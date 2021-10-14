Возвращение в Каэр Морхен: что известно о продолжении «Ведьмака»

Второй сезон «Ведьмака» выйдет уже 17 декабря этого года. «Газета.Ru» рассказывает все, что известно о продолжении одного из главных хитов Netflix.

«Ведьмак» — адаптация цикла романов польского писателя Анджея Сапковского. Действие сериала происходит в мире, где люди и чудища вынуждены делить территорию. Как только последние становятся опасными, на помощь приходят ведьмаки. Главный герой шоу — Геральт (Генри Кавилл), отважный охотник на монстров, наделенный сверхспособностями.

О чем будет второй сезон?

Первый сезон «Ведьмака» был основан на сборнике рассказов «Последнее желание» Анджея Сапковского. Создатели сериала в целом не отходили от первоисточника, и во втором сезоне шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич пообещала не нарушать традицию. Для продолжения были адаптированы книги «Кровь эльфов» и «Час Презрения», а также рассказы из сборника «Меч Предназначения».

Согласно синопсису, действие новых серий стартует сразу после финала первого сезона — битвы при Содденском холме. Геральт убежден, что Йеннифэр погибла, поэтому он увозит принцессу Цири (или его «предназначение») в крепость Каэр Морхен, где тысячелетиями воспитывают новых ведьмаков. Там Цири тренируется под наблюдением Геральта.

Что случится с Йеннифэр?

close 100% 3. Актриса Аня Чалотра, 24 года. Роль в сериале «Ведьмак» Joel C Ryan/Invision/AP

Йеннифэр выжила, но ее статус во втором сезоне до конца не ясен. По словам Хиссрич, героиня будет иметь дело с последствиями битвы при Содденском холме.

«Она взяла большой риск в конце с этой огневой мощью, и это не сработает для нее», — рассказала она в интервью Business Insider.

Чуть больше деталей в разговоре с Collider раскрыла исполнительница роли Йеннифэр Аня Чалорта. После сражения ее персонаж попадает в плен к нильфгаардской армии. Кроме того, Чалорта заинтриговала встречей во втором сезоне Йеннифэр и Цири, но пока без подробностей.

Чем второй сезон отличается от первого?

Шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич в интервью порталу DigitalSpy пообещала более «сфокусированную историю». Если в первом сезоне внимание было уделено прошлому персонажей — до того, как все они встретились, то во втором они начнут «взаимодействовать» друг с другом.

«Во втором сезоне сюжет раскроется полностью, персонажи начнут встречаться друг с другом: иногда они будут ладить, иногда — нет. Все те вещи, о которых вы едва слышали в первой части, начнут подниматься на поверхность в продолжении, — пояснила она. — Повествование станет более интенсивным и, возможно, чуть более сфокусированным».

close 100% Кадр из сериала «Ведьмак» (2019) NetFlix

В продолжении Хиссрич также планировала отказаться от флэшбеков, которых было много в первом сезоне.

Что до Геральта, то Кавилл в интервью Vanity Fair рассказал, что его персонаж станет более эмоциональным и близким зрителю. «Геральт — очень реалистичный персонаж. Он живет в мире, где чувствует себя одиноким. Он полностью изолирован. Этот герой, как никто другой, передает ощущение изоляции и одиночества — и я думаю, сейчас [в пандемию] зрители еще больше это оценят», — отметил актер.

Кто снимется во втором сезоне?

К своим ролям вернутся Генри Кавилл (Геральт), Аня Чалотра (Йеннифэр), Фрейя Аллан (Цири) и Джои Бейти (Лютик). Кроме того, Netflix официально подтвердил, что во втором сезоне к касту присоединится Ким Бодния, звезда сериала «Убивая Еву». Он сыграет Весемира — одного из старейших ведьмаков и наставника Геральта.

Introducing Vesemir: Kim Bodnia will play the Continent's oldest and most experienced Witcher in Season 2 of #TheWitcher. pic.twitter.com/HAmYciZ5K4 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) February 28, 2020

Кристофер Хивью, известный по роли одичалого Тормунда в «Игре престолов», исполнит роль Нивеллена — разбойника и одного из центральных героев рассказа «Крупица истины». История Нивеллена частично списана со сказки «Красавица и чудовище» (внешнее сходство неслучайно): герой был проклят и превращен в человекоподобное существо с клыками и шерстью, долго жил один в замке и верил в целительную силу любви, но по итогу был предан вампиршей Верееной.

Всего одним новым монстром второй сезон не ограничится: ждем пятиметровую многоножку Сколопендроморф, которая живет под землей, роет ходы и так и норовит выползти на поверхность в поисках жертвы.

В сериале также появятся новые Ведьмаки — Коэн (Ясен Атур) и Ламберт (Пол Буллион). Датчанин Туэ Расмуссен, исполнивший роль Экселя в первом сезоне, покинул проект из-за сложного графика. Его заменит Бэзил Айденбенц («Фаворитка»).

Где проходили съемки второго сезона?

First day back after mid spring lock down on Witcher S2. Learning to social distance with my show runner /Exec producer, Lauren Schmidt Hissrich. She can conjure narrative and character with a muscular control like the great Houdini. @LHissrich pic.twitter.com/HVHpuDPSd1 — Stephen D Surjik (@SSurjik) August 5, 2020

Съемки второго сезона начались в феврале 2020 года, но из-за пандемии несколько раз переносились. Команда переехала из Венгрии, где снимала первые серии, в Великобританию. Главной локацией стал Лондон, студия Arborfield выстроила для съемок целый городок. Они продлились более 180 дней в более чем 15 локациях по всей стране.

Чего еще ждать от «Ведьмака»?

Netflix уже продлил сериал на третий сезон. Создатели также анонсировали выход приквела «Кровавое происхождение» в 2022 году. Его действие будет происходить примерно за 1200 лет до событий классических романов Сапковского. Одну из ведущих ролей — воительницы Эйли Лите — исполнит звезда «Настоящей крови» и «Неонового демона» Джоди Тернер-Смит.