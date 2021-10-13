«Это просто-напросто легкое зрелище»

Сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным шоу на стриминге Netflix за всю историю. По данным платформы, его посмотрели со 111 млн. аккаунтов. Предыдущий лидер — сериал «Бриджертоны» — остановился на отметке 82 млн. «Газета.Ru» узнала у кинокритика Егора Москвитина, театрального режиссера Александра Молочникова и режиссера Сарика Андреасяна, в чем феномен южнокорейской дорамы о выживании.

Александр Молочников — театральный режиссер, актер и сценарист

close 100% АГН Москва/Global Look Press

«Из-за дефицита времени я успел посмотреть только первую и последнюю серии. С интересом — первую, но в ней показано приблизительно то, что я и ожидал увидеть. Это не умаляет достоинства сериала, но что-то подобное мы уже видели в «Королевской битве» Такеши Китано. Для любителей этого жанра это прекрасный сериал, потому что по форме он сделан очень интересно и ярко.

Мне же было трудно заставить себя посмотреть середину, потому что это не совсем мой жанр. Мне понятно, что очень профессиональная группа создателей будет так или иначе мной манипулировать, втягивая в интересную череду событий. Я примерно понимаю, что будет, и мне сразу же страшно неинтересно становится смотреть. В итоге смотришь какой-то фрагмент, чтобы составить общее представление, и ходишь, делая вид, что ты — самый умный, про все знаешь. Но в целом, я думаю, это [сериал] очень профессионально и круто сделано, поэтому и втягивает людей. Конечно же, этот сериал не надо проверять и запрещать (директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что проверит «Игру в кальмара» из-за жалоб родителей — прим. «Газета.Ru»). Это вообще чушь. Вообще ничего не надо запрещать. Хватит уже».

Сарик Андреасян — режиссер

close 100% Сарик Андреасян «Марс Медиа»

Мне кажется, что сериал сделан на очень высоком уровне. Это действительно хит и абсолютно логично, почему это так взорвало аудиторию Netflix и, соответственно, весь мир. Его посмотрели со 111 млн. аккаунтов. Но мы понимаем, что за одним аккаунтом может скрываться и пять-десять человек. Мы говорим о миллиарде зрителей, которые уже видели этот проект. Сериал резонирует у зрителей, потому что это социальная история — о бедных людях, которые борются за жизнь. Я думаю, что бессмысленно проверять такой контент, — это глупо. Это серьезное философское кино на тему любви к жизни, любви к близкому, история о самопожертвовании, о силе духа. Это хорошая человеческая история. Она совершенно не про смерть, а про жизнь и любовь к жизни. У нас всегда находятся люди, которые все не так понимают, либо им выгодно все не так понимать, потому что они делают на этом какую-то карьеру. Я считаю, что ничего не надо запрещать, особенно искусство.

Кроме того, сериал идет под маркировкой 18+ в оплачиваемом кинотеатре. Его не показывают по бесплатному общественному телевидению и не навязывает зрителю. Если ваш ребенок сам включил и посмотрел «Игру в кальмара», то это вопросы к вам, а не к создателям. Я думаю, что это даже обсуждать неловко. Это хороший продукт мирового уровня.

Егор Москвитин — кинокритик

close 100% Кинокритик Егор Москвитин Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Сериал завоевал такую популярность благодаря нескольким особенностям. Первая причина — это невероятно эмоциональная и динамичная история, в которой невозможно предсказать, что будет дальше. Конечно, мы понимаем, что главный герой должен дожить хотя бы до конца, но вместе с тем в каждой серии происходит что-то, что заставляет за него переживать. Это просто-напросто легкое зрелище. В сериале есть и насилие, и черный юмор, и романтика, и трагедия, и драма, и семья, и одиночество — все, что мы видим в большом и зрелищном кино.

Вторая причина заключается в том, что сериал ставит под сомнение нашу веру в людей, но в то же время заставляет верить в чудеса, благородство, жертвенность, порядочность и самоотверженность людей. С одной стороны, этот сериал нравится циникам, с другой — идеалистам. Эта история будет волновать и тех и других, потому что каждый раз, когда ты думаешь, что герои сделают что-то хорошее — они делают что-то плохое. Когда ты ждешь от них подлости, они совершают великодушный поступок. При просмотре сериала, мы думаем, а как бы мы поступили на месте героя?

Это корейское кино, у которого давно выработался свой уникальный киноязык. В нем рассказывается история, которая очень страшная с одной стороны, но нежная и ироничная с другой. Это, наверное, следствие истории Кореи — страны, которая разделена на два государства и переживает эту травму. Весь мир сейчас напоминает Северную и Южную Корею: мы все расколоты по разным лагерям. Эта история про всех нас.

Что касается негативного влияния на детей, то этот сериал, напротив, рассказывает правдивую историю о человеческой природе — и о том, что каждый из нас может совершать и благородные, и низкие поступки. У сериала совершенно точно есть мораль и гуманистический посыл.