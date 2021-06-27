Главное в шоу-бизнесе: «Жара» без зрителей, «Холокост» Бероева, избиение комика

Фестиваль «Жара» прошел без гостей

С 23 по 27 июня в подмосковном «Крокус Сити Холле» прошел пятый международный музыкальный фестиваль «Жара». На гала-открытии перед зрителями выступили Филипп Киркоров, Егор Крид, Zivert, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Григорий Лепс, Лолита, Николай Басков, Тимати и многие другие звезды. Оставшиеся четыре дня более 250 артистов выступали без зрителей из-за ухудшения статистики заболеваемости коронавирусом. В официальной группе «Жары» «Вконтакте» велась ежедневная трансляция фестиваля.

Усилены ограничения для учреждений культуры

Согласно приказу Министерства культуры РФ, в федеральных учреждениях культуры на территории Москвы заполняемость залов должна составлять не более 50 процентов и не превышать 500 человек. При этом число посетителей может быть увеличено, если будет введена система QR-кодов.

Бероев сравнил антиковидные ограничения с холокостом

На церемонии вручении премии «ТЭФИ — летопись победы» актер Егор Бероев вышел на сцену в пиджаке с большой желтой звездой. Этот отличительный знак по приказу нацистов носили евреи на подконтрольной Германии территории в период холокоста. Актер сказал, что не прививался от коронавируса. Он попросил не допустить «сегрегации общества на умных и глупых, людей с синдромом Дауна и без, белых и черных, евреев и неевреев, привитых и непривитых». Против мнения Бероева высказались Владимир Познер, Олег Басилашвили, Михаил Боярский и другие.

Ксения Бородина разводится с мужем

Телеведущая Ксения Бородина подала документы на расторжение брака с предпринимателем Курбаном Омаровым. Об этом сообщает Telegram-канал Super со ссылкой на собственный источник. Звезда «Дома 2» Рустам Солнцев подтвердил эту информацию о разладе в семье ведущей в разговоре с kp.ru. О причинах возможного развода не сообщается. В социальных сетях супруги сообщения о разводе пока не комментируют.

Стендап-комика избили из-за шутки

Комик Идрак Мирзализаде написал в своем Instagram, что получил несколько тысяч угроз в интернете из-за «вырванной из контекста шутки». 23 июня в центре Москвы на него напали и избили. По словам Мирзализаде, фрагмент его мартовского выступления в юмористической программе «Разгоны» опубликовали телеканал «Царьград» и журналист Владимир Соловьев. В выпуске Идрак говорил о ксенофобии и проблемах людей не славянской внешности при съеме жилья в Москве. Комик отметил, что «информация была подана некоторыми СМИ так, будто он русофоб и оскорбляет русский народ».

Певица МакSим не выходит из комы

27 июня менеджер МакSим Яна Богушевская сообщила «Газете.Ru», что состояние певицы оценивается как «крайне тяжелое». С 19 июня исполнительница находится в искусственной коме на аппарате ИВЛ — у нее зафиксировано поражение более 75% легких. При госпитализации певицы с пневмонией тест на коронавирус был отрицательным.

Бритни Спирс выступила в суде против опеки отца

Певица Бритни Спирс в ходе слушаний в суде в Лос-Анджелесе попросила избавить ее от опеки отца, которая продолжается с 2008 года. Издание Variety опубликовало текст 24-минутного монолога исполнительницы, в котором она заявляет о желании прекратить «оскорбительное опекунство». Она призналась, что отец контролирует ее «на все 100 000%, и ему это нравится». Подробную 13-летнюю историю опекунства над артисткой ранее рассказала «Газета.Ru».

Земфира хочет отсудить у Гришковца 1,5 млн рублей

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Певица Земфира подала иск в Центральный районный суд Калининграда к драматургу Евгению Гришковцу за то, что он назвал ее «наркоманкой» в эфире телеканала «Дождь». Затем он публично извинился в видео, которое опубликовал тот же «Дождь». Исполнительница требует у него компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей, признания высказанных им сведений не соответствующими действительности и опровержения его слов в эфире телеканала. Согласно Земфире, высказывание писателя негативно повлияло на ее репутацию и отношение к ней окружающих, а также спровоцировало моральное страдание.

Фильм «Летчик» покажут в ЕС, США и Азии

Права на фильм Рената Давлетьярова «Летчик» о подвиге Алексея Маресьева купили прокатчики из европейских стран, США, Южной Кореи и Японии.

«Этот фильм заслуживает быть увиденным широкой аудиторией, и мы очень рады работать вместе с «Централ Партнершип», чтобы сделать картину доступной для североамериканских зрителей», — цитирует «Бюллетень кинопрокатчика» президента дистрибьютора Well Go USA Дорис Пфардрешер.