«Вчера писал, что побеждает COVID»: умер судья из «Суда присяжных»

Ушел из жизни адвокат Валерий Степанов, известный по роли судьи в передаче «Суд присяжных». Как рассказал «Газете.Ru» его друг и коллега по шоу Рубен Маркарьян, накануне смерти Степанов писал ему из больницы, что «побеждает COVID».

Юрист и ведущий телепередачи «Суд присяжных» Валерий Степанов скончался на 67-м году жизни. Согласно другу и партнеру юриста по шоу Рубену Маркарьяну, Степанов, находившийся в больнице с коронавирусом, умер утром 28 октября.

«Вчера случайно обменялись СМС-сообщениями, как мы традиционно это делаем. Я спросил его, как дела, а он ответил: «Побеждаю COVID». Рассказал, что находится в больнице в Котовске. Я предложил ему помощь, но не думал, что все так серьезно, раз он держит телефон в руках и переписывается. И в 6 часов утра сообщили, что его не стало», — поделился адвокат.

Он добавил, что на протяжении десяти лет снимался вместе со Степановым в ряде телевизионных проектов, включая «Суд присяжных», «Окончательный вердикт» и «Главное дело», а также работал с ним в настоящих судах.

«Можно хоть 100 раз окончить курсы актерского мастерства, но роль судьи не сыграешь. Мы шутили между собой, что нам несложно играть самих себя, поэтому на площадке мы — как судья и юрист — спорили по-настоящему. Конечно, готовились на брифингах перед съемками, но было много чего импровизационного, в том числе его решение по роспуску коллегии присяжных или его реплики с прокурором.

Кроме того, мы и в настоящих судах вели вместе ряд дел как адвокаты, работали в одном офисе долгое время. Мы с ним говорили на одном языке», — рассказал Маркарьян.

По словам юриста, ему было приятно работать со Степановым, которого отличало умение слушать и ценить дружбу.

«Что важно для меня, он не стеснялся соглашаться с аргументацией — моей или других коллег. Степанов умел слушать, ценить дружбу и находить рациональное зерно, подкрепленное аргументами, что для юриста — хорошее качество, — вспомнил он. — Я всегда на неформальных мероприятиях говорил про Валерия Ивановича один и тот же тост, что такого человека, как он, хорошо бы иметь в родственниках. И вот сегодня я родственника потерял».

Другая участница проекта «Суд присяжных» — адвокат Марина Беликова — призналась «Газете.Ru», что новость о смерти Степанова стала для нее «страшным шоком»: «Мы очень долго вместе работали. Для нас, к несчастью, это очень неожиданно произошло».

Она также отметила, что юрист, будучи ведущим популярного судебного шоу, пытался продвигать в его рамках «принципы законности», которые не всегда встречаются в настоящих судах.

«Это был потрясающий человек, профессионал с большой буквы, справедливый, добрый, с потрясающим чувством юмора, — отметила Беликова. — Человек, который пытался на телевизионном шоу каким-то образом проповедовать принципы законности, которые, может быть, не всегда у нас встречаются в судах. Человек, которого любили все. Это наш друг и старший наставник, который был примером для нас во всем».

Согласно информации из открытых источников, Валерий Степанов родился в подмосковной Истре. Адвокатский статус он получил в конце 1990-х, а в 2004 году вошел в Коллегию адвокатов. Наибольшую известность ему принесла роль судьи в передаче НТВ «Суд присяжных», которая выходила в эфир в 2008-2018 гг. В выпусках проекта воспроизводились судебные разбирательства с участием коллегии присяжных — участников дел играли приглашенные актеры, тогда как в качестве судьи, прокуроров и адвокатов выступали специалисты с юридическим образованием. Именно кадр со Степановым из «Суда присяжных» лег в основу популярного мема «Полностью оправдан».