возникла большая проблема, связанная с верификацией. Благодаря NFT мы получили инструмент, который позволил проверить подлинность цифрового объекта и количество его копий. Первыми технологию опробовала компания Lavra Labs в 2017 году. Они выпустили 10 тыс. CryptoPunks — коллекцию цифровых аватаров, каждый из которых имел свой токен.

Проще говоря, представьте, что я предлагаю купить вам видео. Вы спросите, какой смысл, если оно уже опубликовано в интернете? Где гарантия того, что оно будет моим? NFT решает эту проблему: вы получаете права на видео и можете перепродавать его на аукционах.

— Продажи на рынке NFT за месяц упали почти на 90%. Профильные криптовалютные издания уже говорят о «схлопывании NFT-пузыря». Выгодно ли инвестировать в NFT сейчас?

Справка: Пик продаж токенов пришелся на 3 мая — за сутки пользователи совершили сделок на $102 млн, а за неделю — на $170 млн. Но уже с 26 мая по 2 июня сделок совершили только на $19,4 млн — почти на 90% меньше, чем на пике. Недавно Фред Эрзам, один из основателей стартапа Coinbase, заявил, что 90% NFT-токенов, вероятно, не будут иметь никакой ценности через три-пять лет. Впрочем, резкие падения на рынке NFT наблюдались ранее. Например, в декабре 2017-го объем продаж составлял более $300 тыс. за неделю, а всего месяц спустя продажи упали до $16 тыс.

— На мой взгляд, это просто яркий заголовок. На 90% ничего не падало. Крипторынку действительно свойственна волнообразная кривая, падения наблюдались и ранее. Крупный рост был обусловлен единичными высокими продажами Beeple, CryptoPunks и еще нескольких художников. Таких продаж в общей сложности 20 штук на весь мир. Это очень маленькое количество. Средняя стоимость NFT как была, так и остается на уровне $2-2,5 тыс. (это правда, в июне 2021 года продажи держались на уровне $2 тыс. Самая крупная сделка — $7 тыс. — база данных Nonfungible — прим. «Газета.Ru»).

Сейчас наступил очень интересный период. Криптомиллионеры, которые ранее делали покупки ради прикола, увидели, что есть рынок искусства. В апреле и мае 2021 года на рынок NFT вышли художники из традиционной повестки, которые начали делать цифровое искусство. За ними — «традиционные» коллекционеры. Художники, которые заявили о себе в первую волну, развивают новое направление в сторителлинге, кино, спецэффектах и в индустрии игр. Конечно, проблема в том, что не все художники на рынке NFT создают искусство. Я думаю, что скоро появятся авторы с более глубоким содержанием работ. Рынок будет только расти.

— Допустим, я купила работу художника в NFT. Какая у нее ценность сейчас и в будущем?

— Здесь все зависит от того, кто вы, работу какого художника вы купили и зачем. Принцип такой же, как и на традиционных арт-рынках. Одно дело, когда вы купили картину Пикассо, другое — работу малоизвестного художника за $2 тыс. Что касается NFT, во-первых, у нас пока нет индекса художников, потому что нет «сформировавшихся» имен. Очень мало времени прошло. Во-вторых, продвижение. Если вы купили одну работу в NFT, вы можете рекламировать ее в соцсетях. Я же рекомендую создавать коллекции, покупать объекты не одного художника, а сразу пяти. И, конечно же, стоит самому участвовать в продажах. Тогда стоимость вырастет.

— С помощью NFT можно продавать традиционное искусство, обернутое в цифровую форму?

— Не совсем так. Может быть, такое когда-нибудь изобретут, но я не сторонник этого. Когда говорят про такое, часто имеют в виду Бэнкси. Но не стоит забывать, что Бэнкси — это всегда спланированная пиар-акция. То, что его работу сожгли и превратили в NFT-токен, было лишь идеей его пиарщиков. Да, они на этом заработали, но никакого отношения к истории токенизации искусства это, на мой взгляд, не имеет.

— Есть еще такой случай. Глава блокчейн-компании Tron Джастин Сан купил картину Пикассо за $20 млн для токенизации (правда, аукционный дом не выпускал специального релиза, посвященного продаже картины, а лишь репостнул твит Сана — прим. «Газета.Ru»).

— Нужно понимать, кто такой Джастин Сан. Он обожает пиар. Изначально он торговался за Beeple, но его работу ему купить не удалось. Что там все же было с Пикассо, неизвестно.

— Возможна ли в России токенизация классических произведений?

— Я скорее не могу ответить на этот вопрос, потому что занимаюсь развитием именно цифрового искусства. Для этого нужно хорошо понимать особенности продажи, хранения и страхования на рынке традиционного искусства. Возможно, для этого придумают свою схему. Я же вижу в этом проблему. Как быть в случае, если кто-то сделал с работы известного художника токен и перепродал его, например, в дизайнерское бюро?

— Кто проверяет и кто закрепляет авторские права на произведение в NFT?

— Когда художник передает любые права на созданное им произведение, это называется имущественными правами. Когда он передает имущественные права на работу покупателю, то обычно прописывает в договоре, что именно он перепродает. В NFT ты покупаешь именно возможность перепродажи работы. Другое дело, что все договорились между собой, что это искусство, а если это искусство, то в коммерческих целях его использовать нельзя. То есть сделать для себя майку с CryptoPunks можно, а продавать ее — нет.

— Критики NFT сравнивают систему продажи и покупки цифровых объектов с финансовой пирамидой, так как для этого нужно заплатить за транзакцию.

— Да, это такая система, но это точно не финансовая пирамида. Когда много людей, транзакция неминуемо растет, но при этом ты не платишь налоги. Цены за транзакцию могут быть совершенно разными, но их всегда можно «отбить» на продажах.

— В мире NFT-искусства будут музеи?

— Цифровая среда не имеет границ. На Disartive мы сделали для демонстрации Led-экран. Ранее такие выставки проводились онлайн, например, в Cryptovoxels или в Майнкрафт. В виртуальном мире музей можно хоть завтра организовать. В жизни же есть одна проблема — хранение крупных копий на серверах. Мы пока не знаем, будут ли музеи готовы держать у себя постоянную коллекцию NFT-искусства.

— В Россию это только приходит? Случится ли у нас бум на NFT и цифровое искусство?

— В кругах криптовалютчиков это уже популярно. В России с этим сложно. У нас нет культуры арт-рынка. Он у нас не развит — ни традиционный, ни диджитал. Какого-то бума в России ожидать не стоит. У нас нет законодательства для NFT — это все равно крипта.

— Каких бы российских цифровых художников вы бы выделили?

— Есть громкие имена — Покрас Лампас, AES+F, Ольга Федорова, Никита Реплянский и Олег Сороко. Все они являются уже известными музейными художниками. Я бы разделила авторов на несколько категорий: диджитал-арт и так называемый постдиджитал-арт. Последний представляют художники первой волны, например Миша Либерти и Эдуард Михайлов. Они создавали цифровое искусство до этого, но NFT просто увеличил их стоимость. Кроме того, есть арт-бренды — цифровые художники, которые работают в команде, например, Urban Files. Сейчас также набирает оборот цифровой неофеминизм, его представительницы манифестируют свободу и сексуальность.