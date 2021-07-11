«Убивать плохих парней — забавно»: Лина Хиди об «Игре престолов» и новой роли

— Чем вас заинтересовал «Пороховой коктейль»?

— Это была отличная работа: забавный сценарий, трюки, которые я люблю делать, а также съемки с потрясающими женщинами — Карен Гиллан, Карлой Гуджино, Мишель Йео и Анджелой Бассетт. В проекте мне понравилась комбинация из юмора и экшена, среди которого нашлось место и нескольким серьезным драматическим сценам.

— В фильме ваша героиня, профессиональный киллер, убивает множество мужчин. В этом плане вам понравилась роль?

— Тут важно отталкиваться от того, что они сделали. Если говорить именно об этих мужских персонажах, то мой ответ — да, убивать их в рамках сюжета было забавно.

— В «Пороховом коктейле» Гиллан исполнила роль вашей дочери. Как сложились ваши отношения вне кадра?

— Во время съемок мы с ней жили в одном отеле, тусовались вместе, приятно проводили время за ужином. При этом у меня было ощущение, что я знакома с Карен уже очень давно. Возможно, из-за того, что мы обе родом из Великобритании, у нас схожее чувство юмора. Это были в хорошем смысле очень простые отношения.

— По мнению некоторых ваших коллег, занятия танцами и поставленная хореография помогают актерам при съемках в боевых сценах. Вы, как известно, в детстве ходили в балетную секцию, а в «Пороховом коктейле» приняли непосредственное участие во множестве экшен-эпизодов. Упростил ли как-то процесс их создания ваш опыт в балете?

— Если честно, меня «попросили» из балетной секции, когда мне было шесть или семь лет. Преподаватель тогда сказал, что я просто трачу время и деньги впустую. Так что моя карьера в балете получилась очень короткой. Но, безусловно, чувство ритма каким-то образом помогает при подобных съемках.

Что касается подготовки к «Коктейлю», то мы также много обучались работать с огнестрельным оружием. Посещали специальный полигон, тренировались быстро менять магазины в пистолете в движении, стрелять обеими руками. Это было весело. Да и в целом мы много репетировали трюки, потому что некоторые сцены приходилось снимать в один дубль.

— Фильм снимался в Берлине летом 2019 года. Как раз тогда в городе была зафиксирована жара, побившая исторические рекорды. Это как-то сказалось на съемочном процессе?

— Я уже и забыла, когда мы снимали, но спасибо, что напомнили. Да, это была действительно безумная жара. И, знаете, мы все как минимум постоянно потели (смеется).

— После выхода трейлера зрители массово прозвали «Коктейль» «женской версией «Джона Уика». Вы лично согласны со сходством этих фильмов?

— Думаю, в каком-то плане эти фильмы действительно очень схожи. Так что это ожидаемое сравнение. Но у нас было больше женщин!

— Есть ли у вас любимый жанр, в котором вам более всего нравится сниматься?

— Хоть мне и нравятся экшены, единственного любимого жанра у меня нет — я уважаю каждый из них и не ограничиваю себя каким-то конкретным. Кроме того, даже в рамках одного жанра ты можешь делать абсолютно отличные друг от друга фильмы.

— Согласно пресс-релизу, создатели «Коктейля» вдохновлялись целым рядом великих кинематографистов, включая Квентина Тарантино, Мартина Скорсезе и Серджо Леоне. Есть ли в этом списке ваш любимый режиссер, если говорить именно об экшен-жанре?

— Я всегда обожала фильмы Тарантино, но не считаю, что его жанр можно охарактеризовать как экшен. В этом случае я бы назвала британского постановщика Шейна Медоуза — он отлично смешивает жестокость и юмор. Но если отвечать на ваш вопрос, то мой любимый режиссер — Тарантино.

При этом я и сама очень хочу заниматься режиссурой. Мне нравится создавать, стоять за кадром, участвовать в съемках и в этом качестве.

— Как повлияла на вашу карьеру «Игра престолов», где вы исполнили одну из главных ролей — Серсеи Ланнистер?

— Сниматься в таких проектах, как «Игра престолов», — по большей степени потрясающее событие. В актерстве есть такая штука: ты можешь быть самым талантливым среди всех кандидатов, но если у тебя нет достойного резюме, тебя, скорее всего, не будут даже слушать. Так что «Игра престолов», безусловно, помогла мне быть услышанной в других проектах. Как я уже сказала, у меня есть амбиции стать режиссером. И экранизация книжной серии Джорджа Мартина дала мне шанс претворить эту мечту в реальность.

— За свою карьеру вы сыграли немало ролей. Какой из ваших персонажей ближе всего лично вам?

— Сложный вопрос... Даже не знаю. Ведь за все время я сыграла немало в какой-то степени сумасшедших персонажей. Иногда я замечаю это качество и в себе самой (смеется). Наверное, роль самого схожего со мной персонажа я исполнила в проекте, который снимался в конце прошлого года, но еще не вышел.

— В «Пороховом коктейле» особое внимание уделено книгам. Назовите произведение, которое, по вашему мнению, нужно прочитать каждому, чтобы сделать этот мир лучше.

— «Тибетская книга жизни и смерти». Я прочитала ее в раннем возрасте, и она изменила меня в лучшую сторону. Считаю, что она должна входить в университетскую программу.

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Комедийно-приключенческий триллер «Пороховой коктейль» выйдет в российский прокат 15 июля. Роли в ленте, помимо Хиди, исполнили Карен Гиллан, Карла Гуджино, Мишель Йео, Анджела Бассетт, Пол Джаматти и Фрейя Аллан. В центре сюжета боевика — девушка по имени Сэм (Гиллан), унаследовавшая талант к заказным убийствам от матери (Хиди). Однажды ей приходится пойти против собственного босса и его армии. На сторону Сэм в смертельной битве встанут бывшие напарницы и родная мама, когда-то бросившая дочь из-за работы.