Что смотреть в кино: «Огрики», «Судная ночь» и «Начать с нуля»

«Судная ночь навсегда» («The Forever Purge»); Эверардо Валерио Гоут

Пятая и заключительная часть популярной франшизы-антиутопии о новом «прекрасном» мире с его «судной ночью» — согласно установленным здесь законам, каждое 21 марта гражданам разрешается на протяжении 12 часов абсолютно легально заниматься любой преступной деятельностью, в том числе убийствами. Со сменой власти традиция отменяется, но лучше от этого не становится, так как недовольные устраивают свою «судную ночь» — и 12 часами ее ограничивать не планируют.

«Страсть, любовь и стволы» («Die in a Gunfight»); Коллин Шиффли

Романтический боевик рассказывает историю наследника медиаимперии Бена, который по уши влюбляется в ( ̶с̶ы̶н̶а̶ ̶м̶а̶м̶и̶н̶о̶й̶ ̶п̶о̶д̶р̶у̶г̶и̶) дочь врага своего отца. Главные роли в фильме исполнили Диего Бонета, Александра Даддарио, Джастин Чатвин и Трэвис Фиммел — звезда «Варкрафта» и «Викингов».

По сюжету комедийного ужастика лесничий Финн и почтальон Сесили вынуждены переждать снежную бурю в крохотном странном городке под названием Биверфилд. Ситуация осложняется тем, что Финн находит обезображенный труп, — и виноват в этом, вероятно, жуткий оборотень. В итоге местные жители скрываются в одном большом здании, чтобы защитить себя от чудища и, если удастся, вычислить монстра-убийцу.

«Начать с нуля» («Cambio tutto»); Гуидо Кьеза

Милая и жизнеутверждающая итальянская комедия о женщине средних лет Джулии, быт которой трещит по швам: бойфренд — бездельник, бывший, несмотря на грядущую свадьбу, — продолжает ее донимать, подруга — нещадно пользуется добротой. Точкой невозврата для героини становятся проблемы на работе: по сути она оказывается в подчинении у 20-летней блогерши с миллионами подписчиков, и ей это не особо по душе. Учитывая такие вводные, Джулия начинает все с нуля.

«Огрики» («Smelliville»); Тоби Генкель и Дженс Мюллер

В центре сюжета «Огриков» (хотя куда приятнее идентифицировать мультфильм по английскому тайтлу, обыгрывающему название родного для Супермена города Смолвиля в контексте слова «smell»; в данном случае «вонь») — семейство странных зеленых человечков, которые очень сильно напоминают Шрэка. В один прекрасный день они прилетают на драконе в заштатный городок в попытке найти здесь новое пристанище — но местные жители гостей в большинстве своем не принимают. Хотя огрикам многого и не надо: они питаются мусором и живут на помойке.

«Кошмары» («Come True»); Энтони Скотт Бернс

Психологический хоррор (кажется, действительно жутковатый и давящий на зрителя) о 18-летней девушке, которую мучают страшные ночные кошмары. В попытке решить проблему она отправляется в некий Институт изучения сна — и, есть ощущение, это далеко не лучшее решение в ее жизни.