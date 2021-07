От Сталина до Трампа: любимые исполнители и песни мировых лидеров

Экс-президент США Барак Обама представил плейлист лучших композиций для этого лета — в него вошли треки Рианны, The Rolling Stones, Джей-Зи, Луи Армстронга и Боба Дилана. «Газета.Ru» рассказывает о любимых исполнителях и песнях других мировых лидеров, в том числе бывших.

Владимир Путин

Считается, что Путин в свободное время слушает «Любэ», которая периодически выступает на официальных мероприятиях с участием президента. Об увлечении творчеством группы ранее говорил и сам глава государства. При этом в интервью Ирине Шихман политтехнолог Глеб Павловский заявил, что Путин слушает и любит Владимира Высоцкого.

В 2008 году президент также рассказывал, что ему нравится творчество Петра Чайковского (в рамках недавней «Прямой линии» он вновь назвал в числе любимых произведений первый концерт Чайковского), а из зарубежных классиков — Ференца Листа, Франца Шуберта и Вольфганга Амадея Моцарта. Кроме того, Путин признавался в увлечении джазом.

Любимой песней российского президента некоторые называют композицию «С чего начинается родина» Вениамина Баснера из фильма «Щит и меч». Ее Путин исполнял на рояле в 2010 году на благотворительном вечере в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета Безопасности России довольно музыкальный человек. В одним из интервью политик рассказывал, что в молодости был диджеем и предпочитал рок. Однако с возрастом его предпочтения стали более разнообразными. «На моем репите может быть все что угодно, начиная от Элвиса Пресли, Дина Мартина и даже Бетховена и Моцарта — и заканчивая совершенно современными рок-коллективами, а иногда даже электронными музыкальными композициями», — говорил Медведев.

Из российских исполнителей экс-президенту России нравятся «Сплин», «Аквариум», «БИ-2», Чайф», «Кино».

Дональд Трамп

В ходе первой предвыборной кампании отчетливо проявилась любовь Дональда Трампа к классике американского рока — некоторые из хитов звезд жанра он пытался активно использовать на агитационных мероприятиях. Правда, Aerosmith, Оззи Осборн и другие исполнители впоследствии запретили включать свои песни в рамках выступления Трампа перед сторонниками.

Сам экс-президент США говорил, что является большим фанатом The Rolling Stones, Eminem и Элтона Джона, а его любимая песня – «Is that all there is?» («И это все?») в исполнении Пегги Ли. «Это отличная песня, потому что я добивался потрясающего успеха, а потом переходил к следующему, напоминая себе: «Ой, а это все?» — рассказывал Трамп своему биографу Майклу Д`Антонио.

Рональд Рейган

40-й президент США был довольно тесно связан с миром искусства, музыки и кино. На сайте, посвященном памяти политика, опубликованы известные факты из его жизни: в том числе — о предпочтениях в еде, фильмах и многом другом. Согласно порталу, Рейган любил песню Фрэнка Синатры «Nancy (With the Laughing Face)», которую исполнитель посвятил своей дочери. Кроме того, политику нравился одноименный саундтрек фильма «Звуки музыки» 1965 года. Мелодию к нему написал известный композитор Ричард Роджерс, слова – Оскар Хаммерстайн II.

Сергей Лавров

Глава российской дипломатии в свое время написал гимн МГИМО. По его же признанию, на момент работы над композицией он не собирался конкурировать с первым гимном университета «Старый дом у Москвы-реки».

В числе любимых исполнителей Лавров выделял барда Владимира Высоцкого, а любимыми жанрами называл фолк и джаз. Также министр иностранных дел рассказывал, что ему нравится творчество саксофониста Игоря Бутмана, британской группы The Beatles и Фрэнка Синатры.

Иосиф Сталин

Считается, что особенно любил Сталин грузинскую лирическую песню «Сулико», слова и музыку к которой написали Варинка и Акакий Церетели. Песня отлично подходит для дружеский застолий и, не исключено, временами применялась советским лидером во время посиделок на даче.

У бывшего и нынешнего президентов Украины вкусы в музыке довольно сильно отличаются. Так, в 2019 году канал «HB Украина» спрашивал у кандидатов в президенты об их музыкальных предпочтениях. Тогда Зеленский ответил, что ему нравятся песни британской певицы Адель. Порошенко же счел настоящим хитом марш новой украинской армии.

Эммануэль Макрон

Французский президент предпочитает великую классику во всем: искусстве, кинематографе и музыке. Его кумир — французский шансонье Шарль Азнавур, признанный лучшим эстрадным исполнителем XX века по версии Time и CNN. По информации из открытых источников, Макрону также нравится музыка титулованного французского рок-музыканта Джонни Холлидея и барда Лео Ферре.

Елизавета II

Родственники британского монарха в свое время составили любимый плейлист Елизаветы II для фильма «Наша королева: 90 музыкальных лет». В список попали: «Cheek to Cheek» в исполнении Фреда Астера, «The White Cliffs Of Dover» Веры Линн, а также «Anything You Can Do (Annie Get Your Gun)» Долорес Грэй и Билла Джонсона. Королеве также нравится религиозная музыка, а еще она большая поклонница мюзиклов.

Канцлер Германии рассказывала, что в молодости любила слушать The Beatles и The Rolling Stones. Ей также нравились такие песни, как «Je t'aime» Лары Фабиан и «Bridge over Troubled Water'» дуэта Simon & Garfunkel.