«Снимать такие фильмы — как служить в армии»: интервью с режиссером «Черной Вдовы»

— «Черную Вдову» сложно назвать типичным супергеройским боевиком из-за глубины сюжета. В чем главная идея фильма лично для вас?

— Нам было важно разобраться, где окончательно заканчивается Черная Вдова как персонаж. Ведь мы уже знаем сам конец ее истории, знаем, что произошло с ней в финальных «Мстителях». Мы понимали, что сольник должен в каком-то смысле стать разгадкой ее жизненной головоломки, должен собрать персонажа воедино.

В начале нашего фильма Наташа Романофф (Черная Вдова — «Газета.Ru») оказывается очень «раздробленной», она одинока, чувствует себя изгоем. Но ближе к концу снова становится Черной Вдовой, начинает вновь помогать окружающим. Думаю, одна из вещей, которую мы хотели исследовать, — ее уязвимость. Но старались исследовать это с юмором.

— «Черная Вдова» — ваш дебют в жанре супергеройского кино. Было ли вам сложно перестроиться под этот жанр? И в чем главное отличие между созданием супергеройских фильмов и, к примеру, классических драм?

— Наибольшая разница между производством таких фильмов, как «Черная Вдова», и артхаусных лент, которые я снимала прежде, заключается в масштабности. В нашей команде было 300-400 человек, а в моих предыдущих проектах это число было в десять раз меньше. Кроме того, мы снимали на протяжении четырех с половиной месяцев, а я привыкла снимать в течение месяца или пяти недель. И также это логистика. Было много перелетов, мы снимали в пяти разных странах.

Оказалось, что снимать фильмы из разряда «Черной Вдовы» — это как армия. И при всем этом нам приходилось фокусировать основное внимание на Наташе. Постоянно думать о том, какой будет ее история на фоне такого массивного зрелища.

Нам также было нужно сделать наших персонажей правдоподобными. Чтобы даже тогда, когда они сидят в супергеройских костюмах за ужином, они выглядели как настоящая семья. Персонажи должны знать, где они выросли, в нашем случае это была Россия. В Лондоне мы работали с российским историком, что помогло нам в создании «фундамента» центрального персонажа. Ведь даже если сама история является сказочной, в итоге она все равно должна выглядеть правдиво.



— Вы стали первой женщиной-режиссером, снявшей фильм Marvel без соавторов. Многое ли это значит для вас?

— Да, конечно. Потому что, я думаю, благодаря этому на фильм придет много женщин. Также, мне кажется, это откроет женщинам двери в проекты других студий. И это откроет двери в том числе моей дочери, которой сейчас 12. Так что — да, мне кажется, это очень здорово.

— Известно, что Скарлетт Йоханссон была вашей поклонницей еще до съемок «Черной Вдовы». Какой получилась ваша первая встреча?

— Скарлетт — невероятно любезный человек. А еще она шумная и смешная. И рядом с ней ты ощущаешь себя, как с семьей. Она настоящая. Кроме того, Скарлетт очень умная, мы много разговаривали о политике и прочем. В нее очень трудно не влюбиться.

— В «Черной Вдове» много персонажей, которые родом из СССР или России. Изучали ли вы что-то о России перед началом съемок, чтобы лучше понять наш менталитет?

— Да, и это было здорово. Я работала с молодой девушкой в Лондоне. Она смогла объяснить мне, что это такое — расти в Советском Союзе. И что происходило при его распаде, какой там была повседневная жизнь. Это помогло понять, через что прошла Наташа Романофф перед тем, как оказалась в программе по обучению шпионов. И также мы изучали истории русских шпионов, живущих в Северной Америке. Это были семьи русских шпионов, в которых дети не знали, кем на самом деле являются их родители.

— У Черной Вдовы нет фантастических способностей как таковых. Но она все равно является одним из самых сильных персонажей киновселенной Marvel. На ваш взгляд, в чем ее главная сила?

— Она читает людей, прекрасно в них разбирается, а также никогда не сдается. А ее главный недостаток, мне кажется, в том, что она любит окружающих людей больше, чем себя. У Наташи очень много травм, и ей намного легче быть доброй по отношению к другим, но не к самой себе. Это один из вопросов, которые мы хотели изучить в нашей картине.

— Какой ваш любимый фильм из линейки Marvel? «Черная Вдова», конечно, не в счет.

— Мне очень нравится «Первый мститель: Другая война». И еще «Тор: Рагнарек»

— Последний — из-за юмора?

— Мне кажется, в нем есть очень свежий взгляд. И, да, отличный юмор. Кроме того, мне нравится «Капитан Марвел» — за то, как там показаны отношения двух друзей. В общем, да, это мои любимые фильмы Marvel.



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«Черная Вдова» стартовала в российских кинотеатрах 8 июля. Действие фильма разворачивается после событий, произошедших в «Первом мстителе: Противостояние», — и до финальных «Мстителей», в которых Наташа Романофф умирает. Главные роли в ленте, помимо Йоханссон, исполнили Флоренс Пью, Дэвид Харбор и Рэйчел Вайс. Картина стала первой полнометражной в так называемой «четвертой фазе» кинематографической вселенной Marvel.

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