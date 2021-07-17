Домашний просмотр: вспоминаем старые хорроры в «Улице страха», а мюзиклы — в «Шмигадуне!»

«Улица страха» («Fear Street»), Ли Жаньяк
В 1994 году городок Шейдисайд сталкивается со страшной трагедией: подросток, подрабатывающий в местном торговом центре, убивает нескольких жителей, после чего погибает от полицейской пули. Подобное случается в городке регулярно: пока соседний Саннивейл процветает, Шейдисайд раз в несколько лет погружается в траур. Многие верят, что виной всему проклятие, наложенное ведьмой Сарой Фир, которую первые поселенцы казнили в этих местах еще в XVII веке. Школьница Дина Джонсон (Киана Мадейра из сериала «Воровки»), впрочем, не поддается суевериям — правда, только до тех пор, пока темные силы не выбирают своей целью саму девушку и ее друзей.
Проект «Улица страха», снятый по мотивам серии книг «детского Стивена Кинга» — Р. Л. Стайна («Ужастики»), официально преподносится как трилогия полнометражных фильмов, но по многим формальным признакам это мини-сериал (в начале второй и третьей части даже дают рекапы), ностальгирующий по классическому кинематографу ужасов. Первая серия («1994») выполнена по лекалам великого метаслэшера Уэса Крейвена «Крик», вторая («1978») пронизана вайбом лагерных мясорубок вроде «Пятницы, 13-го», а третья («1666») заходит на территорию колдовского фолк-хоррора в духе «Ведьмы» Роберта Эггерса (хотя сама режиссерка франшизы Ли Жаньяк здесь деловито упоминает «Новый Свет» Терренса Малика).
Кадр из фильма «Улица страха. Часть 3: 1666» (2021)Chernin Entertainment
Ждать от «Улицы страха» жанрового откровения не приходится, это не столько страшно и остроумно, сколько уютно и обаятельно, а в отдельных моментах издевательски бессовестно: серия про 90-е, скажем, нашпигована попурри из Nine Inch Nails, Radiohead, Portishead, Pixies, Cypress Hill, The Prodigy, Soundgarden и прочих обычных подозреваемых — плейлист настолько прямолинеен, что никак не мог собираться без ироничной фиги в кармане. Прямолинейна и сама история: не считая пары-тройки условно неожиданных твистов, сюжет развивается самым очевидным образом, чтобы в итоге прийти к восхитительно дубовому каламбуру (знакомые с творчеством Стайна в курсе таких вот умилительных привычек писателя). Ради чего на самом деле стоит браться за «Улицу страха», так это нежная и трогательная линия про идентичность, принятие и приверженность своей персональной правде, погребенная под слоями метаиронии. А также заметное, как ни крути, мастерство поп-культурного ностальгирования: задранную «Очень странными делами» планку до сих пор никто не переплюнул, и по-своему логично, что особенно близко к ней подобралась именно Ли Жаньяк — супруга Росса Даффера, автора хита Netflix.
Где смотреть: Netflix
«Шмигадун!» («Schmigadoon!») — 1 сезон
Мелисса (Сесили Стронг) и Джордж (Киган-Майкл Кей) после нескольких лет совместной жизни сталкиваются с кризисом в отношениях. Чтобы подлатать свой рассыпающийся союз, пара отправляется в терапевтический поход, но сбивается с проторенной тропы — и случайно набредает на городок со странным названием Шмигадун. Это волшебное поселение, существующее будто внутри классического голливудского мюзикла: отовсюду сама по себе льется музыка, а местные жители то и дело принимаются петь и танцевать. Выбраться из Шмигадуна оказывается не так-то просто: для этого героям необходимо обрести настоящую любовь, которая, как они полагали, у них уже была.
«Шмигадун!» придумали сценаристы франшизы «Гадкий я» Чинко Пол и Кен Дорио (первый вынашивал идею шоу порядка 20 лет), режиссером всех шести эпизодов выступил Барри Зонненфельд, а каст почти целиком состоит из людей, так или иначе причастных к «Saturday Night Live». Поэтому сериал часто напоминает скетч SNL, растянутый до пары часов и получивший увеличенный бюджет на грим и декорации. Что, впрочем, не отменяет его уморительности. «Шмигадун!» самозабвенно издевается над старыми студийными мюзиклами, в первую очередь передразнивая «Бригадун» 1954 года, посредственное, прямо скажем, кино про двух надменных американцев, наткнувшихся на волшебную шотландскую деревеньку, что материализуется раз в столетие, — похоже, исключительно ради того, чтобы малоприятный белый мужчина нашел свою колониальную любовь.
Кадр из сериала «Шмигадун!» (2021)Apple TV
Как мюзикл «Шмигадун!» вещь не то чтобы выдающаяся (хотя есть ряд изящных находок), то же относится к его комедийно-мелодраматической ипостаси (финал истории можно угадать еще на этапе чтения синопсиса). Однако имеющийся тут усатый Алан Камминг («Дети шпионов») с песней-каминг-аутом посреди поминок в церкви — веский повод взяться за гораздо менее захватывающий сериал. Так что нам, откровенно говоря, крупно повезло, что вокруг этой прелести существует неплохая, в общем-то, комедия, укладывающаяся в пару вечеров — или один выходной. Которая к тому же станет исчерпывающим вотч-листом (тут отсылки бесхитростно снабжены названиями пародируемых мюзиклов) для тех, у кого так и не дошли руки изучить, что там было до «Ла-Ла Ленда».
Где смотреть: Apple TV+