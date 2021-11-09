«Декстер»: девятый сезон, новая кровь и старые привычки

На Showtime и в «Амедиатеке» начался мини-сериал «Декстер: Новая кровь» — продолжение культового триллера про судмедэксперта, в свободное время убивающего маньяков. Действие разворачивается спустя десять лет после событий оригинала: Декстер (его по-прежнему играет Майкл С. Холл) сталкивается с вновь проснувшейся жаждой крови, а еще — воссоединяется со своим повзрослевшим сыном Гаррисоном. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел четыре эпизода «Новой крови» — и рассказывает, насколько она свежа.

Декстер Морган (Майкл С. Холл), полицейский судмедэксперт и по совместительству убийца убийц, отключает сестру Дебру (Дженнифер Карпентер) от системы жизнеобеспечения, а затем сбрасывает ее труп в море, будто это одна из его жертв. В каком-то смысле так и есть: кажется, все его близкие обречены на страдания и смерть. Декстер направляет свою лодку прямиком в ураган. Миру без него будет лучше.

Через несколько дней, уже в Аргентине, девушка Декстера Ханна, невольно ставшая опекуншей его маленького сына Гаррисона, читает статью о том, как береговая охрана Майами нашла то немногое, что осталось от лодки, но не обнаружила никаких признаков жизни. Вероятно, по той причине, что береговая охрана Майами не догадалась поискать в Орегоне: Декстер, инсценировав свою смерть, обосновался в «бобровом штате» — и теперь работает водителем грузовика в лесозаготовительной компании.

close 100% Кадр из сериала «Декстер: Новая кровь» (2021) Showtime

Так восемь лет назад завершился восьмой сезон «Декстера», но выясняется, что мы зря прощались.

«Новая кровь»: с момента побега Моргана из Майами прошло почти десять лет. После Орегона он перебрался в крохотный городок в штате Нью-Йорк. Обустроил хижину. Завел скот. Стал зваться Джимом Линдси (трибьют автору оригинальных романов Джеффу Линдси) и завел роман с шерифиней, смутно напоминающей Дебру (такое вот развитие нашей любимой квазиинцестуальной линии).

Брезент теперь не для трупов, а чтобы не прогнили дрова. Ножи все еще затачиваются, но уже не для себя, бывшего «Мясника из Бэй-Харбор», а для мясника из городской лавки. «Темный попутчик» притих и спит под жизнеутверждающую «The Passenger» Игги Попа, которая сопровождает Декстера на регулярной пробежке с ружьем по заснеженному лесу. Но срыв не за горами.

close 100% Кадр из сериала «Декстер: Новая кровь» (2021) Showtime

В свое время я бросил «Декстера» где-то на подступах к финальному сезону, а рекап заключительных серий выслушал от кого-то только спустя время — твердо решив, что уже не стану домучивать измельчавший хит. В результате сейчас рассуждать о наследии этого шоу мне, возможно, чуть проще, чем более стойким фанатам (в отличие от, скажем, «Игры престолов»): интерес к проекту иссякал постепенно, и процесс не увенчался тем масштабным разочарованием, что у многих оставило после себя неприятное чувство обиды.

Положа руку на сердце — девятый сезон не хорош и не ужасен. Это компиляция лучших треков из всей дискографии, подарочное издание с буклетиком и побрякушками. Если вы по-прежнему без ума от группы, придете в восторг. При этом вряд ли имеет смысл оценивать этот релиз как полноценный номерной альбом.

close 100% Кадр из сериала «Декстер: Новая кровь» (2021) Showtime

«Новая кровь», скорее всего, выглядела бы примерно так же, появись она семь лет назад, — ну, может, пришлось бы подробнее гримировать Майкла С. Холла. Это одновременно и достоинство, и недостаток сиквела. С одной стороны, девятый сезон служит неплохим напоминанием, почему мы давным-давно влюбились в этот сериал (правда, шоу зачем-то избавилось от веского аргумента в виде изумительной заставки). С другой, он воспроизводит старые темы, не предлагая нового взгляда: родительство, врожденное и приобретенное, природа против воспитания, аддикция — обо всем этом «Декстер» рассуждал по меньшей мере с четвертого сезона и под конец вроде бы не оставил открытых гештальтов.

«Новая кровь» напоминает, чем нам приглянулась история про убийцу, который убивает других убийц, но не объясняет, зачем к ней вдруг потребовалось возвращаться в 2021 году. Ответ прост — незачем. На самом деле этот сборник «грейтест-хитс» был совершенно не нужен, поскольку вакансия давно закрыта: у сериала «Ты», где тот самый декстеровский триллер (со страницами вкрадчивого закадрового текста) перемешан с издевательским кэмпом, накопилось уже три сезона. Но раз уж мы активно ностальгируем по нулевым, можно вспомнить о постыдной моде на безумные кроссоверы: Чужой против Хищника, Фредди против Джейсона. Декстер против Джо.