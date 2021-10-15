«Сашуля, не пугай нас, ты где?»

Видеоблогерка, певица и актриса Саша Спилберг перестала выходить на связь. Вестей от нее, по словам менеджера исполнительницы, нет уже четвертые сутки. Пока фанаты Спилберг пишут сотни комментариев с вопросами: «Саша, ты где?», ее молодой человек Парул Гуджрал продолжает выкладывать видео о своем криптовалютном проекте и исчезновение девушки не комментирует.

Видеоблогерка Саша Спилберг (настоящее имя — Александра Балковская) четвертый день не выходит на связь со своей командой. Об этом сообщила ее менеджер в Instagram-stories на официальной странице Спилберг.

«Добрый вечер. Это менеджер Саши. Саша не выходит на связь уже третий день. Всем, у кого есть какая-либо информация, напишите, пожалуйста, в direct», — указано в тексте, который был опубликован накануне.

В последующем посте прилагается переписка Спилберг с менеджером в WhatsApp. На скриншотах видно, что сообщения так и не дошли до адресата. Там же говорится, что в последний раз в сети в этом мессенджере девушка была 11 октября. Этим же днем датирована последняя публикация в Instagram.

close 100% @sashaspilberg/Instagram

Подписчики Спилберг также обеспокоены сложившейся ситуацией. Под последним постом блогера несколько сотен комментариев, в которых пользователи выражают надежду на скорейшее возвращение Спилберг и предполагают, что все это может быть не самой удачной шуткой: «Саш, не пугай. Пусть только все будет хорошо», «Сашуля, ты где? Все хорошо?», «Саша, надеюсь, ты найдешься», «Если это пранк, то очень плохой», «Саша, мы по тебе скучаем. Очень за тебя волнуемся. Надеемся, с тобой все хорошо», «Я написала уже всем: и маме, и папе, и менеджеру. Никто не читает и не отвечает. Что произошло? Почему именно в мой день рождения?», «Саша, не пугай нас».

По истории ответов Спилберг подписчикам видно, что в последний раз в Instagram она была, предположительно, четыре дня назад. На свой верифицированный аккаунт «ВКонтакте» она заходила 4 октября.

В Instagram молодого человека Балковской — предпринимателя Парула Гуджрала — тем временем только за последние сутки было опубликовано 17 постов в stories. При этом нет ни одного сообщения, посвященного исчезновению Спилберг. Все записи отсылают к запуску криптовалюты, которой он занимается. Одно из сообщений было оформлено в видео перепоста stories блогерки Софьи Мило — на фотографии все трое, включая Спилберг, сидят вместе, но неизвестно, когда был сделан снимок.

На возможную пропажу Спилберг Гуджрал до сих пор никак не реагирует, несмотря на многочисленные просьбы подписчиков прояснить ситуацию.

Александра Балковская называет себя одной из первых видеоблогеров России. Ей 23 года. Снимать ролики на YouTube она начала в 14 лет, спустя девять лет Спилберг уже не так активна на видеохостинге: хотя на ее страницу подписаны свыше 6,45 млн человек, ролики о своей жизни она публикует только несколько раз в месяц. Если раньше они собирали миллионы просмотров, то сейчас некоторые из них не пробивают планку в 100 тыс. просмотров.

Помимо блогерской деятельности, Спилберг известна как певица и актриса. В ее дискографии значится один альбом и 14 синглов, последний из которых вышел пять месяцев назад — судя по статистике YouTube, послушали его и посмотрели клип в сумме чуть более 250 тыс. человек. Девушка также отметилась саундтреком к художественной картине «Он — дракон», а ее наиболее популярные треки были выпущены в 2015-16 годах.

Спилберг также снялась в четырех фильмах, включая две части популярной новогодней комедии «Елки». В 2016 году вместе с ИванГаем и Марьяной Ро она появилась в комедии Максима Свешникова «Взломать блогеров» — фильм провалился в прокате и получил невероятно низкие оценки (1,1/10 на IMDb и 1/10 на «Кинопоиске»). А критический обзор обозревателя Евгения Баженова (BadComedian) собрал свыше 20 миллионов просмотров.

В 2020-м Балковская стала новой ведущей телешоу «Дом-2», однако вскоре проект был закрыт.

Наконец, Балковская однажды появились в залах Государственной думы. В 2017-м она выступила на парламентских слушаниях «О молодежной политике в РФ». Она, в частности, рассказала, «что делала бы, если бы работала на государство». На тот момент совокупная аудитория площадок Спилберг превышала 10 млн человек.