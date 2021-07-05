Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни

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Хроника

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Владимир Меньшов в роли психолога Петрова в фильме &laquo;Собственное мнение&raquo;, 1976 год Владимир Меньшов в роли психолога Петрова в фильме &laquo;Собственное мнение&raquo;, 1976 год
Актеры Татьяна Борисовна Шестакова в роли Нади и Владимир Валентинович Меньшов в роли Мартьянова в сцене из фильма &laquo;Соленый пес&raquo;, 1973 год Актеры Татьяна Борисовна Шестакова в роли Нади и Владимир Валентинович Меньшов в роли Мартьянова в сцене из фильма &laquo;Соленый пес&raquo;, 1973 год
Владимир Меньшов в роли Семена Боброва в фильме Алексея Сахарова «Человек на своем месте», 1973 год Владимир Меньшов в роли Семена Боброва в фильме Алексея Сахарова «Человек на своем месте», 1973 год
Актер Жерар Депардье и Владимир Меньшов на Московском международном кинофестивале, 1987 год Актер Жерар Депардье и Владимир Меньшов на Московском международном кинофестивале, 1987 год
Кадр из фильма «Розыгрыш», режиссер Владимир Меньшов, 1976 год Кадр из фильма «Розыгрыш», режиссер Владимир Меньшов, 1976 год
Владимир Меньшов в роли Сергея и Наталья Андрейченко в роли Марии в фильме Эрнеста Ясана «Прости», 1986 год Владимир Меньшов в роли Сергея и Наталья Андрейченко в роли Марии в фильме Эрнеста Ясана «Прости», 1986 год
Актеры Владимир Меньшов в роли Петрова и Людмила Чурсина в роли Ольги в фильме Юлия Карасика &laquo;Собственное мнение&raquo;, 1977 год Актеры Владимир Меньшов в роли Петрова и Людмила Чурсина в роли Ольги в фильме Юлия Карасика &laquo;Собственное мнение&raquo;, 1977 год
Владимир Меньшов с актером Сергеем Безруковым, 2009 год Владимир Меньшов с актером Сергеем Безруковым, 2009 год
Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой и внуками Андреем и Таисией на церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд кино в Москве, 2009 год Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой и внуками Андреем и Таисией на церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд кино в Москве, 2009 год
Владимир Меньшов и Алексей Кравченко на съемках фильма &laquo;Каникулы строгого режима&raquo;, 2009 год Владимир Меньшов и Алексей Кравченко на съемках фильма &laquo;Каникулы строгого режима&raquo;, 2009 год
Владимир Меньшов в роли Балашова и Данила Козловский в роли Валерия Харламова в кадре из фильма режиссера Николая Лебедева «Легенда №17», 2013 год Владимир Меньшов в роли Балашова и Данила Козловский в роли Валерия Харламова в кадре из фильма режиссера Николая Лебедева «Легенда №17», 2013 год
Владимир Меньшов, 2020 год Владимир Меньшов, 2020 год

Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни

Российский кинорежиссер скончался от последствий коронавирусной инфекции

5 июля ушел из жизни советский и российский кинорежиссер Владимир Меньшов. Ему был 81 год. Как сообщили в киностудии «Мосфильм», он умер от последствий коронавирусной инфекции. В 1981 году его фильм «Москва слезам не верит» был удостоен премии «Оскар». Дата и время прощания с Меньшовым будут объявлены позднее.

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Режиссер Владимир Меньшов умер в понедельник от последствий коронавирусной инфекции, сообщили в «Мосфильме» 5 июля. Ему был 81 год.

«Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году», — говорится в сообщении на сайте киноконцерна.

О дате и времени прощания с режиссером станет известно позднее.

Коллектив «Мосфильма» выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким режиссера.

«Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», — отметили в киноконцерне.

Биография и творческий путь

Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. Его отец Валентин Меньшов (1912-1974) был моряком, потом работал в НКВД, мать Антонина Меньшова (1905-1964) — оба уроженцы Астраханской области, в центре которой Владимир Валентинович и вырос.

В 1961 году Меньшов стал студентом актёрского факультета школы-студии МХАТ имени В. Немировича-Данченко, который окончил в 1965 году, в 1970 году окончил аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма).

«Москва слезам не верит»

В 1981 году его фильм «Москва слезам не верит» (1979) был удостоен премии «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук как лучший фильм на иностранном языке. Как отметил Меньшов, о награде он узнал случайно, от коллег.

С 1982 года преподавал кинорежиссуру на Высших курсах сценаристов и режиссёров, с 1989 по 2018 годы руководил режиссерскими мастерскими на Высших курсах сценаристов и режиссёров. В 2004 году Меньшов был ведущим телевизионного реалити-шоу «Последний герой-5» на «Первом канале».

«Достаточно подлый фильм»

19 апреля 2007 года на церемонии вручении кинонаград, организованной телекомпанией «MTV Россия», отказался вручить приз фильму «Сволочи». Меньшов бросил конверт с результатами голосования на пол и сказал: «Я надеялся, что пронесёт — не пронесло. Вручать приз за лучший фильм этому фильму, достаточно подлому и позорящему мою страну, я попросил бы Памелу Андерсон. Я, к сожалению, этого делать не буду. До свидания».

В 2011 году как председатель российского Оскаровского комитета Меньшов отказался подписывать решение о выдвижении на премию «Оскар» фильма Никиты Михалкова «Утомлённые солнцем 2: Цитадель».

В 2009 году Меньшов набрал актёрско-режиссёрскую мастерскую во ВГИКе. Он также преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».