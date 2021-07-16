Плейлист недели: Лобода, Егор Крид, Måneskin, Шакира, Ив Тюмор

Дебютный рэп-альбом Егора Крида с Гуфом и OG Buda на фитах, Лев Лещенко в клипе Loc-Dog, возвращение Шакиры, клип победителей «Евровидения» Måneskin, посмертный релиз Pop Smoke, а также драматичная Светлана Лобода и энигматичный Ив Тюмор: «Газета.Ru» рассказывает о главных музыкальных событиях минувшей недели.

Ив Тюмор — «Secrecy Is Incredibly Important To The Both»

С каждой новой работой Ив Тюмор (Шон Боуи) беспощадно уничтожает музыкальные и жанровые границы — и тем интереснее наблюдать, как из некогда минималистичной электроники по итогу родился нойзовый рок. На днях у артиста вышел EP «The Asymptotical World», в нем всего шесть композиций — и это самая что ни на есть горючая смесь из гроулинга, хардкора и соула.

Bollywood FM и «Хадн Дадн» — «Выкини меня»

Битмейкер и соратник Хаски Bollywood FM выпустил песню «Выкини меня» с солисткой «Хадн Дадн» Варварой Краминовой. Через неделю у рэпера выйдет новый альбом «Магия», среди его гостей — Бакей, «Лауд» и Everthe8. В 2019 году у «Хадн Дадн» и Bollywood FM вышла композиция «Посвящение соседу Филиппу».

Loc-Dog и Лев Лещенко — «Мы будем жить»

Loc-Dog (Александр Жвакин) и Лев Лещенко записали жизнеутверждающий фит «Мы будем жить». Клип сняли в горах Крыма. Как рассказал «Газете.Ru» Лещенко, это уже вторая по счету коллаборация с рэпером — ранее народный артист РСФСР снялся в видео Loc-Dog на песню «Взойдет».

Måneskin — «I Wanna Be Your Slave»

Победители «Евровидения-2021» — итальянцы Måneskin — выпустили клип на песню «I Wanna Be Your Slave». Помимо полнейшего безумия, в нем солист Дамиано Давид в прямом смысле плюет на гендерные стереотипы — уверенно дефилирует в бюстгальтере и носит красную помаду.

Turnstile и Blood Orange — «Alien Love Call»

Еще более неожиданный коллаб: лютые хардкорщики Turnstile поделились любовной балладой «Alien Love Call» при участии ар-н-би-музыканта Дева Хайнса, более известного как Blood Orange. Судя по уже вышедшим трекам с грядущего альбома Turnstile «Glow On», подобных композиций будет много. Первый за три года релиз рокеров состоится 27 августа.

Koreless — «White Picket Fence»

Британский минималист Льюис Робертс (он же Koreless) показал клип на песню «White Picket Fence» с последнего альбома «Agor». Его авторкой выступила небезызвестная FKA Twigs, для которой это первая дебютная работа в роли режиссера. Вышло максимально странно — чего только стоит рыба на крючке, стилизованная под глитч.

На своем первом рэп-альбоме «Pussy Boy» Егор Крид экспериментирует с дрилловыми битами. В записи студийника поучаствовали Гуф, OG Buda, Mayot, Blago White и Soda Luv. По словам Крида, проект случился благодаря OG Buda, с которым они ранее представили совместный трек «Здравствуйте».

Кэролайн Полачек — «Bunny Is A Rider»

Поп-певица Кэролайн Полачек вернулась с песней «Bunny Is A Rider» — своего рода инструкцией о том, как быть вне зоны доступа этим летом. Сопродюсером записи выступил британский электронный музыкант и композитор Дэнни Л. Харл.

«Allo» — новая песня Светланы Лободы о сложных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Певица также анонсировала выход клипа 16 июля, который снял Алан Бадоев.

Шакира — «Don't Wait Up»

Шакира врывается в мировые тренды со свежей песней «Don't Wait Up» — это клубный бэнгер, наложенный под классический EDM-бит.

Pop Smoke, Канье Уэст и Pusha T — «Tell The Vision»

Вышел второй посмертный альбом бруклинского рэпера Pop Smoke (Башар Джексон) — «Faith». Гостевой состав тут выдающийся: Кид Кади, Канье Уэст, Дуа Липа, Фаррелл Уильямс, Future, Pusha T и другие. Pop Smoke был найден мертвым в своем доме в феврале 2020 года. Ему было 20 лет.