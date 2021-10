Плейлист недели: Адель, Little Big, Maruv и The Hatters

Как всегда безупречная и лиричная Адель, романтичный дабстеп от Little Big и Oliver Tree, сингл Егора Крида о своей «ламбе» и гангстерский фит The Hatters и украинки Maruv на английском языке. «Газета.Ru» рассказывает о главных музыкальных событиях минувшей недели.

Адель — «Easy On Me»

Британская певица Адель выпустила первую за шесть лет песню и клип к ней «Easy On Me». Композиция войдет в грядущий альбом «30», релиз которого запланирован на 19 ноября. В ней Адель объясняет, почему решила развестись. Видео снял режиссер Ксавье Долан, который в 2015 году работал над визуалом сингла «Hello» артистки, в Квебеке.

Little Big и Oliver Tree — «You are not there»

Российская панк-рейв-группа Little Big и американский певец Oliver Tree недавно выступили совместный мини-альбом «Welcome to the Internet», а теперь — анимационный клип на одну из песен. Видео рассказывает историю душевных метаний расставшейся пары, чьи жизни стали абсолютно безрадостными после окончания отношений. Музыка в стиле дабстеп удачно сочетается с лирической манерой исполнения.

Егор Крид — «Lambo Urus»

Отечественный рэпер посвятил песню своей машине, которая помогает ему справиться с жизненными перипетиями. «Теперь от всех проблем меня несет Lambo», — читает исполнитель. Начало трека Крида напоминает припев из песни группы «Пара Нормальных» «Happy End».

Maruv и The Hatters - «Bullet»

Еще одна необычная коллаборация — группа The Hatters записала фит с украинской певицей Maruv и выпустила к нему клип. В нем современный бит гармонирует с классическим звучанием аккордеона. Клип выполнен в ретро-стиле и напоминает старые фильмы о гангстерах. По сюжету герои, кажется, влюблены в друг друга, но понимают, что у их союза нет будущего.

Coldplay и Селена Гомес — «Let Somebody Go»

Вышел девятый альбом британских рокеров «Music of the Spheres», а вместе с ним группа представила клип на песню «Let Somebody Go» совместно с Селеной Гомес. Лирические голоса Криса Мартина и Селены Гомез прибавляют шарма и трагичности песне о расставании. В треке герои принимают сложное решение о расставании с любимым человеком. В клипе на фоне звездного неба появляются написанные от руки слова из песни.

Markul — «Sense of Human»

Композиции из нового альбома хип-хоп-исполнителя Markul перемежаются с интерлюдиями под названием «Episode 1, 2... 7», отсылающими к семи смертным грехам. «Что значит быть человеком? Мне кажется, люди сотканы из желаний и ошибок. Смертные грехи — это не что иное, как человеческие слабости и желания», — сказал в интервью Apple Music Markul. Пластинка выходит через три года после альбома «Great Depression», подарившего артисту общероссийскую известность.

Atmosphere — «Fleetwood»

«Word?» — двенадцатый студийный альбом от хип-хоп исполнителей из Миннеаполиса Atmosphere, выполненный по всем заветам олдскульного рэпа. Внутри — фит с американским рэпером Aesop Rock, а также куплет от покойного MF DOOM в последней композиции «Barcade».

Young Thug — «Punk»

Пластинка американского рэпера Young Thug содержит 20 композиций и по-настоящему звездный список приглашенных гостей. Так, в новом альбоме можно услышать Трэвиса Скотта, A$AP Rocky, Future, Gunna, Doja Cat, YNW BSlime и многих других. Перед премьерой исполнитель выпустил сингл «Tick Tock».