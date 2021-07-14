«Это аморально»: типография отказалась печатать фото BTS

В Екатеринбурге владелец типографии отказался печатать плакаты с кей-поп-группами BTS и Stray Kids, усомнившись в гетеросексуальности музыкантов. Возмущенные пользователи в ответ на это обрушили рейтинг компании. Сам владелец заявил «Газете.Ru», что не переживает по поводу ухода клиентов: по его словам, люди с «нетрадиционной ориентацией» от типографии уже давно «отвалились».

Владелец екатеринбургской типографии «Акварель» Константин заявил «Газете.Ru», что разделяет традиционные ценности, поэтому не стал печатать фотографии BTS и Stray Kids. Выводы о гомосексуальности певцов он сделал на основании того, что они «целуются на сцене».

«Во-первых, многие вещи, например пропаганда ЛГБТ, у нас в России не являются законными. Это аморально. Во-вторых, мы уже давно разработали для себя такое правило: наша типография отказывается продвигать подобные ценности. Помню, как 10 лет назад нам принесли в печать матерный календарь. Один раз мы его распечатали, потом подумали: «Зачем нам это надо?». Сначала мат, потом — порнуха, алкоголь. Что дальше?» — пояснил Константин.

По его словам, после публикации истории в СМИ и соцсетях на него обрушилась «смс-атака». Тем не менее Константин не боится потерять клиентов, поскольку убежден, что среди них нет представителей ЛГБТ.

«Люди, которые продвигают ЛГБТ и прочие извращения, вообще-то достаточно богатые. У них есть возможность подключать троллей в интернете, оплачивать заказные статьи в СМИ. Понятно, что мы здесь начинаем бороться с большой силой. Они только для обывателя кажутся бедными и несчастными. По поводу клиентов не переживаем. Наших клиентов мы знаем много лет. Те, кто был с такой ориентацией и таким настроем, уже давно «отвалились». Пусть и дальше обходят стороной», — добавил он.

Рейтинг типографии «Акварель» на момент написания заметки достиг в Google отметки 1,2 балла. В комментариях пользователи обвинили компанию в отсутствии толерантности и непрофессиональном поведении.

Как рассказал «Газете.Ru» екатеринбуржец Павел Кунгурцев, он заказал плакаты и стикеры у типографии для своей кей-поп-кофейни Pinky Pop. Мужчина договорился о ценах и условиях, а также скинул для печати фотографии корейских групп BTS и Stray Kids. После этого Константин не выходил на связь два дня.

Когда Кунгурцев уточнил, в каком статусе находится его заказ, владелец типографии задал ему вопрос: «Правильно ли я понимаю, что эти люди имеют нетрадиционную ориентацию?»

Заказчик ответил, что не в курсе сексуальной ориентации певцов, так как не видит в этом смысла. В ответ на это владелец типографии отказался печатать фотографии, так как они, по его словам, «не скрывают свою ориентацию».

«Вы хотите, чтобы ваши дети стали извращенцами? Глупо поддерживать то, что может оставить вас без внуков. У нас достаточно нормальных клиентов, чтобы начать выбирать, кому помогать, а кому — нет», — заявил бизнесмен.

Кунгурцеву признался, что ответ типографии его оскорбил, поэтому он предал ситуацию огласке.

«Во-первых, мы были оскорблены нетолерантностью данной организации. Во-вторых, дезинформацией о группе, так как никто из участников ничего не говорил о себе в этом плане [ориентации]. Ситуацию однозначно нужно озвучивать, компания не должна лезть в личную жизнь», — подчеркнул владелец кофейни.

Кунгурцев не исключил, что обратится в Роспотребнадзор с претензией о нарушении его прав как потребителя. Владелец типографии Константин, в свою очередь, считает, что дело до суда не дойдет: «Думаю, у него у самого будут проблемы. Если подаст в суд, то может оказаться, что у него нет авторских прав и на фотографии, которые он хотел распечатать, и на то название, которое он для кафе выбрал».