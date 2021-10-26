«У «Разжимая кулаки» мало шансов добраться до премии»

Продюсер Александр Роднянский в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что фильму «Разжимая кулаки», выдвинутому на «Оскар» от России, удалось обратить внимание мировой киноиндустрии, что увеличивает его шансы на победу. Учитель режиссера Киры Коваленко Александр Сокуров, в свою очередь, назвал сюжет не новым и отказался делать прогнозы относительно попадание в шорт-лист.

Продюсер фильма «Разжимая кулаки» Алексей Роднянский считает, что у фильма Киры Коваленко есть шансы на победу.

«Особенно после гран-при в программе «Особый взгляд на Каннском кинофестивале, где нам удалось обратить на себя внимание большой части профессионального сообщества», — объяснил Роднянский.

По мнению продюсера, история о девочке, которая находится под гиперопекой отца, универсальна: «В ней нет сложных моментов, требующих особого знания российской специфики и экзотики нашей культуры».

Роднянский также выделил три фактора успешного отбора на конкурс: оценка крупных кинофестивалей, поддержка международной прессы и наличие американского дистрибьютора. В этом отношении фильм Коваленко соответствует всем пунктам.

«У «Разжимая кулаки» очень хорошая международная пресса: множество единогласных рецензий с наивысшими оценками в главных киноизданиях, что имеет колоссальное значение» — подчеркнул продюсер. Он добавил, что дистрибьютором ленты стала американская компания MUBI.

Комментируя работу своей ученицы Киры Коваленко, режиссер Александр Сокуров отметил важность этнического кино в такой многонациональной стране, как Россия:

«Разжимая кулаки» — это скорее фильм об Осетии и Кабардино-Балкарии, а уже потом о России. Для меня это очень важно, потому что я за то, чтобы развивалось национальное кино в нашей большой стране».

Тем не менее, по мнению Сокурова, премия «Оскар» — не панацея для режиссера.

«Я надеюсь, что Кира не будет придавать особого значения тому, что будет происходить дальше вокруг нее, а будет заниматься кинематографическим трудом. Все-таки «Оскар» — это большой американский универмаг, поэтому предсказать вкусы зрителей и членов совета трудно. И тема, которая раскрыта Кирой в фильме, уже хорошо освоена. Новизны с этой точки зрения они не увидят, но, надеюсь, оценят мастерство молодого режиссера. Дай Бог ей удачи!» — сказал Сокуров.

close 100% Кадр из фильма «Разжимая кулаки» (2021) Пионер

Кинокритик Павел Воронков выразил мнение, что «Разжимая кулаки» — достойный кандидат от России и у него есть шансы попасть в шорт-лист премии. Вместе с тем он бы «не решился поставить на победу» ленты в номинации, учитывая, что в этом году от Франции на «Оскар» выдвигается «Титан» — обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля.

«Разжимая кулаки» — невероятное с точки зрения эмоций и красоты кино и вполне достойный кандидат для выступления в «оскаровской» гонке. Пускай в конечном счете это очередной российский фильм про безысходность, то есть не самое для нас большое откровение», — отметил Воронков, предположив, что американским киноакадемикам такой контекст совершенно чужд.

Создательница проекта Cinemaholics и главная редакторка Film.ru Катя Карслиди, в свою очередь, считает, что у ленты мало шансов даже на попадание в шорт-лист с учетом серьезной конкуренции.

«Очень рада за Киру, это большой шаг для нее как для молодой кинематографистки. Учитывая, что в этом году вышло много хороших европейских и азиатских фильмов — от «Титана» Дюкурно до «Сядь за руль моей машины» Хамагути — у «Разжимая кулаки» мало шансов добраться до премии. Тем более это довольно локальная история, в отличие от других претендентов на попадание в шорт-лист», — поделилась Карслиди.

Премьера фильма «Разжимая кулаки» состоялась на Каннском кинофестивале в июле этого года и получила гран-при конкурса в программе «Особый взгляд». Это третья работа Киры Коваленко. В 2014 году она сняла короткий метр «Они ушли от меня», а через два года — полнометражную драму «Софичка».

Действие фильма «Разжимая кулаки» происходит в поселке Мизур в Северной Осетии. Девушка Ада мечтает вырваться из-под контроля своего отца. Ее старший брат уезжает в другой город на заработки, а Ада строит планы побега из дома.