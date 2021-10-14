«Лицо в маске вызывает у людей естественный ужас»

В 2022 году на российские экраны выйдет хоррор «Черный телефон» — экранизация одноименного романа сына Стивена Кинга Джо Хилла. В интервью «Газете.Ru» режиссер фильма Скотт Дерриксон рассказал о причинах приглашения на роль злодея Итана Хоука, мотивации маньяков в кино и реальной жизни, а также нынешнем положении хоррор-жанра.

— Некоторые кадры «Черного телефона» вызывают ассоциацию с «Оно» Стивена Кинга: таинственный похититель с шариком в руках, ребенок в желтом дождевике...

— Вообще-то, в книге, по которой поставлен фильм, антигерой также был клоуном. Так что в этом отношении у «Черного телефона» действительно есть кое-что общее с «Оно». Однако в экранизации злодей является профессиональным фокусником — это была инициатива Джо Хилла, как и сама идея сделать из рассказа фильм. Что касается желтого плаща: в 1970-е годы, когда разворачивается действие хоррора, это был повседневный элемент детской одежды. Поэтому в данном случае никаких параллелей с «Оно» я не подразумевал.

Если говорить про сюжет в целом, то «Черный телефон» — история о ребенке, который оказывается заложником похитителя в исполнении Итана Хоука. И со временем этот мальчик начинает получать звонки от предыдущих жертв злодея. В фильме мы пытались показать, каково это быть похищенным, передать весь сопутствующий страх.

— Вы ранее уже сотрудничали с Итаном Хоуком — он снимался у вас в «Синистере». Почему решили выбрать на роль похитителя именно его?

— Итан — один их моих самых любимых актеров среди всех, с кем мне доводилось работать. У нас замечательные отношения. Думаю, ему нравится мое видение и понимание жанра. Он был довольно честен со мной, когда я предложил ему роль. Итан сразу предупредил меня, что мало играл злодеев, но роль похитителя ему очень интересна. Затем он прочитал сценарий и согласился.

— «Шесть демонов Эмили Роуз», «Синистер», «Черный телефон» — в этих ваших фильмах жертвами становятся подростки и маленькие дети. Как считаете, по какому принципу духи и маньяки выбирают себе жертв — как в кино, так и в жизни?

— Думаю, выбор зависит от преступника. Все серийные убийцы разные. И в большинстве случаев жертвами становятся женщины, а не дети. Хотя, конечно, есть и такие, кто убивает детей. К слову, в основу «Черного телефона» легла история о реально существовавшем убийце. Это был профессиональный клоун Джон Гейси, который убил много детей.

Почему они делают это? Ну, они невменяемы, психопаты. У них искаженное восприятие, нужда совершать подобное.

— Реальные убийцы нередко внешне ничем не отличаются от рядовых законопослушных граждан, обычных дружелюбных соседей, никак себя не выделяют. Можете объяснить, почему в хоррорах зло, напротив, предстает в маске, пугающе безликим?

— Мне кажется, это связано с загадочностью, невозможностью идентифицировать лицо в маске. Когда в фильме «Хэллоуин» мы видим Майкла Майерса в его маске, в наших глазах он предстает сверхъестественным существом. Аналогичное чувство вызывает Джейсон Вурхис из «Пятницы, 13-е». Когда мы не видим лица преследователя в ужасной маске, это вызывает естественный ужас.

— Как считаете, современные хорроры сильно отличаются от фильмов ужасов предыдущих лет?

— Конечно. Жанр постоянно эволюционирует, и каждый временной период имеет свои отличительные особенности. На мой взгляд, сейчас как раз происходит новый расцвет жанра. Сейчас появляется все больше серьезных режиссеров, которые ставят перед собой амбициозные задачи и принимают интересные художественные решения.

На ум тут сразу приходят такие фильмы, как Ведьма» Роберта Эггерса и «Реинкарнация» Ари Астера. Этим проектам с довольно глубокими и продуманными сюжетами удалось добиться популярности. Да и в целом хоррор как жанр ныне получает больше признания, чем в прошлые времена. Появляется много молодых режиссеров, которые делают фильмы не просто страшными, но и качественными во всех смыслах. Что касается самих персонажей, то они становятся все более сложными и пугающими, как и в нашем фильме.

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Российская премьера «Черного телефона» запланирована на 27 января 2022 года. В центре сюжета фильма — 13-летний подросток, которого похищает загадочный убийца и запирает его в звуконепроницаемом подвале. Теперь у мальчика единственный шанс на спасение — прислушаться к советам предыдущих жертв маньяка, которые звонят ему на отключенный телефон.

Главные роли в ленте исполнили Итан Хоук, Джереми Дэвис, Джеймс Рэнсон, Мадлен Макгроу, Келлан Руд и другие.

Накануне, 13 сентября, в сети появился первый трейлер фильма.