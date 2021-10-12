«Не хотят разбираться, хотят хайпить»

Эксперты изучают популярный сериал «Игра в кальмара» на предмет возможного негативного влияния на детскую аудиторию, сообщили в «Лиге безопасного интернета». В комментарии «Газете.Ru» блогер BadComedian раскритиковал организацию за интерес к популярному проекту, обвинив ее главу Екатерину Мизулину в желании «хайпануть».

Как сообщили представители неправительственной организации «Лига безопасного интернета», в настоящий момент они ждут заключения от экспертов-психологов, которым предстоит выявить возможное пагубное влияние сериала «Игра в кальмара» на несовершеннолетних. Организация заинтересовалась хитом Netflix в связи с обращениями обеспокоенных родителей.

«Лига безопасного интернета» получила несколько обращений от родителей детей в связи с выходом на Netflix «Игры в кальмара». Они считают, что у некоторых зрителей, особенно молодежи, может возникнуть соблазн повторить сцены из «Игры в кальмара». Даже при наличии возрастной маркировки эти сериалы все равно посмотрят дети. Вот этим вопросом и нужно заниматься», — заявили «Подъему» в организации.

Впоследствии глава организации Екатерина Мизулина уточнила в своем Telegram-канале, что обращений касательно южнокорейского шоу в правоохранительные органы и Роскомнадзор «Лига безопасного интернета» пока не отправляла.

«Проверкой» могут заниматься только правоохранительные органы и Роскомнадзор. Мы к ним не обращались по вопросу сериала «Игра в кальмара». Пока психологи смотрят, материалы мы от них не получали», — написала Мизулина.

Комментируя «Газете.Ru» интерес «Лиги безопасного интернета» к «Игре в кальмара», киноблогер Евгений Баженов (BadComedian) признался, что удивлен этой ситуацией. По его словам, родители, обеспокоенные возможным негативным влиянием шоу на подростков, могут самостоятельно и без особых сложностей оградить их от просмотра.

«Этот сериал показывается в интернете, а не на ТВ. У него есть маркировка «18+», и родители обладают всем инструментарием, чтобы его «запаролить». Адекватный родитель ставит «детский режим» в Netflix, и ребенок никоим образом не может смотреть контент для совершеннолетних, если у него нет пароля. Все. Если речь про скачивание ребенком с торрентов, то опять же — родитель берет и ставит пароль на компьютер, оставляет доступ, например, только к играм.

Никаких вопросов к онлайн-кинотеатрам и создателям контента быть не может: они сделали все согласно законодательству. То, что родители не следят за этим, — это уже вопрос к родителям, а не к контенту. Но, как обычно, у нас надо свалить все на контент, на проклятые, ужасные сериалы», — сказал BadComedian.

Он также отметил, что жестокие сцены показываются и по общедоступному телевидению, однако в отношении федеральных каналов проверок не проводят.

«Хочется спросить «Лигу безопасного интернета»: а что там у нас по телевизору показывают? И без всяких ограничений для детей. Там про ментов, про убийства, про гопников. И проверку по этому поводу кто-то запустил? Запустил ли кто-то проверку популярных отечественных фильмов, в которые государство вбухало огромное количество денег. У них рейтинг «13+», а там головы отрывают. Это я вспоминаю «Союз Спасения», там был очень маленький рейтинг («12+» — «Газета.Ru»), хотя там головы отрывались — и это показывалось крупными планами. Но вот тут это нормально, отечественную же голову оторвали, поэтому можно. А когда страдают корейские люди, на это смотреть нельзя, дети, не дай бог. В общем, идиотизм», — заявил Баженов.

Согласно мнению блогера, история с «Игрой в кальмара» может быть «просто хайпом и раскруткой Мизулиной-младшей» и вряд ли приведет к запрету сериала.

Повторюсь, на любом современном телевизоре есть контроль «18+». Но, видимо, не хотят разбираться, хотят хайпить», — заключил BadComedian.

«Газета.Ru» также обратилась за комментарием по ситуации к российскому представительству Netflix. На момент публикации материала сервис на запрос не ответил.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стартовал на Netflix 17 сентября 2021 года и за считанные недели стал суперхитом, вырвавшись в лидеры по просмотрам в более чем 50 странах. В центре сюжета триллера — смертельное шоу с огромным денежным призом, который заберет единственный выживший участник. Подробнее о сериале читайте в материале «Газеты.Ru».