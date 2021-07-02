Доронина попросила Путина спасти МХАТ. В театре считают, что ей манипулируют

Бывший художественный руководитель МХАТа им. М. Горького, народная артистка СССР Татьяна Доронина написала письмо президенту Владимиру Путину с призывом помочь в «сохранении» театра. Доронина пояснила, что, обращаясь к главе государства, она не видит другого выхода из сложившейся ситуации.

Фрагменты письма были опубликованы в газете «Аргументы недели». В материале говорится, что полный текст письма и фото подлинника имеются.

«Дорогой Владимир Владимирович! Без Вашего участия восстановить то, что называлось МХАТ имени Горького, невозможно (...). Я решилась на просьбу. Очень хочется верить, что Вы меня услышите: срочно надо изгнать торгашей из нашего Театра. Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется в Театре в качестве руководителя – от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний», — говорится в письме Дорониной.

В частности, она указывает на то, что при нынешнем художественном руководстве театра в лице Эдуарда Боякова и директора Олега Михайлова были «выгнаны» талантливые артисты, а также «уничтожены» репертуар и декорации лучших спектаклей. Сейчас, по ее мнению, помещения театра сдаются «кому захочется и для чего захочется», а вместо прежней труппы набраны актеры, которые, как отметила Доронина, «вне какой-либо школы и несовместимы с «горьковцами».

«Помогите, дорогой Владимир Владимирович, если не назначить срочно нового директора, не пригласить талантливого худрука, любящих русскую литературу и подлинный реалистический, по Станиславскому сыгранный спектакль, – всё поглотит хулиганский, извращенный, пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган (…). Прошу очень, я не знаю, сколько мне осталось…» — пишет Доронина.

Ответ МХАТа

Как рассказала «Газете.Ru» пресс-секретарь Виктория Мусина-Пушкина, в театре письма Дорониной не видели и не знают, было ли оно направлено Путину.

«Мы можем только предполагать, что письмо это было написано для того, чтобы его в первую очередь распространяли СМИ. В противном случае Татьяна Васильевна давно бы приехала в театр, который живет в невероятном ритме премьер, гастролей, событий и мероприятий, и давно приступила бы к своим обязанностям президента театра. Тем более, что Министерство культуры в новом уставе четко прописало обязанности президента, за которые ей выплачивается зарплата из государственного бюджета. Татьяна Васильевна не появляется в МХАТ, не видела ни одной нашей премьеры», — заявила Мусина-Пушкина.

По ее словам, странно читать такие высказывания о театре от человека, который является его президентом.

«Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. Мы можем только предполагать, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих корыстных интересах», — сказала представительница театра.

Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТа почти 40 лет и покинула театр в 2018 году. После этого для нее был учрежден специальный пост президента, однако активного участия артистка в жизни и творческой деятельности театра не принимает, а основную роль в МХАТе теперь играет Эдуард Бояков. Он неоднократно заявлял, что Дорониной неоднократно предлагали заняться постановкой нескольких спектаклей. Заслуженная артистка этого не подтверждает и говорит, что большинство реквизита для спектаклей, которые ранее она ставила, Бояков списал и утилизировал.

В 2020-м Минкульт провел комплексную проверку театра, выявив серьезные нарушения. Речь шла в том числе о расходовании средств на зарплаты, использовании средств президентского гранта и осуществлении государственных закупок. Бояков свою должность сохранил.