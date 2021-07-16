Плейлист недели: Лобода, Егор Крид, Måneskin, Шакира, Ив Тюмор

Ив Тюмор — «Secrecy Is Incredibly Important To The Both»
С каждой новой работой Ив Тюмор (Шон Боуи) беспощадно уничтожает музыкальные и жанровые границы — и тем интереснее наблюдать, как из некогда минималистичной электроники по итогу родился нойзовый рок. На днях у артиста вышел EP «The Asymptotical World», в нем всего шесть композиций — и это самая что ни на есть горючая смесь из гроулинга, хардкора и соула.
Bollywood FM и «Хадн Дадн» — «Выкини меня»
Битмейкер и соратник Хаски Bollywood FM выпустил песню «Выкини меня» с солисткой «Хадн Дадн» Варварой Краминовой. Через неделю у рэпера выйдет новый альбом «Магия», среди его гостей — Бакей, «Лауд» и Everthe8. В 2019 году у «Хадн Дадн» и Bollywood FM вышла композиция «Посвящение соседу Филиппу».
Loc-Dog и Лев Лещенко — «Мы будем жить»
Loc-Dog (Александр Жвакин) и Лев Лещенко записали жизнеутверждающий фит «Мы будем жить». Клип сняли в горах Крыма. Как рассказал «Газете.Ru» Лещенко, это уже вторая по счету коллаборация с рэпером — ранее народный артист РСФСР снялся в видео Loc-Dog на песню «Взойдет».
Måneskin — «I Wanna Be Your Slave»
Победители «Евровидения-2021» — итальянцы Måneskin — выпустили клип на песню «I Wanna Be Your Slave». Помимо полнейшего безумия, в нем солист Дамиано Давид в прямом смысле плюет на гендерные стереотипы — уверенно дефилирует в бюстгальтере и носит красную помаду.
Turnstile и Blood Orange — «Alien Love Call»
Еще более неожиданный коллаб: лютые хардкорщики Turnstile поделились любовной балладой «Alien Love Call» при участии ар-н-би-музыканта Дева Хайнса, более известного как Blood Orange. Судя по уже вышедшим трекам с грядущего альбома Turnstile «Glow On», подобных композиций будет много. Первый за три года релиз рокеров состоится 27 августа.
Koreless — «White Picket Fence»
Британский минималист Льюис Робертс (он же Koreless) показал клип на песню «White Picket Fence» с последнего альбома «Agor». Его авторкой выступила небезызвестная FKA Twigs, для которой это первая дебютная работа в роли режиссера. Вышло максимально странно — чего только стоит рыба на крючке, стилизованная под глитч.
Егор Крид — «Автомат»
На своем первом рэп-альбоме «Pussy Boy» Егор Крид экспериментирует с дрилловыми битами. В записи студийника поучаствовали Гуф, OG Buda, Mayot, Blago White и Soda Luv. По словам Крида, проект случился благодаря OG Buda, с которым они ранее представили совместный трек «Здравствуйте».
Кэролайн Полачек — «Bunny Is A Rider»
Поп-певица Кэролайн Полачек вернулась с песней «Bunny Is A Rider» — своего рода инструкцией о том, как быть вне зоны доступа этим летом. Сопродюсером записи выступил британский электронный музыкант и композитор Дэнни Л. Харл.
Лобода — «Allo»
«Allo» — новая песня Светланы Лободы о сложных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Певица также анонсировала выход клипа 16 июля, который снял Алан Бадоев.
Шакира — «Don't Wait Up»
Шакира врывается в мировые тренды со свежей песней «Don't Wait Up» — это клубный бэнгер, наложенный под классический EDM-бит.
Pop Smoke, Канье Уэст и Pusha T — «Tell The Vision»
Вышел второй посмертный альбом бруклинского рэпера Pop Smoke (Башар Джексон) — «Faith». Гостевой состав тут выдающийся: Кид Кади, Канье Уэст, Дуа Липа, Фаррелл Уильямс, Future, Pusha T и другие. Pop Smoke был найден мертвым в своем доме в феврале 2020 года. Ему было 20 лет.