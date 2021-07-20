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Культура

Премьеры недели: комиссар Депардье, новый фильм Шьямалана и страшная тайна хорроров

Что выходит в кино на этой неделе

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Кадр из фильма «Время» (2021)

Кадр из фильма «Время» (2021)

Universal Pictures
Загадочный пляж Шьямалана, где молниеносно стареют, Кристиан Клавье (Астерикс) и Жерар Депардье (Обеликс) в детективной комедии «Тайна Сен-Тропе», а также триллер о сошедшей с ума цензорше: «Газета.Ru» рассказывает про главные кинопремьеры недели в России.

«Время» («Old»); М. Найт Шьямалан

Согласно сюжету нового триллера режиссера «Шестого чувства» и «Знаков», семья отправляется в отпуск на тропический остров. Там они попадают на с виду обычный пляж — и через пару часов обнаруживают, что повзрослели на несколько лет. Герои пытаются остановить стремительное старение и разгадать загадку острова, но это нелегко. Шьямалан выступил не только как режиссер проекта, но и в качестве автора сценария. В основу фильма лег графический роман «Замок из песка» Пьера Оскара Леви и Фредерика Питерса. В ленте сыграли Гаэль Гарсиа Берналь, Вики Крипс, Руфус Сьюэлл, Элайза Сканлен, Томасин Маккензи и другие.

«G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз» («Snake Eyes: G.I. Joe Origins»); Роберт Швентке

«Снейк Айз» — третья часть франшизы «G.I. Joe: Бросок кобры». Судя по трейлерам, в ней по традиции много экшена: так, в одной из сцен герой разрубает мечом мотоцикл, в другой — клинок пронзает уже крышу автомобиля, мчащегося по дороге на полной скорости. Сюжет ленты разворачивается вокруг загадочного Снейка Айза, который случайно спасает наследника древнего японского клана Арашикаге.

«Сипсик» («Sipsik»); Мелис Арулепп, Карстен Килерих

«Сипсик» — трогательный мультфильм о взрослении. Главная героиня — шестилетняя Руби — переживает расставание со старшим братом Марком, который переезжает учиться в другую школу. Чтобы утешить сестру, Марк делает для нее тряпичную куклу. Но Сипсик оказывается не простой куклой: она оживает и постепенно становится главным товарищем Руби во всех ее играх.

«Цензор» («Censor»); Прано Бэйли-Бонд

В центре истории — строгая цензорша Энид, проверяющая фильмы на потенциально «травмирующие психику» сцены. Однажды она пропускает в прокат хоррор, который, по слухам, вдохновляет настоящего убийцу. Вскоре девушка теряет грань между кино и реальностью после того как узнает свою давно пропавшую сестру в актрисе картины. Для постановщицы Прано Бэйли-Бонд «Цензор» — дебютный полнометражный фильм.

«Тайна Сен-Тропе» («Mystère à Saint-Tropez»); Николя Бенаму

Главный герой комедии «Тайна Сен-Тропе» — комиссар Булен — мечтает выйти на пенсию. Дело в том, что он плохо справляется со своей работой, но не тут-то было: именно ему предстоит заняться поисками убийцы на роскошной вилле в Сен-Тропе, где собрались богачи и знаменитости. В ролях — бессменные партнеры по Астериксу и Обеликсу — Кристиан Клавье и Жерар Депардье.

«Ослик, любовник и я» («Cévennes»); Каролин Виньяль

Учительница начальных классов Антуанетта отправляется вслед за своим женатым любовником на юг Франции. Правда, возлюбленный собрался в отпуск со своей семьей и даже не догадывается о приезде Антуанетты. В качестве транспортного средства для своей отчаянной авантюры героиня выбирает упрямого ослика по кличке Патрик.

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