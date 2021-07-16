Новости Спорт Политика Бизнес Экономика Общество Армия
Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
Пропавший в Японии спортсмен из Уганды сообщил, что не хочет... 00:56
Американские ученые обнаружили лекарства, минимизирующие последствия... 00:53
Силуанов заявил, что решение S&P подтверждает правильность... 00:47
Лидер группы «Руки вверх»: на Евро не помогли бы ни нога... 00:42
Кадыров выяснил, почему его сын толстеет, несмотря на строгую... 00:40
Ким Чен Ын призвал деятелей искусства КНДР создать «множество... 00:33
Придавленный квадроциклом американец выжил с помощью пива и воды 00:26
РФС близок к подписанию контракта со статусным иностранным... 00:15
Байден заявил, что Facebook «убивает людей» 00:05
Россияне назвали самую эффективную и безопасную вакцину от... 00:00
Культура

На Netflix появятся видеоигры. Ждать придется еще год

Netflix наняла создателя мобильных игр по «Симпсонов» и «Звездным войнам»

Слушать
Остановить
close
100%
9to5google.com
В течение 2022 года контент-библиотека Netflix пополнится бесплатными видеоиграми, сообщают СМИ. На этой неделе стриминг нанял руководителем игрового подразделения одного из бывших разработчиков EA, приложившего руку к ряду популярных мобильных приложений. О том, что в ближайшем будущем могут получить подписчики Netflix — в материале «Газеты.Ru».

Netflix уже в течении нескольких лет пробует себя в качестве потенциального разработчика интерактивных шоу и компьютерных игр. Так, в 2019-2020 гг. стриминг представил две игры по мотивам сериала «Очень странные дела» — аркаду и мобильный квест в дополненной реальности. Немногим ранее платформа выпустила интерактивный фильм «Черное зеркало: Брандашмыг», в котором у зрителя была возможность выбирать варианты развития сюжета и влиять на судьбу персонажа.

На днях же СМИ сообщили, что Netflix нанял на должность руководителя игрового направления Майка Верду, ранее работавшего в Electronic Arts и курировавшего VR-подразделение в Facebook. Он приложил руку к созданию ряда популярных мобильных игр, включая Sims, Star Wars, Unreal II: The Awakening и Plants vs Zombies. Кроме того, стриминг официально занимается поиском сотрудников в свое игровое подразделение. На официальном сайте компании указано, что идеальными кандидатами для них станут люди с в равной степени развитыми полушариями мозга. Обосновывается это тем, что подобные сотрудники смогут генерировать нужные в разработке игр идеи.

Ожидается, что видеоигры будут добавлены в онлайн-кинотеатр уже в следующем году. При этом платить за них отдельно подписчикам не придется — они будут бесплатным дополнением к основному контенту стриминга.

В апреле 2021-го Netflix потерял лидерство по приросту новых подписчиков. Согласно экспертам, заход стриминга на поле видеоигр может существенно помочь ему в возвращении потерянной аудитории. Сразу после анонса о скором добавлении игр в онлайн-кинотеатр акции компании выросли на 2,8%.

Как объяснил «Газете.Ru» директор по проектам компании-локализатора игр «Иннова» Иван Мороз, пандемия заставила бизнес переориентироваться на онлайн — и в плюсе остаются компании, которые способны предложить максимальное количество нишевых продуктов своим пользователям.

«Netflix — заслуженный лидер индустрии развлечений, и решение выйти на рынок видеоигр — логичное продолжение экосистемы компании, которая стремится установить новые контакты с существующей постоянной аудиторией. Особенно в условиях, когда производство фильмов и сериалов было приостановлено», — сказал он.

Мороз также подчеркнул, что у Netflix не будет никаких ограничений по сюжетной составляющей игр.

«Игры по мотивам фильмов, киновселенных, сериалов и мультфильмов создаются нередко и находят свою аудиторию — как на стороне преданных фанатов самой франшизы, так и среди геймеров, — рассказал эксперт. — Однако это не обязательное условие: скорее стоит ожидать, что компания начнет свой путь в гейминге с лицензирования игр, а не с собственной разработки, которая требует огромного количества ресурсов, а главное — времени».

Согласно Морозу, заход стримингового сервиса на территорию игр добавит лояльности действующим подписчикам Netflix, а также принесет компании новых пользователей, которые придут на платформу ради нового вида развлекательного контента.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Сдержать пандемию. Как обстоит ситуация с ограничениями в регионах
В Туве ограничили передвижение граждан без неотложных нужд и служебной необходимости
Дадут больше выбора: как может измениться порядок приема в вузы
Эксперты назвали недостатки предложений Минобрнауки по правилам приема в вуза
В Севастополь пустят только привитых туристов. Какие правила действуют в других городах Крыма
В гостиницы Севастополя больше не будут заселять по ПЦР-тестам
Байден заявил, что Facebook «убивает людей»
Секретные характеристики британского танка выложили на геймерском форуме
Появилось видео страшного падения Загитовой на ледовом шоу Навки
В Екатеринбурге верующие вышли на крестный ход, несмотря на запрет властей

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+