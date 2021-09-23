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Культура

«Украина показала слабость и страх»

Расторгуев, Шуфутинский и Лоза — о предложении запретить артистам из РФ выступать на Украине

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Михаил Шуфутинский, Игорь Кондратюк и Николай Расторгуев

Михаил Шуфутинский, Игорь Кондратюк и Николай Расторгуев

РИА «Новости»/@kondratiuk_official/Instagram/ТАСС
Украинский телеведущий Игорь Кондратюк обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой запретить всем российским артистам любые выступления на территории Украины. В разговоре с «Газетой.Ru» музыканты Юрий Лоза, Александр Скляр, Лев Лещенко, Михаил Шуфутинский и Николай Расторгуев раскритиковали идею Кондратюка, а также выразили мнение о том, что петиция украинского ведущего является неразумным решением с его стороны.

Михаил Шуфутинский

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Михаил Шуфутинский

Михаил Шуфутинский

Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Считаю, что российские и украинские артисты всегда были солидарны. Для меня до сих пор нет разницы, где артист выступал и выступает сейчас: на Украине или в России. Потому что основная часть вменяемых людей находится вне политики. Наша главная цель — радовать слушателей, создавать им хорошее настроение. Поэтому я с Кондратюком не согласен.

Думаю, он вправе требовать от своего президента, чего хочет. Но Зеленский, мне кажется, понимает, что это смешно со стороны Кондратюка. Ведь есть в мире более важные задачи, чем запретить российским артистам выступать на Украине. Считаю, что это глупость — и сам Кондратюк, наверное, глупец. Не буду спорить с его мнением, но напомню, что он из того же «болота», откуда и мы все. Его задача — радовать людей. Вне зависимости от места: на Украине, в России, Белоруссии, Уганде, Замбии, США.

В последний раз я выступал на Украине еще в 2014 году — прямо перед началом событий. Как сейчас помню: был полный зал, потрясающие, великолепные люди. У меня даже остались какие-то записи и съемки. И еще до этого, когда был Советский Союз, мои первые концерты после долгой эмиграции состоялись как раз в Киеве. Несколько дней подряд были полные залы, и я так радовался, что вернулся в одну большую страну. Но сейчас, видимо, есть препятствия к тому, чтобы выступать нормально и полноценно.

У меня есть такое правило: кто меня не любит, того я тоже не люблю. Поэтому пока я нужен, буду ездить выступать. А пока я Кондратюку не нужен, не поеду.

Лев Лещенко


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Считаю, что это все идет только от человеческой глупости. На Украине я был с концертом давно, лет шесть назад. И пока там такая власть, меня туда не тянет. Это просто хайп — и больше ничего. Человек просто хочет похайпить.

Александр Скляр

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Александр Скляр

Александр Скляр

Александр Рюмин/ТАСС

Какой молодец, какой умный парень в кавычках. Так и нужно действовать. Я сейчас, конечно, иронизирую. Мне кажется, жизнь прекрасна и без этих идиотов, в ней есть чем заняться. Жду, когда в отношениях России и Украины закончится все это. Рано или поздно все это закончится, и мы забудем о произошедшем как о страшном сне.

Ездить на Украину сейчас не могу, ведь включен в базу «Миротворца». Последний раз я был там до 2014 года. При этом у меня корни из Украины по отцовской линии. Фамилия Скляр еще Гоголем упоминалась в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Скляры — это Полтавщина.

Я очень скучаю и переживаю по поводу наших отношений. Мне крайне обидно, что количество подобных высказываний не уменьшается с годами. Думаю, при моей жизни положительные изменений вряд ли произойдут. Но будем надеяться на лучшее.

Юрий Лоза

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Юрий Лоза

Юрий Лоза

Шарифулин Валерий/ТАСС

Это все делается с позиции слабости. Почему они запрещают? Потому как боятся, что русские могут предстать в невыгодном им свете. Боятся, что русские могут быть обаятельными и привлекательными. Вот сильные не боятся. Например, Великобритания не боится русских артистов. Или Франция. А Украина таким образом показывает свою слабость и страх. Страх перед Россией.

Не нужно бояться русских. Они ведь бояться, что приедет русский — и вдруг окажется, что русские это хорошие ребята. Они кричат на каждом углу, что русские — сволочи и идиоты. А выяснится, что русские — талантливые и интересные, какими являются на самом деле.

Каждым своим шагом они демонстрируют, что Украина не самодостаточна.

Николай Расторгуев

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Николай Расторгуев

Николай Расторгуев

Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Да пошли они все [нафиг]. Вот мой комментарий. Мне абсолютно все равно. Пусть они у себя работают на Галичине (западной Украине — прим. «Газеты.Ru»). И сюда пусть не приезжают.

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