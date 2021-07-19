Конец «Голливудского потрошителя»: суд вынес решение по убийце подруги Эштона Кутчера

Серийного маньяка Майкла Гарджуло приговорили к смертной казни за убийства двух молодых женщин. Одной из жертв преступника стала 22-летняя подруга актера Эштона Кутчера. «Газета.Ru» рассказывает о приговоре «Голливудскому потрошителю» и его преступлениях.

На суде в 2019 году серийный убийца Майкл Гарджуло по прозвищу «Голливудский потрошитель» признался в убийстве десяти женщин. Преступник в красках описал каждое преступление, но следствие пока доказало только два убийства и одно покушение.

Маньяк зарезал 22-летнюю подругу актера Эштона Кутчера — студентку, модель и звезду «Шоу 70-х» Эшли Эллерин — вечером 21 февраля 2001 года перед церемонией вручения музыкальной премии «Грэмми». По информации TMZ, примерно в 22:00 по местному времени Кутчер зашел за Эллерин, чтобы вместе пойти на вечеринку, но она не открыла дверь. На суде актер рассказал, что заглянул в окно дома подруги, увидел темные пятна на ковре и подумал, что это разлитое красное вино. Не дождавшись ответа, актер отправился на мероприятие один. Утром в доме Эллерин было обнаружено ее тело с 47 ножевыми ранениями.

Актер признавался, что незадолго до трагедии планировал предложить девушке встречаться. По словам Кутчера, за несколько часов до убийства он разговаривал с Эллерин по телефону, обсуждая ближайшую встречу.

Гарджуло был соседом девушки и долго за ней наблюдал. Преступник работал мастером по ремонту кондиционеров и несколько раз бывал в доме Эллерин. Когда модель находилась в душе, маньяк вошел и нанес ей 47 ножевых ранений. Руки девушки были исполосованы ножом — вероятно, она отчаянно пыталась отбиться от убийцы. Его причастность к преступлению доказала экспертиза образцов ДНК, оставшихся в доме жертвы.

«Это была жестокая, неистовая атака. Девушке нанесли 12 смертельных ран и 35 других — колотых, рваных и резаных. Их было слишком много. Она упорно боролась, чтобы сохранить свою жизнь, но кто-то очень хотел ее смерти», — рассказывал источник The Globe в 2004 году.

В 2005 году Гарджуло нанес 17 ножевых ранений 32-летней матери четверых детей Марии Бруно, а затем пустился в бега. Убийца оставил на месте преступления следы своей крови, что стало доказательством его вины. Маньяк был арестован в июне 2008 года после покушения на жизнь Мишель Мерфи, которой удалось выжить и помочь следствию. Только в августе 2019 года преступника признали виновным, но из-за пандемии коронавируса вынесение приговора снова отложили. Наконец, 16 июля 2021 года судья Верховного суда Лос-Анджелеса вынес Гарджуло приговор, назначив смертную казнь за два убийства и одно покушение. Несмотря на это, в ближайшее время «Голливудского потрошителя» экстрадируют в его родной город Иллинойс для суда по делу об убийстве Триши Пакаччо, которое он предположительно совершил в 1993 году. На теле женщины были обнаружены следы крови Гарджуло. То есть исполнение смертного приговора отложено на неопределенный срок.

В 2009 году близкий друг Кутчера рассказал изданию The Examiner о переживаниях актера из-за жестокой расправы над его подругой. По словам источника, Кутчер получил психологическую травму и годами мучился от ночных кошмаров. При этом родственники погибшей обвиняли актера в том, что он не сумел помочь девушке и неверно идентифицировал красные пятна на ковре.

«Из-за него преступник получил 12-часовое преимущество. Его поведение говорит о том, что он считал отношения с Эшли «одноразовыми». Любой разумный джентльмен, который попал бы в такую ситуацию, когда девушка долго не открывает дверь по неизвестной причине, счел бы это подозрительным и позвонил бы в полицию», — говорил отец девушки в 2004 году.

Вне суда Кутчер ни разу не высказывался об убийстве своей подруги. В 2005 году он вступил в брак с Деми Мур, в 2013 году пара распалась. За год до развода Кутчер начал встречаться с Милой Кунис, которая родила ему двоих детей. После трех лет отношений они поженились.