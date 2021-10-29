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Культура

Плейлист недели: Манижа с Высоцким, Cream Soda, Jay-Z и Эд Ширан

Little Big, Укупник и Понасенков снялись в клипе «Подожгу» Cream Soda

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Кадр из клипа «Подожгу» (Cream Soda)

Кадр из клипа «Подожгу» (Cream Soda)

Чикен Карри/YouTube
Россыпь звезд (от Little Big до Укупника) в новом клипе Cream Soda, два трека рэпера Jay-Z, кавер Манижи на Владимира Высоцкого, сольный проект актрисы Ирины Горбачевой, альбом Эда Ширана, а также новинки от «ИльиМазо», Sasami, Yaeji и Мирель: «Газета.Ru» рассказывает о главных музыкальных событиях недели.

Jay-Z и Кид Кади — «Guns Go Bang»

Рэпер Jay-Z (Шон Картер) вернулся с двумя новыми синглами: «Guns Go Bang», записанным с Кидом Кади, и «King Kong Riddim» — с Jadakiss, Conway The Machine и BackRoad Gee. Это саундтреки к предстоящему вестерну Netflix «Тем больнее падать».

«ИльяМазо» — «Вечером»

Поэт и музыкант Илья Мазо выпустил композицию «Вечером», спродюсированную Саввой Розановым из «Синекдохи Монток». Ранее ее можно было услышать только в акустической версии. В июне у проекта вышел мини-альбом «ШХД: ЛЕТО» — один из лучших в этом году. В него вошли всего четыре композиции — о дачных откровениях и тайнах полуденных снов.

Yaeji — «29»

Диджейка Yaeji объединилась с южнокорейским исполнителем Oh Hyuk, наиболее известным по работе с Пегги Гу, для новых треков «29» и «Year to Year». В них артисты спели на двух языках — английском и корейском.

Манижа — «Изумруд»

Для своего сингла «Изумруд» Манижа вдохновилась стихотворением Владимира Высоцкого «Прощание с горами» — и даже засемплировала голос артиста в паре моментов. Это уже второй кавер певицы за осень: месяцем ранее они с пианистом Кириллом Рихтером записали фит «Самолеты улетают» по классике Аллы Пугачевой.

Мирель и Kovyazin D — «Злая»

Мирель, которую многие знают по трогательным любовным балладам, на этот раз предстала в необычном для себя образе — певица выпустила совместный трек «Злая» с московским техно-диджеем Дмитрием Ковязиным. Мирель — сольный проект Евы Гурари, бывшей участницы группы «Мы».

Ира Горбачева — «Лепесток»

«Лепесток» — уже третья композиции Иры Горбачевой, известной по сериалу «Чики». Актриса дебютировала как певица в 2019 году, поучаствовав в записи песни «Бомба» с группой «Агонь». По словам Горбачевой, пение было одним из ее самых больших страхов.

Cream Soda — «Подожгу»

У Cream Soda вышел клип на свежую песню «Подожгу» — и в нем по традиции куча знаменитостей. У руля — Саша Гудков, в главных ролях — артисты «Гоголь-центра» Ян Гэ и Никита Кукушкин, группа Little Big, а также Гоген Солнцев, Евгений Понасенков и Аркадий Укупник. В комментариях к видео два главных вопроса: зачем так много звездных камео и вслушивался ли из-за этого кто-то в текст песни?

Sasami — «The Greatest»

Рок-исполнительница Sasami анонсировала новый студийный альбом «Squeeze» (релиз — 25 февраля). В записи пластинки поучаствовала панк-группа No Home. Пока можно послушать песни «The Greatest», «Skin A Rat» и «Sorry Entertainer». Судя по всему, Sasami вернулась к тому, с чего начинала, и грядущий проект будет бодрее, громче и тяжелее предыдущего в плане звука.

Эд Ширан — «Shivers»

«Equals» — четвертый студийный альбом британца Эда Ширана. Исполнитель работал над пластинкой целых четыре года. За это время Ширан женился, стал отцом и потерял близкого человека — воспоминания об этом вошли в релиз. «Это мой альбом о взрослении, и я очень хочу поделиться с вами следующей главой», — объявил музыкант.

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