«Работают в ущерб сну»: как продвигаются съемки фильма в космосе

Российский «киноэкипаж» в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко уже неделю находится на МКС, где проходят съемки фильма «Вызов». О самочувствии кинематографистов, их жизни на станции и отснятых сценах — в материале «Газеты.Ru».

«Все идет по плану»

7 октября, спустя двое суток после прибытия на МКС Клим Шипенко, Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров вышли в эфир Первого канала, рассказав, как стартовал съемочный процесс.

«6 октября мы сняли несколько сцен, две конкретно. Мы практически в графике, в котором планировали находиться, так что сегодня пока все идет по плану», — подчеркнул режиссер.

При этом, как сообщил Шкаплеров, первые кадры ленты были отсняты постановщиком еще во время полета к станции — после выведения корабля на орбиту.

В свою очередь Пересильд поделилась с Землей личной радостью — ей отдали командирскую каюту с чудесным видом из иллюминатора. «Я тут гримируюсь. У меня по всей каюте расклеен грим, наш, киношный, а на полу медицинские укладки разложены. И даже иллюминатор есть в каюте», — сказала актриса. «Да, иллюминаторы — прекрасны, иногда заглядываем в них между дублями», — добавил Шипенко.

Режиссер также рассказал, что в некоторых сценах будет намеренно снимать Пересильд с распущенными волосами, используя эффект, которого невозможно добиться на Земле.

«Чтобы зритель видел, что происходит с волосами женщины, которая находится в невесомости, — пояснил он. — Но в каких-то сценах, конечно же, Юля будет их прибирать в хвостик. Однако даже в хвостике видно, что волосы в невесомости, это очень зрелищно выглядит. Будем эту зрелищность оставлять и подчеркивать, где надо».

Кроме того, Шипенко и Пересильд заверили, что чувствуют себя хорошо — это подтвердил и Шкаплеров. Он также добавил, что опытные космонавты помогают кинематографистам в адаптации.

«Конечно, пока летают, сносят половину, что на станции находятся. Но мы помогаем, за ними что-то делаем. Даже умыться — и то приходится им объяснять, вместо 10-15 минут они тратят больше. Но говорю, что молодцы, стараются. Все идет по плану, не беспокойтесь. Думаю, все получится», — сказал он.

«Они там не туристы»

За 12 дней на МКС «киноэкипажу» предстоит отснять более 30 минут экранного времени. О каких именно сценах идет речь, создатели фильма пока держат в тайне. Известен лишь общий сюжет: лента расскажет о женщине-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта.

В ходе космической миссии Шипенко и Пересильд уже успели посетить американский сегмент станции, где планировалось отснять несколько кадров. При этом в съемках, помимо актрисы и режиссера, участвуют все российские космонавты, в настоящий момент находящиеся на МКС.

Как рассказывал 9 октября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, члены «киноэкипажа» вынуждены жертвовать сном, чтобы не отставать от графика.

«Полет нормальный. Работают по заранее утвержденной программе, — написал он в Twitter. — И они там не туристы, работают постоянно — даже в ущерб полноценному сну, на котором настаивают наши врачи. Тем не менее рекомендации наши полностью выполняют».

Согласно социальным сетям Роскосмоса и самого Рогозина, Шипенко и Пересильд регулярно выходят на связь с Землей — правда, подробности части переговоров остаются в секрете.

12 октября на официальном сайте госкорпорации появилась информация, что «киноэкипаж» уже проходит подготовку к возвращению — обратный полет намечен на ближайшее воскресенье. Вместе с актрисой и режиссером на Землю вернется космонавт Олег Новицкий.

Помимо съемок, члены «киноэкипажа» занимаются на специальных тренажерах, которые позволяют держать в тонусе мышцы, не задействованные в отсутствии гравитации. Исходя из последних данных, физическое состояние Шипенко и Пересильд остается хорошим.

Участники проекта #Вызов в составе Клима Шипенко и Юлии Пересильд, а также космонавты @Anton_Astrey, @novitskiy_iss и Петр Дубров продолжают работу на орбите ‍



Они в том числе штатно выполняют запланированные в рамках проекта мероприятия и эксперименты: https://t.co/OLwSk0vMhj pic.twitter.com/aG7IykrT3p — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 11, 2021

«Компьютерная графика создает колоссальное вранье»

В недавнем интервью Первому каналу Рогозин высказался о значимости полета «киноэкипажа» на орбиту — для космической отрасли и человечества в целом.

«Одно дело, когда один счастливчик видит то, что не видит человечество, и потом просто рассказывает, — это несправедливо. Справедливо тогда, когда все человечество видит и ощущает себя там, где находится этот первооткрыватель. Это тот бонус, который космонавтика должна дать человечеству — вернуть свой долг. Это можно сделать только кинематографическим языком», — заявил глава Роскосмоса.

Он также подверг критике мнение, что «Вызов» можно было снять на Земле — исключительно с помощью компьютерной графики.

«С помощью компьютерной графики можно создать колоссальное вранье. Черное сделать белым, белое сделать черным. И тем не менее человек будет понимать, что он это видит, что он не может не доверять своему зрению, своему слуху. Он же верит этому. Новые технологии кинематографа могут стать инструментом массового вранья, массовой лжи.

А настоящее кино, которое игнорирует эти возможности и снимает кино таким, какое оно есть, передает полную объективную картинку того, что видит сам оператор в свой зрачок, — вот это и есть правда», — объяснил Рогозин свою позицию.

Кроме того, глава Роскосмоса подчеркнул, что полет Шипенко и Пересильд привлек огромное внимание жителей страны к ракетно-космической отрасли.