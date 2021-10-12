Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения
Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
Певцов высказался против предоставления российского гражданства Бритни... 16:46
Экс-глава РУСАДА считает, что WADA справедливо оправдало фигуристку... 16:44
Свищев о допинге: все, что запрещено в России, почему-то... 16:43
В Екатеринбурге сняли «ремейк» сериала «Игра... 16:36
Червиченко о Дзюбе: он занят самолюбованием 16:35
В ОБСЕ отреагировали на задержание офицера СЦКК ЛНР... 16:26
В «Спартаке» одним словом отреагировали... 16:21
Жителям Москвы пообещали последний осенний всплеск тепла 16:20
В Польше пообещали радикально нарастить военную мощь страны 16:19
Врач Тимаков назвал людей с самым сильным иммунитетом... 16:07
Культура

«Игра в кальмара»: все тайны и теории сериала

В чем смысл концовки «Игры в кальмара» — и каким может быть второй сезон

close
100%
Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2021)

Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2021)

Netflix
Судя по реакциям в соцсетях, финальный эпизод «Игры в кальмара» вызвал у зрителей смешанные чувства. «Газета.Ru» собрала самые захватывающие фанатские теории о шоу, которые оказались еще безумнее, чем сам сериал. Осторожно, много спойлеров!

Как выбор цвета карты повлиял на роль в игре

Мир — это симуляция — по крайней мере, в «Матрице». Помните, как Нео выбирал между красной и синей пилюлями? Первая означала жизнь в суровой реальности, вторая — в иллюзорном мире. Согласно одной из теорий, именно по такой схеме набирали охранников и игроков в «Игре кальмара» — только вместо таблеток в сериале были красные и синие карточки.

@justthenobodys

Reply to @pibxyxx Comment what we should talk about next! #fyp #foryou

original sound - JustTheNobodys

Сон Ки Хун выбрал синюю, поэтому стал игроком. Как и другие персонажи, он бежал от проблем (в основном финансовых) и в результате оказался на секретном острове — в своего рода матрице, где был вынужден пребывать уже в искусственно созданных условиях.

Еще одна безумная теория о цвете

Зрителей привлек не только цвет карточек, но и униформы. Пользователь Reddit даже составил диаграмму Венна, в которой выделил основные цвета шоу и их значения. Так, бирюзовый обозначает героя до того, как он стал игроком, розовый связан с системой (надзиратели), желтый — символизирует деньги.

Далее все внимание на схему: как только герой (бирюзовый) преследует в качестве цели деньги (желтый), он становится игроком (зеленый — такого цвета униформа у участников). Ведущий же одет в черное — сначала он был обычным человеком (бирюзовый), затем стал игроком (зеленый) и выиграл деньги (желтый).

Старик — отец игрока 456

После того, как Сон Ки Хун выходит из игры, он случайно встречает у лавки О Иль Нама, игрока 001. В финале мы узнаем, что старик на самом деле богат, а значит, он не оказался бы в тот вечер в бедном районе, если бы специально не искал Ки Хуна. Фанаты также заметили, что игроков связывает много общего. Например, когда Ки Хун упомянул, что его часто шлепали в детстве, Иль Нам ответил, что его сына — тоже. Кроме того, декорации во время игры в камешки напомнили старику район, где он жил. В таком же месте, как выяснилось, вырос игрок 456. Теория кажется немного надуманной, но при этом не безосновательной. В конце концов — мы ничего не знаем об отце Ки Хуна.

@ruthbellpan

Reply to @ruthbellpan LAST ONE WILL BLOW YOUR MIND #squidgame #netflix #squid #okeh #theories #squidgames2

MONEY - (LISA)

Красные волосы Сон Ки Хуна

Помните теорию красных и синих карт, о которой говорилось ранее? Так вот: красные волосы Ки Хуна в последней серии намекают на то, что он вернется в игру, но уже в качестве надзирателя.

Карма в действии

Одна из теорий гласит: смерти героев были им предначертаны. Гангстер Чан Док Су умер в результате падения с высоты: незадолго до того, как во второй раз присоединиться к игре, он спасся от преследовавших его за долги бандитов, спрыгнув с моста в воду. Беженка из Северной Кореи Кан Сэ Бек в самом начале угрожала перерезать горло посреднику, обещавшему найти и перевезти ее мать в Южную Корею, и в результате сама вышла из игры с перерезанной глоткой после предательства Чхо Сан Воо. В свою очередь последний пытался совершить самоубийство во второй серии — и сделал это в заключительном состязании.

close
100%
Netflix

Смертельные игры выходят за пределы Южной Кореи

Пользователь Reddit предположил, что смертельные состязания проводит международная организация, которая имеет свои «филиалы» за пределами Южной Кореи. «Соревнование в Корее было лучшим», — говорит один из VIP-гостей, намекая на широкую географию игр.

В заключительном эпизоде Иль Нам, которого VIP-гости имеют в виду, говоря о распорядителе, объясняет, что эти игры были созданы богатыми для богатых: якобы все они позабыли, каково это — чувствовать себя живыми.

close
100%
Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2021)

Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2021)

Netflix

Чун Хо выжил

Полицейский Хван Чун Хо прибыл на остров, чтобы найти своего пропавшего брата и одного из бывших участников игры — Ин Хо. Он вклинился в ряды надзирателей, смог добыть необходимую информацию и даже почти сбежал с острова, но в восьмой серии был настигнут Ведущим и его подчиненными. В ходе разговора Чун Хо выяснил, что за маской Ведущего все это время скрывался его брат. Не пожелав сдаться, Чун Хо получил пулю в плечо и упал с обрыва в воду.

Поклонники не верят, что линия Чун Хо могла закончиться так странно. Теперь им остается только надеяться, что герой все же пережил пулю и благополучно доплыл до берега.

Игры были известны заранее

@lucy.what1

the walls…the walls… #fyp #fyp #viral #squidgame #squidgamenetflix

original sound - @.danganr0npaa

Когда Сон Ки Хун и Сан Воо оказываются в комнате ожидания перед финальной схваткой, они замечают, что все это время на стенах были нарисованы игры — перетягивание каната, печенье дальгона и другие. Изначально помещение было заставлено кроватями, поэтому рисунки были незаметны.

Камео

Одна из загадок — актер Гон Ю, лишь дважды появившийся за все время сериала в роли рекрутера. Режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон-хек в интервью Independent рассказывал, что герой, имя которого не раскрывается, был бывшим надзирателем, который заслужил доверие Иль Нама и получил возможность работать в «реальном мире». Согласно одной из теорий, рекрутер — сын старика, и во втором сезоне мы подробнее узнаем его историю.

close
100%
Гон Ю в сериале «Игра в кальмара» (2021)

Гон Ю в сериале «Игра в кальмара» (2021)

Netflix

В чем смысл финального эпизода

В девятой серии Сон Ки Хун узнает, что Иль Нам выжил и что он — создатель всех состязаний. Старик находится при смерти и предлагает сыграть Ки Хуну в последнюю игру — сделать ставку на судьбу бездомного. Иль Нам убежден, что никто не поможет мужчине, однако он оказывается не прав. Старик умирает, так и не узнав, что проиграл.

Перед тем, как заключить пари, Иль Нам спросил Ки Хуна, не потерял ли он веру в людей после всех манипуляций и предательств, с которыми столкнулся в играх. Тот не ответил, однако на протяжении всей игры старался действовать по совести. Ирония заключается в том, что единственный человек, которого Сон подставил, это Иль Нам — того, для кого этот поступок не имел значения, поскольку он и так был вне игры. Человек, который воровал деньги у матери, играл в азартные игры и потерял дочь, по итогу оказался самым бескорыстным участником.

Согласно одной из теорий, именно выбор между эгоизмом и альтруизмом является ключевым для каждого героя и игр в целом. Неслучайно перед началом состязания у игроков было время подумать, действуют ли они поодиночке (преследуя свои цели) или сообща.

Таким образом, разговор с Иль Намом может вынудить Ки Хуна вернуться в игру, чтобы положить ей конец во втором сезоне.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+