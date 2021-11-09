«Шаг к жесткой цензуре»: онлайн-кинотеатрам могут запретить показ нетрадиционных отношений

Роскомнадзор может запретить демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений и «сексуальных девиаций» в контенте онлайн-кинотеатров и соцсетях, выяснили СМИ. Депутат Госдумы Антон Горелкин и кинематографист Владимир Бортко в разговоре с «Газетой.Ru» поддержали инициативу, а режиссер Сарик Андреасян предсказал падение выручки стримингов в случае ее реализации.

«Гармонизация закона»

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин отметил важность повсеместного использования уже имеющейся законодательной базы по запрету пропаганды сексуальных девиаций. Возможные поправки, по словам депутата, помогут «гармонизировать» законодательство — применить нынешнюю базу и к онлайн-контенту. Вместе с тем Горелкин заявил, что законодательство должно действовать не на уровне дистрибьютора, но производителя контента.

«У нас есть это законодательство, важно его исполнять, важно, чтобы сегодня офлайн соответствовал онлайну. То, что запрещено оффлайн, должно быть недопустимо и в онлайне. Соответственно, тут надо гармонизировать законодательство.

Тут, в принципе, это законодательство есть, его нужно просто эффективно выполнять и на уровне, прежде всего, производителей контента. То есть производители контента, безусловно, обладают компетенциями, связанными со знанием нашего законодательства. И они уже на этапе производства контента должны это учитывать. А что касается иностранных произведений, иностранного контента, то, если, конечно, он здесь, то это тоже... Вся база законодательная есть», — сказал Горелкин «Газете.Ru».

Депутат также назвал «прекрасным» тот факт, что Роскомнадзор «поднимает эти темы на своем Общественном совете». Помимо Горелкина, возможные поправки в законодательство поддержал экс-депутат Госдумы, режиссер Владимир Бортко.

«Я поддерживаю [эту инициативу]», — заявил он, не уточнив причины своего отношения к возможным планам Роскомнадзора.

Цензура и финансовый удар

Альтернативную позицию высказал юрист Вадим Ткаченко, посчитавший инициативу «шагом в направлении жесткой государственной цензуры». По его словам, в России уже существует законодательство, запрещающее пропагандировать нетрадиционные ценности несовершеннолетним — и потенциальное ужесточение на этом фоне выглядит излишним:

«Под запрет попадут многие художественные произведения, либо они будут цензурированы. Это нельзя назвать допустимым, так как речь идет об авторском замысле — в таком виде, в каком он реализован».

Ткаченко также заявил, что бессмысленно перекладывать ответственность на онлайн-кинотеатры, которые соблюдают все требования по маркировке запрещенного для несовершеннолетних контента. Он добавил, что пользы в этой запретительной мере нет в том числе и по причине существования различных способов по обходу ограничений.

«Нельзя забывать и то, что многие в России пользуются VPN-серверами, с помощью которых можно посмотреть любой фильм, поэтому никакой реальной пользы такие поправки не принесут. Соответственно, это не что иное, как шаг в направлении жесткой государственной цензуры, которая приведет только к негативным последствиям», — подчеркнул Ткаченко в разговоре с «Газетой.Ru».

В свою очередь режиссер Сарик Андреасян высказал предположение, что первым под запрет попадет западный контент, включая проекты стриминг-гиганта Netflix.

«На мой взгляд, в первую очередь под ограничение попадет западное кино и такие онлайн-площадки, как Netflix. Я не припоминаю российский контент с пропагандой нетрадиционной ориентации. Возможно мы сможем вспомнить высмеивание в комедиях, но пропаганду вспомнить не могу,» — сказал Андреасян.

Режиссер также выразил мнение, что реализация данной инициативы может стать серьезным финансовым ударом по всей российской киноиндустрии.

«Думаю, каждый случай индивидуален и, возможно, по каждому контенту должно приниматься решение после отсмотра — является ли сцена художественной или же все-таки пропагандой. Я, безусловно, за традиционные ценности, но надо понимать, что сегодня большинство фестивальных фильмов и платформ не обходятся без этого. Если индустрия готова к такому финансовому удару, то так тому и быть. Но никто не отменял «пиратку».

Думаю, кому очень надо, тот найдет контент любым способом. У нас порно в стране лежит в свободном доступе на любые темы — может, стоит начинать с этого и уже потом пытаться регулировать искусство», — заключил он.

«Газета.Ru» также обратилась за комментариями касательно возможного ужесточения законодательства к крупнейшим российским стримингам. Их представители на момент публикации материала либо не дали ответа, либо заявили о нежелании высказываться об инициативах, пока они не имеют статус закона.

Планы Роскомнадзора от инсайдеров

Согласно источнику «Ведомостей», возможные поправки будут внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» — в часть, где регламентируются обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей. Их якобы планируется дополнить пунктом о «запрете на распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношениях и сексуальные девиации».

Кроме того, предполагается изменить закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Существующие нормы запрещают только пропагандирование материалов с нетрадиционными сексуальными отношениями, а в новых формулировках планируется запретить демонстрацию как таковую или даже описание.

В Роскомнадзоре на данный момент никак не комментировали информацию о возможных планах по контенту онлайн-кинотеатров.