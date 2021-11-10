«Харизма, талант, внешность»: Петров снимется в сериале Netflix

Режиссер Эдуард Оганесян («Чики») создаст для Netflix сериал c Александром Петровым в главной роли. Это будет второй эксклюзивный проект стриминга, снятый в России. По сюжету мужчина на пике своей популярности становится виновником преступления. О том, есть ли шансы у психологической драмы стать суперхитом, «Газете.Ru» рассказали режиссеры Клим Шипенко и Егор Баранов, ранее сотрудничавшие с Петровым.

«Признание, поклонницы и деньги — у него есть все. Но роскошная жизнь, о которой можно только мечтать, в один миг оказывается в прошлом, когда главный герой становится виновником преступления», — гласит синопсис грядущего сериала Netflix с Александром Петровым. Его название и дата премьеры пока не анонсируются. Известно, что шоураннером выступит Эдуард Оганесян («Чики»). Над сценарием работают Алексей Камынин и Марсель Шайхаттаров.

По словам Федора Бондарчука, который значится одним из продюсеров сериала, сотрудничество с видеосервисом Netflix — большой шаг для российской киноиндустрии. Его ожидания разделяет режиссер Егор Баранов («Соловей-разбойник», «Гоголь»): в разговоре с «Газетой.Ru» он предположил, что при всех заявленных данных у сериала есть шансы на успех.

«Netflix не просто так отбирает такие проекты, значит, в них есть потенциал. Команда, которая будет снимать сериал для платформы, — одна из лучших у нас в стране», — сказал Баранов.

Причем, по мнению постановщика, решающим фактором станет не столько качество картинки, сколько сам сюжет: «У нас много проектов, которые с визуальной точки зрения выглядят ничуть не хуже топовых сериалов Netflix. Да и, честно говоря, если судить по популярным сериалам, аудитория не всегда ведется чисто на качество картинки: ей интересна сама история».

Баранов убежден, что сериальная индустрия в России соответствует международным стандартам, поэтому главной задачей шоураннеров станет создание проекта, который по менталитету будет интересен не только российской аудитории. В то же время он считает, что авторам шоу предстоит не только раскрыть личную драму героя, но и показать какой-то срез российского общества:

«Я только желаю, чтобы все получилось. Все-таки это Netflix, проект будет доступен на русском языке. Безусловно, у сериала больше шансов быть замеченным, чем если бы он был показан на российской платформе. Определенно это позволит повысить международный интерес к проекту».

Уверенность в качестве российского сериала Netflix также выразил Клим Шипенко («Салют-7», «Текст»). Вместе с тем режиссер в разговоре с «Газетой.Ru» воздержался от прогнозов относительно международного успеха сериала:

«Наши продюсеры и режиссеры научились снимать на международном уровне. Будет ли мировой аудитории интересен сюжет — этого никогда не знаешь. Здесь играет роль совокупность факторов: как все сделано, а также актуальна или нет тема на данный момент. Не существует единственной формулы [успеха]», — отметил Шипенко.

Кроме того, кинематографист оценил выбора Петрова на главную роль и предположил, что сотрудничество с Netflix сможет открыть актеру дорогу в Голливуд:

«Что касается Саши, то это прекрасный выбор. Думаю, ему давно этого хотелось. У него есть все шансы, чтобы сниматься в голливудских блокбастерах. Он обладает харизмой, актерским талантом, внешностью. В этом смысле я в нем уверен и болею за него».

Шипенко добавил, что прописанный в сценарии образ отлично подходит Петрову, поэтому он не сомневается, что артист органично в него впишется.

Сериал с Александром Петровым станет вторым российским проектом Netflix. Сейчас для стримингового сервиса снимают сериал «Анна К», который станет современной интерпретацией романа Льва Толстого «Анна Каренина». Действие картины будет происходить в XXI веке между Москвой, Санкт-Петербургом и просторами российских деревень. По сюжету замужняя светская львица Анна Каренина (Светлана Ходченкова) оставляет мужа и будущего губернатора Алексея (Федор Бондарчук) ради любовной связи с привлекательным наследником алюминиевой империи Вронским (Роман Васильев). В картине также сыграют Юрий Борисов (Константин Левин), Гоша Куценко (Стива Облонский), Юлия Александрова (Долли), Дарья Верещагина (Китти), Татьяна Догилева (Агафья Михайловна) и другие.