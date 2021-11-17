Зеленый Гоблин, три Паркера, судьба ЭмДжей: каким будет новый «Человек-паук»

Вышел второй трейлер грядущего блокбастера «Человек Паук: Нет пути домой». В нем появляются антагонисты из предыдущих фильмов о супергерое, включая Зеленого Гоблина, Доктора Осьминога и Электро. «Газета.Ru» рассказывает, каким может быть один из самых ожидаемых фильмов этого года (со спойлерами).

Паркер и забвение

В финале предыдущей части саги — «Вдали от дома» — весь мир узнает, кто скрывается под маской Человека-паука. И теперь жизнь Питера Паркера являет собой сущий ад: назойливое внимание общественности, вторжение в личное пространство близких, обвинения в убийстве Мистерио и так далее.

На этом фоне Питер обращается за помощью к Доктору Стрэнджу — у мага, оказывается, есть заклинание, с помощью которого все могут забыть о реальной личности «дружелюбного соседа». Однако что-то идет не по плану — и грань между параллельными мирами ломается. В итоге Паркер в исполнении Тома Холланда встречает злодеев из альтернативных вселенных (предыдущих одноименных франшиз) — Зеленого Гоблина (Уиллем Дефо), Доктора Осьминога (Альфред Молина), Электро (Джейми Фокс), Песочного Человека и Ящера.

Ошибка Доктора Стрэнджа

Существует гипотеза, что заклинание Стрэнджа даже в теории не могло просто стереть память людей: якобы волшебник воспользовался мощнейшим обрядом из книги Калиостро, которое переписывает реальность на фундаментальном уровне. В трейлере показывается, что помощник колдуна Вонг категорически против данного заклинания — это в очередной раз наталкивает на мысль, что вряд ли речь шла просто о магии по стиранию памяти.

Почему это произошло

Использование заклинания из книги Калиостро объясняет будущий хаос в мире Питера Паркера, который в момент ритуала всячески мешал доктору Стрэнджу настроиться на обряд. В сериале «Что если…?» Древняя пыталась сохранить реальность, разделив временную линию Стрэнджа, что позволило доброй и злой версии колдуна сосуществовать в одном мире. Правда, она была более искусным практиком и понимала, что эта магия чрезвычайно опасна. Возможно, Стрэндж пытался повторить именно это заклинание в «Нет пути домой».

По мнению фанатов, данным обрядом маг хотел навязать свою волю всей временной линии Вселенной. Это, в частности, подтверждают слова Стрэнджа в трейлере: «Проблема в тебе (Паркере), пытающемся жить двумя разными жизнями». Кроме того, это подтверждается тем фактом, что злодеи, связанные с Человеком-пауком в других временных линиях, попадают в нынешнюю вселенную. Сам Питер оказывается центром нестабильности и притяжения, поэтому логичным становится появление других версий Паркера в одном мире.

Великий триптих

По информации инсайдеров, в грядущем фильме появится полный комплект Паркеров — и Тоби Магуайр, и Эндрю Гарфилд, и Том Холланд. Скорее всего, каждый из них будет сражаться с оригинальными антагонистами. То есть Паук Сэма Рэйми — с Гоблином, Осьминогом и Песочным Человеком, а Гарфилд — с Электро и Ящером. Сами актеры, впрочем, постоянно опровергают возвращение во франшизу.

Proof that Tobey and Andrew are returning in #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/NF5B8Abvie — Spider-Man NWH Updates and Leaks (@Spider_Leaks) November 8, 2021

При этом пользователи соцсетей заметили, что в бразильском трейлере «Нет пути домой» не была убрана сцена, где Человек-паук сражается с Ящером и Песочным человеком. В ней, по мнению фанатов, замазан еще один Паркер — в моменте, когда Ящер получает «анонимный» удар из воздуха.

Lizard gets hit with an invisible punch in the #SpiderManNoWayHome Brazil trailer



Looks like they edited out Tobey Maguire and Andrew Garfield pic.twitter.com/oJheAgOI9C — Culture Crave (@CultureCrave) November 17, 2021

Осьминог — добрый

The Variety приводит еще одну версию. Якобы сцена с Ящером — маркетинговый ход и, возможно, ее вообще нет в фильме (тем более что прецеденты уже случались). Издание также отмечает, что в моментах сражений со злодеями не фигурирует Доктор Осьминог — он якобы на сей раз может быть на стороне добра. Такую теорию отчасти подтверждают кадры из трейлера, на которых Отто Октавиус достаточно мило общается с Паркером и его друзьями.

– простите, как вас по имени?

– доктор окто октавиус.

– [начиная смеяться] нет, а если серьёзно?



'человек-паук: нет пути домой' или 'человек-паук: трое подростков издеваются над дедами'

[ #SpiderManNoWayHome ] pic.twitter.com/15QyBg7uMZ — (@felilial) November 17, 2021

Мистерио тоже вернется

В «Нет пути домой» также может появиться полноценная «великая шестерка» злодеев, знакомая всем фанатам других проектов вселенной, — как минимум пятеро из них уже были показаны в трейлерах.

Издание CinemaBlend предполагает, что шестым станет Мистерио — антагонист из на данный момент последнего фильма серии, «Вдали от дома». На это наталкивает один из кадров трейлера, где виднеется зеленый свет — характерный для злодея, которого считали погибшим (плюс не стоит забывать, что он — иллюзионист). Кроме того, на другом кадре виднеется чья-то рука в зеленой перчатке (хотя Зеленого Гоблина никто не отменял).

Враги хотят просто жить

Если верить слухам, враги Человека-паука, оказавшись в реальности Паркера-Холланда, изначально не станут мстить альтернативной для них версии Питера — якобы они постараются просто остаться в этом мире навсегда, ведь в их собственных ждать ничего хорошего не приходится. Проблема заключается в том, что у Доктора Стрэнджа, как ожидается, имеется специальная тюрьма для злодеев, которая может вернуть их обратно в свои миры.

На этом фоне Зеленый Гоблин попытается сыграть на чувстве вины Паркера-Холланда: якобы он виновен в смертях и арестах противников из альтернативных реальностей. Судя по трейлеру, в таких предположениях есть доля правды, ведь в одном из моментов Паркер выкрадывает некий магический куб у Доктора Стрэнджа.

Кто-то умрет

Один из крутейших моментов последнего трейлера — кадр с падением Мэри Джейн с огромной высоты. Такое было и в первой трилогии, и в дилогии с Гарфилдом, где возлюбленная Паука Гвэн Стейни погибла. Этот момент навел фанатов на прекрасную теорию — якобы девушка Питера из нынешней серии может спасти персонаж Гарфилда. И даже если это окажется лишь домыслами, сама задумка — гениальная.

имеджин именно в этой сцене появляются пауки из других вселенных и когла эм джей падает её ловит питер паркер гафилда--#SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/qleXnLNjI4 — свифтана (@qrangerlina_) November 17, 2021

Кроме того, в трейлере показано, как Человек-Паук закрывает кого-то от гранаты Гоблина. Но неизвестно, какого именно персонажа он пытается спасти. Ясно одно — как говорил сам Холланд, в новом фильме фанатов ждет большая драма.

«Думаю, многие не смогут сдержать слез в конце», — сказал актер.

Дата российской премьеры

«Человек-паук: Нет пути домой» выйдет в российский прокат 16 декабря 2021 года.