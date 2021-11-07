Украина против Галкина, смертельная давка на рэп-концерте, новый МХАТ

Максима Галкина объявили «угрозой нацбезопасности» на Украине, на концерте рэпера Трэвиса Скотта произошла смертельная давка, во МХАТ им. Горького сменился худрук, Оксимирон и ABBA вернулись в игру: «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю.

^Изменения во МХАТе

1 ноября Эдуард Бояков покинул пост художественного руководителя МХАТ им. Горького. После этого новый генеральный директор Владимир Кехман, поспособствовавший увольнению худрука, заявил о планах по возвращению в театр Татьяны Дорониной, руководившей учреждением более 30 лет — вплоть до 2018-го, когда ее сменил Бояков. Кехман собирается дать роли артистам, выходившим на сцену при Дорониной, но потерявшим работу после ее перевода на должность президента театра.

В числе других изменений во МХАТе — отмена спектакля «Чудесный грузин», одну из ролей в котором исполняла Ольга Бузова. Новый гендиректор объяснил решение слабой продажей билетов, Бузова и ее поклонники утверждают об обратном, подчеркивая, что на постановке, показ которой планировался 2 ноября, ожидался солд-аут. Певица также намекнула, что может подать на МХАТ в суд по факту невыплаты гонорара.

close 100% Эдуард Бояков Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Возвращение Оксимирона

В начале недели Оксимирон (Мирон Федоров) выпустил первый за четыре года сольный сингл «Кто убил Марка?» и десятиминутный клип к нему, в котором намекнул на скорой выход нового альбома (хотя пока эти ожидания не оправдываются). Релиз был посвящен инциденту, который произошел в 2011 году: тогда в дом Оксимирона и его коллеги по рэп-эстраде Шока с толпой друзей ворвался рэпер Рома Жиган, после чего поставил задевавших его в песнях артистов на колени и пробил им пощечины. Именно с кадров удара по лицу Оксимирона, ранее не публиковавшихся, и начинается клип. По признанию рэпера, он на протяжении десяти лет позволял себя шантажировать, опасаясь огласки компромата — и в итоге решил обнародовать запись самостоятельно.

Спустя несколько дней Оксимирон выпустил второй (на этот раз анимационный) клип — «Цунами»; о буднях радиоактивного ящера, который пытается стать человеком. Релиз удивил поклонников рэпера не столько смысловым наполнением, сколько жанром — в плане звучания это куда ближе к року, нежели к хип-хопу.

Галкин в «черном списке» Украины

Минкультуры Украины по представлению СБУ включило еще 30 с лишним российских артистов в реестр лиц, которые «могут угрожать национальной безопасности». В их числе оказался юморист Максим Галкин. О причинах данного решения не сообщается, однако, согласно СМИ, включение Галкина в «черный список» может быть связано с недавним выпуском шоу «Музыкалити».

Как пишет украинский портал «Обозреватель», в ходе передачи артист зачитал «позорно переделанное стихотворение» Тараса Шевченко. Будучи ведущим шоу, Галкин якобы выразил досаду, когда участники выпуска, актер Никита Джигурда и блогер Kyivstoner, затронули тему Украины. Тогда пародист предложил зрителям «сменить настройки, чтобы переключиться на русский язык», после чего зачитал «возмутительное» стихотворение.

close 100% Максим Галкин Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Суд продлил арест блогеру Хованскому

Срок ареста блогера Юрия Хованского продлили на два месяца – до 8 января 2022 года. В процессе заседания в санкт-петербургском суде сам Хованский просил судей проявить гуманность и отправить его под домашний арест.

«Ваша честь, я ни о чем в своей жизни не жалею больше, чем об этой злосчастной шутке. Но разве это повод мучить меня? Я могу содержаться под домашним арестом. Да, у меня дурацкое чувство юмора, но неужели это причина ломать мою жизнь?» — сказал блогер, с трудом сдерживая эмоции.

Хованского задержали в июне этого года. Его обвиняют в публичном оправдании терроризма из-за песни о теракте на Дубровке. Защита утверждает, что стрим, на котором блогер исполнил песню, прошел еще до внесения в статью об оправдании терроризма поправок, касающихся незаконности деяния в интернете.

close 100% Блогер Юрий Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма, в Дзержинском районном суде, 10 июня 2021 года Александр Гальперин/РИА «Новости»

Альбом ABBA

Культовый шведский квартет ABBA выпустил первый за 40 лет студийный альбом «Voyage», в него вошли десять треков. Вместе с новым материалом (и, конечно, старыми хитами) музыканты выступят на серии масштабных шоу в Лондоне, которые пройдут в 2022 году. При этом сам релиз получил неоднозначные отзывы критиков: ABBA, в частности, обвинили в слабой смысловой нагрузке текстов, зато похвалили за общее звучание, переполненное ностальгическим настроением.

Шведская группа распалась в далеком 1981 году, в 2017-м музыканты решили воссоединиться.

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Трагедия на концерте Трэвиса Скотта

Во время выступления американского рэпера Трэвиса Скотта на музыкальном фестивале Astroworld в Техасе произошла давка, в результате которой погибли восемь человек, более 20 — были госпитализированы.

Фанатов музыканта возмутило видео с места событий, на котором Скотт продолжает выступление, пока врачи оказывают помощь 10-летнему мальчику (в итоге его спасти не удалось). Сам рэпер подчеркивает, что просто не сразу понял всю серьезность ситуации.

«Мои фанаты — для меня все. Я хотел, чтобы у них осталось приятное впечатление. Я остановил шоу. Помог им получить необходимую помощь. Я просто не мог представить себе, что подобная ситуация произойдет», — заявил артист.

В настоящий момент Скотт активно сотрудничает с полицией по расследованию обстоятельств трагедии. Согласно СМИ, смерть слушателей «опустошила» музыканта — и после концерта он не мог сдержать слез.

Новые «Очень странные дела» все ближе

Вышел новый тизер четвертого сезона «Очень странных дел» — одного из флагманских проектов Netflix и всей современной киноиндустрии в целом. В нем героиня Милли Бобби Браун переезжает в Калифорнию и говорит о томительном ожидании каникул — вероятно, именно в их ходе Одиннадцатая встретится со своими старыми друзьями, и все они вновь погрязнут в пугающих приключениях.

Премьера сезона запланирована на 2022 год, точная дата пока не раскрывается. Несмотря на слухи, эта часть не станет финальной для проекта, что подтверждают и сами создатели.