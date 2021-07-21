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Культура

Актеры «Сватов» о недовольстве украинцев озвучкой: «Трудно представить, что их возмутило»

Зрителей разочаровал перевод сериала «Сваты» на украинский язык

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Кадр из сериала «Сваты»

Кадр из сериала «Сваты»

Квартал-95
Зрители возмутились переводом популярного сериала «Сваты» на украинский язык — по их мнению, дубляж, который стал следствием одного из государственных законов, уничтожил уникальность проекта. «Газета.Ru» узнала у звезд ситкома Инны Королевой и Анатолия Васильева об их отношении к украинской версии «Сватов».

Телезрители оставляют гневные комментарии на сайте телеканала «1+1» после выхода первой серии семейной комедии «Сваты» в украинском дубляже. По их мнению, озвучка сильно испортила качество сериала. Недовольство касается не только шероховатости и нестыковки звука с изображением, но и несоответствия голосов и характеров героев.

«Ужас. Все было прекрасно: настоящий голос актеров, эмоции… Вот это даже слушать не хочется. Испортили вечер»; «Это то же самое что перевести комедии Рязанова и Гайдая. Никто смотреть не будет. Теряется уникальность», — сетуют зрители.

Как призналась «Газете.Ru» звезда «Сватов» Инна Королева, исполнившая роль Марии Ковалевой, она не была в курсе переозвучки сериала на украинский язык: «В «Сватах» я играла на русском языке. Видимо, меня озвучивали актеры дубляжа. Если честно, даже не знала об озвучке. Поскольку я из России и не говорю по-украински или по-белорусски, хотя понимаю смысл славянских языков, мне трудно представить, что возмутило украинского зрителя.

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Квартал-95

Если бы сериал показывали в Америке, то его перевели бы на английский. Правда, там сейчас этим не занимаются, а просто делают субтитры. Возможно, дело в привычке, ведь шутки создавались на русском языке, а при переводе вся мелодика речи и колорит куда-то уходят. Хотя в принципе все можно сделать профессионально, точно, красиво и с правильно подобранными голосами».

В свою очередь актер Анатолий Васильев, исполнивший в первых четырех сезонах проекта роль Юрия Ковалева, положительно воспринял перевод сериала на украинский язык. По его мнению, чем больше различных дубляжей у «Сватов», тем они популярнее:

«Как мне может не понравиться, что сериал идет на украинском языке? А по поводу утраты колорита… Я не видел этот сериал переведенным, поэтому не имею права ничего говорить. Что касается реакции зрителей — это дело не привычки и не вкуса, а просто вопрос культуры. И если этот фильм пользуется успехом во всем постсоветском пространстве, то все хорошо».

Также актер обмолвился, что не следит за сериалом с тех пор, как перестал в нем сниматься. Споры о причине его неожиданного ухода из успешного телевизионного проекта не угасают до сих пор. В числе прочих называются разногласия с его экранным сватом Федором Добронравовым, а затем — с новым режиссером. По другим сведениям, причиной ухода стало участие артиста в другом телепроекте.

Украинский телесериал «Сваты», выходящий на экранах с 2008 года, добился популярности не только на родине, но и в России — во многом благодаря ярким персонажам, игре актеров и крылатым фразам.

После вступления в силу закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» украинский стал единственным государственным языком в стране. А уже с 16 июля 2021 года данная мера стала распространяться не только на государственные и общественные организации, но и на телевидение. По этой причине дистрибьюторам проекта пришлось перевести его на украинский язык. Некоторые зрители сочли, что это было сделано наспех и лишило ситком колорита.

По мнению поклонников сериала, для качественной локализации «Сватов» нужно было просто добавить субтитры на украинском языке. Именно так сегодня делают крупные стриминговые сервисы, решая вопрос с непереводимой игрой слов и сохранением интонаций актеров. Тем более субтитры всегда можно быстро изменить, как это сделал Netflix в случае со спорным переводом фильмов «Брат» и «Брат 2» на английский язык.

Автором идеи и сценария «Сватов» была студия «Квартал-95», одним из основателей которой является нынешний президент Украины Владимир Зеленский, он же выступал продюсер первых сезонов. Старт седьмого и финального сезона проекта запланирован на сентябрь этого года.

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