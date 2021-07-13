Новости Спорт Политика Бизнес Экономика Общество Армия
Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
УЕФА возбудил дело в отношении футбольной ассоциации Англии после... 18:58
Фонд Памяти группы Дятлова показал новые странные улики 18:58
Косачев: Россия не будет исполнять рекомендацию ЕСПЧ о признании... 18:55
ЛГБТ-активист прокомментировал требование ЕСПЧ признавать в России... 18:52
В Эстонии женщине сделали прививку от коронавируса вместо вакцины от... 18:46
Трёх африканских футболистов осудили за незаконный переход российской... 18:45
Житель Иркутска объяснил, почему угрожал выбросить ребенка с балкона 18:40
Ученые нашли способ остановить размножение коронавируса 18:36
Стала известная причина массовой драки мигрантов в Москве 18:34
В Петербурге завершились переговоры Путина и Лукашенко 18:29
Культура

«Космический джем» Леброна, «Пороховой коктейль» со звездой «Игры престолов», оживший Ван Гог

Что выходит в кино на этой неделе

Слушать
Остановить
close
100%
Кадр из фильма «Космический джем: Новое поколение» (2021)

Кадр из фильма «Космический джем: Новое поколение» (2021)

Warner Bros.
Продолжение «Космического джема» с Леброном Джеймсом, «женская версия» «Джона Уика» — «Пороховой коктейль», а также французская комедия об ожившем Ван Гоге: «Газета.Ru» представляет главные кинопремьеры этой недели.

«Космический джем: Новое поколение» («Space Jam: A New Legacy»); Малкольм Д. Ли

Вторая часть знаменитой анимационно-игровой франшизы, в рамках которой звезды НБА делят баскетбольную площадку с персонажами мультсериала «Looney Tunes» — Багзом Банни, Даффи Даком, Лолой и другими. В 1996 году главную роль в «Джеме» исполнил Майкл Джордан. Теперь же спасать планету предстоит звезде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, которого считают главным конкурентом Джордана в борьбе за звание величайшего баскетболиста в истории. По сюжету соперником Леброна и мультяшек станет команда, составленная из фантастических версий других звезд НБА — в частности, Дэмиана Лилларда и Клэя Томпсона.

«Пороховой коктейль» («Gunpowder Milkshake»); Навот Папушадо

Экшен-комедию, в которой главная героиня сразится с армией своего бывшего босса ради спасения ребенка, поставил израильский режиссер Навот Папушадо («Очень плохие парни»). В этом непростом деле девушке-киллеру поможет ее опытная коллега — и по совместительству родная мать. Особо впечатляет актерский состав проекта: Карен Гиллан («Доктор Кто»), звезда «Игры престолов» Лина Хиди и двукратный обладатель «Золотого Глобуса» Пол Джаматти.

Подробнее о «Пороховом коктейле» читайте в интервью Хиди «Газете.Ru».

«Влюбленный Ван Гог» («Van Gogh in Love»); Жан Люк Аяш

Главную роль во «Влюбленном Ван Гоге» французского режиссера Жана Люка Аяша исполнил Фредерик Дифенталь — тот самый Эмильен из «Такси». В центре сюжета фильма — некогда неудачливый художник, который возвращается в родной город знаменитостью и миллионером. Там он встречает свою бывшую девушку и (внезапно) самого Ван Гога.

«Любовь по ту сторону»; («Van Gogh in Love»); Гарри Гринбергер

Фэнтезийная мелодрама о молодом парне, попавшем в аварию: прежде чем оказаться в раю, ему (уже призраку) придется найти девушку — и по-настоящему влюбиться в нее. В ленте снялась Кристина Риччи, известная по «Сонной лощине» и «Баффало 66».

«Адский ад» («Bloody Hell»); Алистер Грирсон

Комедийный хоррор от автора «Санктума» Алистера Грирсона. По сюжету бывший военный, некогда защитивший банк от нападения грабителей (но случайно убивший местную работницу), выходит из колонии и уезжает в далекую Финляндию, чтобы скрыться от прошлого. Правда, вскоре после прилета мужчина оказывается в камере пыток.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Конкурент F-35: каким будет первый российский однодвигательный истребитель
«Принципиально новый» боевой самолет России создается на базе концерна МиГ
«Ревакцинация необходима»: российские медики не согласились с ВОЗ
Заслуженный врач России отреагировал на призыв ВОЗ не ревакцинироваться
«Важно выждать»: можно ли мешать вакцины от гриппа и COVID-19
Врачи рассказали, как безопасно привиться от гриппа и коронавируса в одно время
ЛГБТ-активист прокомментировал требование ЕСПЧ признавать в России однополые браки
Стали известны возможные преемники Авакова на посту главы МВД
Депутат: российские фанаты — миролюбивые, а англичане и немцы — полуфашистские банды
Стала известная причина массовой драки мигрантов в Москве

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+