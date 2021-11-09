«Надеюсь, гей-супергерой изменит отношение к ЛГБТ»

На этой неделе в России состоялась премьера блокбастера «Вечные» — 26-го фильма Кинематографической вселенной Marvel о бессмертных пришельцах, спасающих Землю от уничтожения. В интервью «Газете.Ru» режиссер супергеройского боевика Хлоя Чжао (обладательница «Оскара-2021» за «Землю кочевников») и актриса Лорен Ридлофф («Ходячие мертвецы»), сыгравшая одну из Вечных, рассказали, хотели бы они обрести вечную жизнь, чем проект отличается от других фильмов Marvel, а также изменится ли восприятие ЛГБТ-сообщества после дебюта в MCU главного героя-гея.

— «Вечные» — уже 26-й фильм Кинематографической вселенной Marvel. В чем лично вы видите его главную особенность в сравнении с другими проектами киновселенной?

Лорен Ридлофф: Полагаю, «Вечных» отличает человечность. В этом фильме мы видим, как супергерои плачут. Видим, как супергерои совершают ошибки и колеблются в принятии решений. Но в то же время видим, как они задают жару врагам. Это, собственно, и является связующим звеном между «Вечными» и остальной киновселенной Marvel. И мне нравится, как здорово переплетаются эти противоречия. Воистину — это фильм Хлои…

Хлоя Чжао: Это наш фильм, Лорен (кладет ей руку на плечо). У меня есть ощущение, что мы сейчас будто балансируем на грани переосмысления всего супергеройского жанра. Это исходит и от зрителей, и от студий с их пожеланиями, и от создателей фильмов. Когда речь идет о пересмотре уже существующего видения, ты стараешься обратить внимание на то, какие фундаментальные идеи здесь были заложены до тебя — и деконструируешь их. Это и вопросы морали, спасения жизни людей, и внешний облик героев, и размышления, что это вообще значит — быть героем...

Мы старались максимально разобрать все эти вещи, понять, как все устроено изнутри, а затем сделать шаг назад и проверить их на прочность.

Ридлофф: Эта история невероятного масштабна — на всех уровнях. Многие отмечают визуальную составляющую фильма. То, как отчетливо виден его ландшафт, который погружает тебя в саму историю. А также то, что в фильме сразу десять героев-Вечных — и все они отличаются друг от друга. Кроме того, мне кажется, «Вечные» соответствуют времени — и в то же время передают дух цивилизаций. То есть в фильме есть нечто, позволяющее зрителю ощутить на себе всю значимость человеческого прошлого, пережить уникальный опыт.

close 100% Кадр из фильма «Вечные» (2021) Marvel Studios

— Хлоя, вы сняли такие потрясающие фильмы, как «Наездник» и «Земля кочевников». Последний вообще был удостоен «Оскара» в этом году... И по жанру они достаточно сильно отличаются от «Вечных». Скажите, сложно ли было вам перестроиться для работы над супергеройским кино? И было ли что-то личное, что вы привнесли в историю?

Чжао: Мое окружение не удивилось, когда я стала частью MCU, поскольку в детстве хотела рисовать мангу. Манга, аниме и китайский жанр уся (приключенческое фэнтези — «Газета.Ru») — это все в моей крови. Для меня естественно рассказывать фантастические истории о людях, обладающих сверхспособностями. Кроме того, я поклонница Marvel, так что мне этот переход показался закономерным.

Теперь о личном, привнесенном в историю.

В процессе создания фильма я много размышляла, что такое женственность. Меня — как женщину-режиссера — не покидала мысль, что в киноиндустрии я должна вести себя более маскулинно, быть сильной и жесткой. Быть лидером. Ведь в нашей культуре прославляется мужественность и сила. Даже не конкретно в мужчинах, а вообще — как черта характера.

Все-таки в каждом человеке есть женское и мужское начало. И мне, конечно, хотелось воспеть силу женственности.

Даже Икарис ближе к финалу фильма обнаруживает в cебе эту силу, которая в итоге и помогает ему принять верное решение — и выбрать любовь. Так что в «Вечных» моим желанием как режиссера было воздать хвалу женской силе.

Ридлофф: Я бы хотела добавить, что это было вызовом для всех нас, поскольку мы были в некотором роде первопроходцами. В этом фильме много нового для жанра, так что мы ощущали определенное давление.

Когда я получила роль Маккари (Вечная, обладающая сверхскоростью, — «Газета.Ru»), то долго размышляла, как изобразить ее на экране в сценах с бегом. Но потом я познакомилась с Хлоей, и она подсказала мне одну важную вещь, дала великолепный совет. Она сказала: «Я хочу, чтобы ты бегала как женщина. Не желая, чтобы ты подражала тому, как бегали до тебя супергерои-мужчины. Создавай свой стиль бега. Свой почерк. Собственную манеру передвижения».

Благодаря ей я обратила внимание на то, как двигаются женщины в конькобежном спорте, а также на бег олимпийских чемпионок в легкой атлетике. Это дало мне колоссальный заряд вдохновения! Ведь я почувствовала себя такой могущественной.

Чжао: О, спасибо тебе большое, Лорен! Спасибо, что напомнила об этом моменте. Я даже о нем забыла.

close 100% Лорен Ридлофф в фильме «Вечные» (2021) Marvel Studios

— Вне сюжета «Вечных» какой у вас любимый супергерой в MCU — и почему?

Чжао: Если не считать Лорен... То есть ее героиню Маккари.

Ридлофф: Она должна была это сказать (смеется)!

Чжао: Да, за исключением Маккари и других моих «детей» из «Вечных»... это Баки Барнс и Стив Роджерс.

— А почему?

Чжао: Они были кем-то вроде наших Вечных.

Это два персонажа, потерянных во времени. Они друзья, братья. Они оба пережили в прошлом утрату своих близких, семьи, возлюбленных. И тем не менее им удалось обрести себя в настоящем, хотя они — люди абсолютно другой эпохи и мировоззрения.

Ридлофф: А мне, пожалуй, нравятся персонажи нашего фильма. Но не потому, что у них клевые костюмы или суперспособности. Нет. Это связано с тем, как они взаимодействуют друг с другом. Есть нечто потрясающее в том, как дуэты Гильгамеша и Фины или, скажем, Кинго и Маккари кооперируются вместе, чтобы сокрушить общего врага. В этом столько силы — их совместные действия можно назвать отличным примером сплоченности команды. И это объясняет, почему мы так важны друг другу. Как умение объединяться позволяет одержать верх в битве и что-то изменить.

Чжао: А среди всей десятки Вечных ее любимчик — Друиг (по сюжету у него с Маккари любовь — «Газета.Ru»).

Ридлофф: Ой, ну прекрати! Все, перестань (смеется).

close 100% Кадр из фильма «Вечные» (2021) Marvel Studios Inc.

— Фастос — это первый в истории MCU гей-главный герой, причем в «Вечных» показываются его отношения, а не просто заявляется сам факт его ориентации. Насколько важным вы видите этот шаг для MCU? И поспособствует ли, на ваш взгляд, полноценное включение персонажа-гея в сюжет лучшему восприятию ЛГБТ-людей в мире?

Чжао: Я на это надеюсь. Мы говорили о семье Фастоса, его любви к семье и к своему сыну. О том, как семья вернула ему веру в человечество. Она как бы служила ему напоминанием, что глупо смотреть на человечество обобщенно. Или через развитие все более и более продвинутых технологий. На каждого человека нужно смотреть в отдельности, как Фастос смотрит на своего мужа и сына. В такие моменты к нему возвращается вера в человечество.

И мне кажется, что нам также надо научиться воспринимать окружающих людей не только через сообщества, к которым они принадлежат, — не смотреть на них в массе. Вот почему важно понять, кто такая Лорен в роли Маккари или Брайан в роли Фастоса. Именно их индивидуальность делает самих персонажей узнаваемыми, а не то, кого они любят и с кем общаются.

— Если бы вы были бессмертны и обладали такими технологиями и силой, которая есть у Вечных, что бы изменили в мире?

Ридлофф: Вот уж не знаю, считать ли бессмертие суперспособностью... По правде говоря, я не хотела бы жить вечно, поскольку осталась бы одна, а мне так нравятся люди, которые меня окружают, моя семья. Я бы хотела состариться вместе с ними.

Чжао: О, ну тогда я возьму твои тяготы вечной жизни на себя. Я задавала всем этот же вопрос на съемках, и, знаете, никто не захотел жить вечно.

Я тогда воскликнула: «Да что с вами не так?» Ведь сама бы согласилась обрести бессмертие. Однако если когда-нибудь в будущем мы перестанем умирать – мы больше не будем теми же людьми, что сейчас. И мы даже не можем предположить, что бессмертные люди сделали бы со смертными. Какую судьбу им уготовили бы. Мне кажется, что мы, обладая бессмертием, уничтожили бы смертных, считая их низшими существами. Эта мысль может показаться депрессивной, но такова реальность.

«Вечные» вышли в российский прокат 8 ноября. Фильм рассказывает историю представителей расы сверхлюдей, тайно живущих на Земле вот уже миллионы лет и защищающих местных жителей от уничтожения.

Главные роли в проекте исполнили Ричард Мэдден, Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Кит Харингтон, Лорен Ридлофф, Джемма Чан, Кумэйл Нанджиани, Брайан Тайри Генри, Барри Кеоган и другие.

Подробнее о супергеройском боевике — в рецензии «Газеты.Ru».