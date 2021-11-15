Любимец вождя и «русский Вайнштейн»

17 ноября исполняется 120 лет со дня рождения режиссера Ивана Пырьева. Он был директором «Мосфильма», ставил успешные картины про советский народ и экранизировал Достоевского. Вместе с тем сразу несколько актрис в свое время обвинили Пырьева в домогательствах, а сотрудники съемочной площадки прозвали его самодуром. «Газета.Ru» рассказывает, как постановщик заслужил статус одной из самых спорных фигур в отечественном кинематографе.

От цензуры до Сталинской премии

В 1929 году Иван Пырьев попал в «черный список» режиссеров из-за фильма «Государственный чиновник». По сюжету кассир на железной станции, мечтающий попасть в «Моссовет», крадет саквояж с деньгами и оказывается разоблачен. Сатира на советских служащих не понравилась партии: картина подверглась критике и была запрещена. Тогда студия «Союзкино» предложила Пырьеву исправить «ошибки». По итогу в переделанном фильме на месте главного героя оказался не служащий, а обычный тунеядец.

В 1936 году Пырьев выпустил внутрипартийный фильм «Анка» о том, как обычный парень из Сибири приезжает в Москву, дослуживается до передовика производства на оборонном заводе, а потом оказывается на скамье подсудимых за шпионаж. Однако цензурному комитету не понравилось, что диверсант в ленте выглядит слишком обаятельным. За это Пырьева, по воспоминаниям современников, уволили с «Мосфильма», и режиссер переехал на Украину. Тогда лента попала на глаза Иосифу Сталину, который распорядился выпустить ее в прокат, сменив при этом название на «Партийный билет».

После этого картины Пырьева внезапно начали пользоваться большим успехом. В 1938 году режиссер выпустил комедию «Богатая невеста», которая прошла с аншлагом. В главной роли снялась жена режиссера Марина Ладынина. Через год вышла лента «Трактористы», которая принесла Пырьеву первую Сталинскую премию (всего их у него 6).

«Черный список» актрис

Актриса Вера Васильева в своей автобиографии обвинила Пырьева в том, что он сгубил ее карьеру из-за отказа в интимной связи. Будучи студенткой, она снялась в ленте режиссера «Сказание о земле Сибирской», после чего тот пригласил ее на «деловое» свидание в гостиницу «Москва». Васильева не пришла на встречу — и тогда Пырьев, по ее словам, заявил: «Ты никогда больше не будешь сниматься в кино!». После долгих лет безмолвия актриса рассказала о действиях постановщика, при этом не столько обвиняя его, сколько защищая:

«Рассматривая жизнь с высоты своего возраста, я понимаю: Пырьев подарил мне не только роль, а жизнь. Ведь если бы не встреча с ним, меня бы, возможно, отправили в какую-нибудь Тмутаракань».

Это не единственный эпизод, связанный с домогательствами со стороны режиссера. Актриса Екатерина Савинова также рассказывала, что после проб на роль в ленте «Кубанские казаки» Пырьев позвал ее к себе для того, чтобы поработать над ее образом. Когда Савинова пришла, то поняла, что работа была лишь предлогом. После того как девушка ударила Пырьева по щеке, режиссер якобы пообещал испортить ее карьеру. Савинова не получала главных ролей около 10 лет, играя лишь эпизодические — без указания в титрах.

close 100% Марина Ладынина в фильме «Любимая девушка» (1940) Ивана Пырьева Мосфильм

Та же участь постигла вторую жену режиссера Марину Ладынину. Ради отношений с артисткой режиссер бросил свою первую супругу Аду Войцик. Ладынина призналась, что подала на развод из-за постоянных измен Пырьева. После этого она также лишилась ролей в кино и театре.

Культура отмены по-советски

После смерти Сталина у Пырьева начались непростые времена: другой вождь — Никита Хрущев — хотел, но все-таки не смог убрать кинематографиста с места председателя оргкомитета Союза работников кинематографии СССР. Правда, в конце 60-х Пырьев все-таки лишился своего поста из-за скандала.

3 октября 1964 года в газетах «Горьковская правда» и «Известия» был опубликован фельетон «Звезды близкие и далекие, или Как заврался знаменитый режиссер». Основной посыл заключался в том, что на съемках фильма «Свет далекой звезды» Пырьев оскорблял актеров массовки — «от юных школьниц до матерей». Брань режиссера, отмечалось в фельетоне, была настолько сильная, что «извозчики нижегородской ярмарки умерли бы от зависти».

Тогда оскорбленные члены съемочной команды обратились в Министерство культуры, поставив вопрос о моральном облике Пырьева. Согласно газете «Известия», режиссеру вынесли первое предупреждение, которого он вскоре ослушался. На собрании «Мосфильма» комиссия рассмотрела дело Пырьева. В личном деле, которое завели на постановщика, в частности, упоминались и измены режиссера жене Ладыниной. В августе 1965 года Пырьева сняли с поста председателя оргкомитета.