«Рубец останется у англичан надолго»: звезды шоу-бизнеса об итогах Евро

«Газета.Ru» узнала у звездных артистов Дениса Мацуева, Владимира Преснякова-старшего и Льва Лещенко, понравился ли им турнир, кого они считают главными открытиями и разочарованиями Евро — и что будет дальше с провалившейся сборной России.

Впечатления от Евро-2020

Денис Мацуев: Этот чемпионат Европы — луч света после заточения. Заточения футболистов в стадионы без зрителей. Вернулась зрительская энергетика, живое дыхание стадиона. Я предполагал, что турнир окажется прорывом. И действительно: на Евро-2020 практически не было скучных игр, каждый матч был на пределе фантазии. Несмотря на то что футбол сейчас стал максимально закрытым, прошедший чемпионат разрушил этот стереотип. Мы увидели порыв, романтику футбола, трагедии — как вчерашний финал для Англии. Конечно, этот рубец — проигрыш в серии 11-метровых — у них останется надолго. Хотя я не считаю, что пенальти — лотерея. На мой взгляд, это мастерство. Как бьющих, так и вратарей.

Владимир Пресняков-старший: Турнир получился средним — не лучше и не хуже других чемпионатов мира и Европы. Были огорчения, связанные с выступлением российской сборной и полуфиналом между Данией и Англией. Было видно, что тянули англичан, но Италия отомстила. И, кстати, конкретно в финальном матче судья был абсолютно нейтрален. Футбол превратился в серьезный бизнес: если бы в финале на «Уэмбли» не было Англии, случился бы экономический провал.

Лев Лещенко: Впечатления самые разнообразные. Во-первых, огорчение от бесславного выступления сборной России. Во-вторых, сам турнир получился ярким до последних игр, которые вышли очень осторожными. Особенно финальный матч. И мне кажется, система выявления победителя посредством серии пенальти — абсурдная вещь. Ее надо прекращать, во всяком случае — в финалах. Вчера англичане, хоть мне и не очень нравится их стиль игры, выглядели предпочтительнее итальянцев. Думаю, надо возвращать переигровки. Надо играть дополнительный матч на следующий же день, это вызовет всплеск эмоций, все будут ждать переигровку. УЕФА на этом тоже может заработать, а затем пустить деньги на развитие футбола.

close 100% Сборная Италии после финального матча на чемпионате Европы по футболу, 11 июля 2021 года Reuters

Главное открытое

Мацуев: Вчера Италия показала, что является одним из самых больших открытий этого чемпионата. Думаю, нет такого человека, которого игра итальянцев оставила равнодушным. Рад за Роберто Манчини. Был его поклонником еще в то время, когда он сам играл, когда у них был связка с Джанлукой Виалли, который сейчас помогает Манчини на тренерской скамейке. Мне всегда нравилась сборная Италии, но сейчас она не та, к которой мы привыкли. Потому что они играют в романтический атакующий футбол при двух потрясающих защитниках — Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи.

Пресняков-старший: Я бы выделил английского вратаря Джордана Пикфорда, классный голкипер. И также итальянских ветеранов — их открытиями, правда, не назовешь, они еще, кажется, с Зинедином Зиданом играли (смеется). Но мне очень понравилось, как эти старички-деды за собой вели партнеров. А если говорить о команде, то Италия. Нам всем вбили, что у них всегда катеначчо. Но итальянцы уже давно так не играют — сейчас у них изобретательная атакующая игра. Хоть преодолеть Испанию им помогла удача, испанцы играли получше. Что касается англичан, то они были мощны просто как команда, о суперзвездах там говорить сложно.

Лещенко: Для меня самыми интересными в плане стратегии, тактики и движения были датчане. Мне кажется, им просто не повезло. Хочется поклониться этому маленькому государству, где так здорово и ярко развивается футбол. Еще мне понравились чехи и венгры. А вот какого-то явного откровения среди новых игроков я не заметил.

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Главное разочарование

Мацуев: Не люблю говорить о разочарованиях, потому что они быстро забываются — открытия гораздо сильнее откладываются в памяти. Но, конечно, вылет чемпионов мира французов на стадии 1/8 финала — это разочарование. При этом выбившие их швейцарцы оставили гораздо большее впечатление. А Франция все равно свое возьмет, даже у великих бывают осечки. Наверное, еще одно разочарование — Бельгия. Несмотря на то что они разгромили Россию, даже будучи не в самом лучшем состоянии. Но в итоге их уникальное поколение так ничего и не выиграло.

Пресняков-старший: Особых разочарований на Евро-2020 для меня не случилось. Тот же Криштиану Роналду, несмотря на вылет в 1/8 финала в ранге действующего чемпиона Европы, играл прекрасно. Разве что наша команда, но тут я ничего нового не скажу — сыграли далеко не лучшим образом, заняли последнее место в не самой смертельной группе.

Лещенко: Наша команда по уровню примерно схожая с Уэльсом, который в 1/8 финала тоже разгромно проиграл Дании, но не забил ей ни одного гола. Разочаровали некоторые наши игроки. Например, лидер сборной Артем Дзюба, который ничего не мог показать на этом уровне. Думаю, что Александр Головин на сегодняшний день — единственный человек у нас, к которому нельзя предъявить претензий. Как в плане борьбы, так и подготовки, технического отношения, а также физических данных.

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Евро хотят расширить до 32 команд. Нужно ли это

Мацуев: Изначально я был скептиком и относительно проведения Евро-2020 в разных городах Европы, но, как выяснилось, в этом есть определенная прелесть. Хотя у англичан было психологическое преимущество, так как они почти все матчи провели дома. Так что с расширением участников Евро тоже нужно, как говорится, «переспать»: что из этого выйдет, кто там будет играть... Посмотрим. Уровень команд сейчас сильно уравнивается. Я за открытия. Если будут такие выступления, как у Венгрии, Швейцарии и Украины на этом чемпионате Европы, а интрига и столкновения на футбольном поле станут еще ярче, то я буду на стороне расширения.

Пресняков-старший: Это самый настоящий бизнес. Когда-то было 16 команд, теперь стало 24 — мне кажется, это оптимальное количество. Такими темпами в финальной части может оказаться и «грозная» сборная Сан-Марино. Расширять до 32 команд Евро нельзя.

Лещенко: Думаю, это правильно. Нужно вовлекать большее количество команд, учитывая, что футбол сейчас является самым популярным спортом в мире.

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Чего ждать от сборной России после ухода Станислава Черчесова

Мацуев: Евро-2020 для сборной России получился праздником со знаком «минус». В отношении ухода Станислава Саламовича я субъективен, уже неоднократно говорил, что мы с ним в дружеских отношениях. Мы должны сказать ему огромное спасибо за ту сказку, которую он нам подарил в 2018 году. Не должны забывать, что было на Никольской, Воробьевых горах и других улицах Москвы — тогда тысячи человек в едином порыве признавались в любви нашим футболистам и тренерскому штабу. Но от любви до ненависти один шаг. То же самой случилось со сборной Гуса Хиддинка: в 2008-м команда дошла до полуфинала чемпионата Европы, а всего спустя год, после поражения в Мариборе, ее все проклинали. Настоящий болельщик проявляется не в годы триумфа, а в плохие моменты. Сейчас сборную нужно поддерживать.

После ухода Черчесова Российскому футбольному союзу предстоять принять одно из самых сложных решений. У сборной практически нет времени на раскачку — уже 1 сентября ей играть важнейший матч с хорватами в рамках отбора чемпионата мира 2022 года. Нам нужно выходить на мундиаль, у нас все шансы на это. Необходимо определиться со специалистом. Я так понимаю, что основные российские претенденты на этот пост не горят желанием возглавить команду. Если мы говорим об иностранцах, то звучат имена Йоахима Лева и Доменико Тедеско. Думаю, последний все же ближе к нашим футболистам — он уже поварился внутри российского чемпионата, вышел со «Спартаком» в Лигу чемпионов. У нас идет смена поколений, сборная точно омолодится. Но мне кажется, что примерно половину нынешнего состава еще рано списывать со счетов. Я очень надеюсь на правильное решение РФС. Будем болеть, других вариантов у нас нет.

Пресняков-старший: У нас приличные соперники по отбору на ЧМ-2022. Боюсь, что в случае невыхода в основную часть мундиаля начнутся недовольные разговоры. И Черчесов возбудится очень сильно, станет говорить про полевых командиров. Но мне бы не хотелось видеть иностранца во главе сборной — именно на такой короткий срок. Лучше пусть будет любой наш тренер, который согласится пойти на эту «расстрельную» работу: Леонид Слуцкий, Валерий Карпин. А иностранец ничего не успеет, ему нужно будет сначала познакомиться с нашим футболом и посмотреть, какой же Дзюба кудесник мяча.

Лещенко: Хотел бы видеть во главе сборной только русского тренера. Мне кажется, у нас есть неплохие специалисты — и Слуцкий, и Карпин, и Курбан Бердыев. Наши проблемы не в тренере, а в отсутствии исполнителей. В преддверии отбора на ЧМ нам надо быстро переустраивать команду и отталкиваться от физических параметров — чтобы если играли в прессинг, то делали это оба тайма, а не выдыхались после первого. Считаю, что надо в первую очередь обратить внимание на игроков с хорошими физическими кондициями. Молодые ребята, пусть бегают, играют. Ведь техника у наших игроков абсолютно одинаковая.