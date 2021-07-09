«Просто гордимся»: создатель «Майора Грома» о лидерстве в топе Netflix

Международная премьера кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор» состоялась на Netflix 7 июля, и за день он стал самым популярным фильмом среди иностранной аудитории. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlixPatrol. Супергеройский боевик попал в десятку самых просматриваемых картин в 65 странах, а в Бразилии, Бельгии, Венгрии, Испании, Италии, Словакии, Швейцарии, Чехии, Катаре, Кипре, Кувейте, Люксембурге, Омане и Доминиканской Республике стал абсолютным лидером.

По мнению сценариста и продюсера «Майора Грома» Романа Коткова, международный успех проекта обусловлен общим высоким качеством продукта.

«Мы просто гордимся своим фильмом. На наш взгляд, он получился действительно классным, экшеновым, веселым, прекрасно сыгранным, драматичным. Поэтому, наверное, причина подобного успеха заключается в общем высоком качестве фильма, работе над ним, которая заняла достаточно большое количество лет.

Думаю, именно качество вывело его на первую строчку мирового топа Netflix — а также уникальность истории, сеттинга, в котором все происходит, персонажей. В совокупности это сделало фильм понятным, интересным и нравящимся зрителям», — рассказал он.

«Майор Гром: Чумной доктор» основан на одноименной серии комиксов российского издательства Bubble, главредом которого является сам Котков. В центре сюжета фильма — петербургский сыщик Игорь Гром, пытающийся остановить преступника по кличке Чумной Доктор: злодей, в костюм которого встроен огнемет, осуществляет самосуд над коррупционерами Санкт-Петербурга.

В преддверии российской премьеры ленты, которая состоялась 1 апреля 2021 года, Котков объяснял «Газете.Ru», что возможное продолжение боевика зависит от зрителя. Несмотря на уже состоявшийся локальный и международный успех фильма, сценарист «Грома» до сих пор точно не знает, будет ли когда-то снят сиквел.

«Пока мы будем с осторожностью говорить о продолжении фильма. Несмотря на то, что сделать это очень хочется и есть много идей, зрительский и коммерческий успехи — это разные вещи. Понятно, что это уже классное народное кино. И, надеюсь, это веха в российском кинематографе. Однако по коммерческим показателям фильм немного проседает (он собрал около $4,5 млн — «Газета.Ru»), поэтому пока что продолжение под вопросом», — признался он.

При этом в любом случае ждать сиквела фильма в ближайшее время бессмысленно — прямо сейчас идет работа над режиссерской версией «Чумного Доктора».

«В настоящее время Артем Габрелянов (основатель Bubble — «Газета.Ru») и его команда ведут работу над расширенной версией ленты. В нее войдут вырезанные сцены, новые моменты и так далее. Поэтому в ближайшее время продолжения ждать не стоит. Необходимо еще написать такой же продуманный и проработанный сценарий, как и в первом фильме», — подчеркнул Котков.

Bubble существует с 2011 года, и на данный момент у компании есть шесть основных комиксных линеек о разных персонажах. По словам главреда, на фоне успеха экранизации «Майора Грома» продажи комиксов издательства ощутимо выросли.

«Безусловно, в несколько сотен раз возросли продажи комиксов после проката фильма. Наша типография, если честно, не успевает в таком количестве печатать книжки по Грому. Действительно, стоит огромная очередь и на допечатку, а это больше 30 тыс. тиражей, что достаточно большое количество для комиксов в России, — сообщил Котков. — Выход в другие медиа тоже помог, и это круто. Общий интерес сильно повысился. Люди начинают читать и другие линейки комиксов — «Бесобой», «Экслибриум», «Мир». Мы также выпускаем комиксы в электронной версии в нашем приложении. И там они представлены и в русскоязычном, и в английском варианте, поэтому мы ждем волну интереса иностранной аудитории».