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Культура

История братьев, новый надзиратель: каким может быть второй сезон «Игры в кальмара»

«Игра в кальмара»: все о втором сезоне сериала

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Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2021)

Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2021)

Netflix
Режиссер и сценарист «Игры в кальмара» Хван Дон-хек подтвердил продолжение сериала. «Газета.Ru» рассказывает, что на данный момент известно о втором сезоне суперхитового проекта.

Линия Ведущего и детектива

По информации ScreenRant, в центре сюжета продолжения может оказаться история взаимоотношений детектива Хван Чун-хо и его брата Хван Ин-хо, скрывавшегося под маской ведущего игры. В интервью The Hollywood Reporter, режиссер Хван Дон-хек заявил, что хотел бы подробнее раскрыть их линию.

В первом сезоне мы узнаем, что Ин-хо победил в смертельном состязании 2015 года — за несколько лет до событий, показанных в оригинальной драме. Однако о том, как именно он оказался в рядах организаторов, история умалчивает. Что до Чун-хо, то полицейский вклинился в ряды надзирателей, смог добыть необходимую информацию и даже почти сбежал с острова, но ближе к финалу был настигнут Ведущим и его подчиненными. Так он выяснил, что под маской все это время скрывался его брат. Не пожелав сдаться, Чун-хо получил пулю в плечо и упал с обрыва в воду. Однако фанаты проекта предполагают, что персонаж все же пережил выстрел и благополучно доплыл до берега.

Актер, играющий полицейского Чун-хо, в интервью Newsweek не исключил возвращения своего персонажа. Он, как и фанаты, не верит в смерть героя. «Я считаю, что детектив не был смертельно ранен», — сказал Ви Ха-джун.

Сон Ки-хун возвращается в игру

В том же интервью THR режиссер сериала заявил, что ему было бы интересно уделить больше внимания главному герою:

«Еще я мог бы заняться историей того вербовщика в костюме, который дает карту Сон Ки-хуну. И, конечно, мы могли бы продолжить историю главного героя, когда он вернется назад, больше узнать о его будущей жизни и взаимоотношениях с людьми».

Хван Дон-хек не уточнил, в качестве кого Ки-хун вернется в игру, но при этом пообещал, что герой «сделает что-нибудь для мира».

Существует много фанатских теорий вокруг будущего Ки-хуна, выигравшего в смертельном шоу по ходу первого сезона. Одна из них заключается в том, что он вернется в игру, но уже в роли надзирателя — на это, в частности, намекают его красные волосы в последней серии.

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Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2021)

Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2021)

Netflix

Роль полицейских в игре

В интервью The Guardian Хван Дон-хек отметил, что хотел бы подробнее затронуть тему бездействия полиции. В первом сезоне «Игры в кальмара» полицейские никак не отреагировали на заявление главного героя о бесчеловечной игре — только посмеялись над его «фантазией».

«Я думаю, что проблема с полицейскими — не только корейская. Я вижу по мировым новостям, что полиция часто очень поздно принимает меры и недостаточно быстро реагирует, поэтому жертв становится все больше, — отметил постановщик. — Это вопрос, который я бы хотел поднять. Возможно, во втором сезоне я смогу раскрыть его подробнее».

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Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2021)

Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2021)

Netflix

Полный метр

Помимо второго сезона, режиссер задумывается над созданием полного метра по сериалу. В одном из интервью кинематографист сказал, что продолжение ленты неизбежно, потому что она пользуется большим успехом у зрителей.

«У меня в голове есть картина высокого уровня, но я не собираюсь работать над ней сразу. Есть фильм, который я очень хочу снять. Я думаю, что из этого сделать первым. Но для начала надо поговорить с Netflix», — сказал Хван Дон-хек.

Кто будет сниматься во втором сезоне?

По крайней мере двое актеров из первого сезона заявили, что приняли бы участие в продолжении: Ви Ха-джун, сыгравший детектива, и Ли Джон-джэ, исполнивший главную роль.

«Если будет продолжение, я бы с радостью снялся в ней и снова поработал бы с Ли Бен-хоном (Ведущий — «Газета.Ru»)», — отметил исполнитель роли Ки-хуна.

Когда выйдет второй сезон?

В интервью AP Хван Дон-хек сказал, что еще слишком рано говорить об этом. Первый сезон, например, режиссер начал планировать еще десять лет назад, но из-за проблем с финансированием сериал удалось выпустить только в этом году.

Стриминговый сервис Netflix, в свою очередь, подтвердил CNBC, что вопрос о продлении сериала обсуждается, но дата запуска производства еще неизвестна.

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