«Игра в кальмара»: все тайны и теории сериала

Судя по реакциям в соцсетях, финальный эпизод «Игры в кальмара» вызвал у зрителей смешанные чувства. «Газета.Ru» собрала самые захватывающие фанатские теории о шоу, которые оказались еще безумнее, чем сам сериал. Осторожно, много спойлеров!

Как выбор цвета карты повлиял на роль в игре

Мир — это симуляция — по крайней мере, в «Матрице». Помните, как Нео выбирал между красной и синей пилюлями? Первая означала жизнь в суровой реальности, вторая — в иллюзорном мире. Согласно одной из теорий, именно по такой схеме набирали охранников и игроков в «Игре кальмара» — только вместо таблеток в сериале были красные и синие карточки.

Сон Ки Хун выбрал синюю, поэтому стал игроком. Как и другие персонажи, он бежал от проблем (в основном финансовых) и в результате оказался на секретном острове — в своего рода матрице, где был вынужден пребывать уже в искусственно созданных условиях.

Еще одна безумная теория о цвете

Зрителей привлек не только цвет карточек, но и униформы. Пользователь Reddit даже составил диаграмму Венна, в которой выделил основные цвета шоу и их значения. Так, бирюзовый обозначает героя до того, как он стал игроком, розовый связан с системой (надзиратели), желтый — символизирует деньги.

Далее все внимание на схему: как только герой (бирюзовый) преследует в качестве цели деньги (желтый), он становится игроком (зеленый — такого цвета униформа у участников). Ведущий же одет в черное — сначала он был обычным человеком (бирюзовый), затем стал игроком (зеленый) и выиграл деньги (желтый).

Старик — отец игрока 456

После того, как Сон Ки Хун выходит из игры, он случайно встречает у лавки О Иль Нама, игрока 001. В финале мы узнаем, что старик на самом деле богат, а значит, он не оказался бы в тот вечер в бедном районе, если бы специально не искал Ки Хуна. Фанаты также заметили, что игроков связывает много общего. Например, когда Ки Хун упомянул, что его часто шлепали в детстве, Иль Нам ответил, что его сына — тоже. Кроме того, декорации во время игры в камешки напомнили старику район, где он жил. В таком же месте, как выяснилось, вырос игрок 456. Теория кажется немного надуманной, но при этом не безосновательной. В конце концов — мы ничего не знаем об отце Ки Хуна.

Красные волосы Сон Ки Хуна

Помните теорию красных и синих карт, о которой говорилось ранее? Так вот: красные волосы Ки Хуна в последней серии намекают на то, что он вернется в игру, но уже в качестве надзирателя.

so for squid game i just gotta ask, why was his hair red? pic.twitter.com/Xg6wNCJd2K — L (@lashondelavelle) September 19, 2021

Карма в действии

Одна из теорий гласит: смерти героев были им предначертаны. Гангстер Чан Док Су умер в результате падения с высоты: незадолго до того, как во второй раз присоединиться к игре, он спасся от преследовавших его за долги бандитов, спрыгнув с моста в воду. Беженка из Северной Кореи Кан Сэ Бек в самом начале угрожала перерезать горло посреднику, обещавшему найти и перевезти ее мать в Южную Корею, и в результате сама вышла из игры с перерезанной глоткой после предательства Чхо Сан Воо. В свою очередь последний пытался совершить самоубийство во второй серии — и сделал это в заключительном состязании.

close 100% Netflix

Смертельные игры выходят за пределы Южной Кореи

Пользователь Reddit предположил, что смертельные состязания проводит международная организация, которая имеет свои «филиалы» за пределами Южной Кореи. «Соревнование в Корее было лучшим», — говорит один из VIP-гостей, намекая на широкую географию игр.

В заключительном эпизоде Иль Нам, которого VIP-гости имеют в виду, говоря о распорядителе, объясняет, что эти игры были созданы богатыми для богатых: якобы все они позабыли, каково это — чувствовать себя живыми.

close 100% Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2021) Netflix

Чун Хо выжил

Полицейский Хван Чун Хо прибыл на остров, чтобы найти своего пропавшего брата и одного из бывших участников игры — Ин Хо. Он вклинился в ряды надзирателей, смог добыть необходимую информацию и даже почти сбежал с острова, но в восьмой серии был настигнут Ведущим и его подчиненными. В ходе разговора Чун Хо выяснил, что за маской Ведущего все это время скрывался его брат. Не пожелав сдаться, Чун Хо получил пулю в плечо и упал с обрыва в воду.

listen here honey, hwang jun ho is still alive. there was a sea down there and the bullet only hit his shoulder ok LISTENN NO BODY, NO DEATH. HE'LL BE ALIVE IN SQUID GAME S2 OKAYY

pic.twitter.com/cIPEt4aeg2 — shin (@kdramashin) September 21, 2021

Поклонники не верят, что линия Чун Хо могла закончиться так странно. Теперь им остается только надеяться, что герой все же пережил пулю и благополучно доплыл до берега.

Игры были известны заранее

Когда Сон Ки Хун и Сан Воо оказываются в комнате ожидания перед финальной схваткой, они замечают, что все это время на стенах были нарисованы игры — перетягивание каната, печенье дальгона и другие. Изначально помещение было заставлено кроватями, поэтому рисунки были незаметны.

Камео

Одна из загадок — актер Гон Ю, лишь дважды появившийся за все время сериала в роли рекрутера. Режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон-хек в интервью Independent рассказывал, что герой, имя которого не раскрывается, был бывшим надзирателем, который заслужил доверие Иль Нама и получил возможность работать в «реальном мире». Согласно одной из теорий, рекрутер — сын старика, и во втором сезоне мы подробнее узнаем его историю.

close 100% Гон Ю в сериале «Игра в кальмара» (2021) Netflix

В чем смысл финального эпизода

В девятой серии Сон Ки Хун узнает, что Иль Нам выжил и что он — создатель всех состязаний. Старик находится при смерти и предлагает сыграть Ки Хуну в последнюю игру — сделать ставку на судьбу бездомного. Иль Нам убежден, что никто не поможет мужчине, однако он оказывается не прав. Старик умирает, так и не узнав, что проиграл.

Just finished Squid Game and I have one thing to say, that old man did NOT deserve my tears in 6th episode pic.twitter.com/RrEV5GwgqF — selma (@smthrandomaf) September 19, 2021

Перед тем, как заключить пари, Иль Нам спросил Ки Хуна, не потерял ли он веру в людей после всех манипуляций и предательств, с которыми столкнулся в играх. Тот не ответил, однако на протяжении всей игры старался действовать по совести. Ирония заключается в том, что единственный человек, которого Сон подставил, это Иль Нам — того, для кого этот поступок не имел значения, поскольку он и так был вне игры. Человек, который воровал деньги у матери, играл в азартные игры и потерял дочь, по итогу оказался самым бескорыстным участником.

Согласно одной из теорий, именно выбор между эгоизмом и альтруизмом является ключевым для каждого героя и игр в целом. Неслучайно перед началом состязания у игроков было время подумать, действуют ли они поодиночке (преследуя свои цели) или сообща.

Таким образом, разговор с Иль Намом может вынудить Ки Хуна вернуться в игру, чтобы положить ей конец во втором сезоне.