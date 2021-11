Плейлист недели: Адель, Little Big, Noize MC и Лолита

Песня Little Big, приуроченная к возобновлению канала «КликКлак», одна из лучших (по версии критиков) пластинок Адель «30», новый альбом Noize MC, а также фит Лолиты с рэпером Костей Лакоста: «Газета.Ru» рассказывает о главных музыкальных событиях минувшей недели.

Адель — «I Drink Wine»

Адель призналась, что никогда не чувствовала себя более умиротворенной, чем во время записи новой пластинки. В 2019 году певица развелась с отцом своего сына Анджело — это событие главным образом отразилось на песнях из «30». Однако ждать плаксивых композиций не стоит: из 12 тут таких две-три, включая ранее вышедшую «Easy On Me». В остальном «30» — очень жизнерадостный манифест, хотя на первый взгляд и не такой громкий для шестилетнего затишья.

Little Big — «A Lot Of Money (OST «Крысиные бега»)»

Группа Little Big записала саундтрек к новому проекту «Крысиные бега» на YouTube-канале «КликКлак». Некогда популярное шоу вернулось в интернет спустя полтора года. Смысл игры в том, что Ильич (Прусикин) и его друзья скидываются по полмиллиона рублей и затем проходят испытания — отсюда и название трека. Ранее Little Big порадовали фанатов новым мини-альбомом «Welcome To the Internet», записанным при участии Оливера Три и Томми Кэша.

Noize MC — «Выход в город»

Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев) без предупреждения выпустил новый альбом «Выход в город» и клип на заглавную песню. На написание трека рэпера вдохновили голуби в метро — они же главные герои видео. «Попытка вырваться из пут стесняющих обстоятельств в некое более свободное пространство», — так Noize MC описал сквозную тему релиза. Пока доступны 10 треков, все 20 выйдут 17 декабря.

Лолита и Костя Лакоста — «По-другому»

Лолита записала танцевальную композицию с молодым рэпером из команды Элджея — Костей Лакоста. Нуарный клип, вдохновленный работами классиков европейского кинематографа — Антониони, Бертолуччи и Пазолини — снял режиссер Макс Шишкин.

Сюзанна — «Не поду / Не подумай»

У Сюзанны вышла новая песня о любви «Не поду / Не подумай». Это уже второй проект исполнительницы в этом году: летом она представила альбом «Karaoke Provoke», над которым работали ее новый саундпродюсер Никита Каменский и один из основателей группы «Гости из будущего» Юрий Усачев.

FKA twigs и Central Cee — «Measure Of A Man»

FKA twigs и британский рэпер Central Cee объединились для сингла «Measure Of A Man». Он войдет в саундтрек к новому фильму Мэттью Вона «The King's Man: Начало» — приквела «Кингсмана». Последний альбом FKA twigs — «Magdalene» — вышел в 2019 году.

Стинг — «The Book Of Numbers»

«The Bridge» — пятнадцатый (!) студийный альбом Стинга, экс-солиста легендарной группы The Police. В нем британский исполнитель рассуждает о непростых переменах — пандемии, личных потерях, разлуке, самоизоляции и политических изменениях. Название альбома выбрано не случайно: значительная часть работы проходила удаленно, по Zoom. «Тема пластинки — наведение мостов во время разлуки. Изначально я не задумывался о ней, просто писал композиции, но в какой-то момент подумал: «Так вот о чем они»», — сообщил Стинг.