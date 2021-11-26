Внебрачные дети и уголовное дело: как сложилась судьба звезд «Кадетства»

15 лет назад на российских экранах стартовал сериал «Кадетство» о жизни курсантов Суворовского училища. История о взрослении и дружбе молодых ребят, которые мечтают, влюбляются и находят выход из самых запутанных и комических ситуаций, покорила сердца телезрителей, знавших имена героев наизусть. О том, как сложилась дальнейшая судьба актеров популярного телешоу, – в материале «Газеты.Ru».

Максим Макаров, «Макар» — Александр Головин

Александр Головин, сыгравший в «Кадетстве» белокурого сердцееда и сына мэра Максима Макарова, пришел в проект уже узнаваемым актером. С 9 лет мальчик работал моделью в агентстве Славы Зайцева, снимался в рекламе, в культовом «Ералаше» и даже в мюзикле «Норд-Ост» в роли маленького Сани Григорьева. На момент съемок в сериале юноша был нарасхват: параллельно он сыграл в фильме «Сволочи», рождественской комедийной франшизе «Елки» и популярном ситкоме «Папины дочки». Сегодня Головин до сих пор занят в театре и кино, а также занимается музыкой и снимает клипы.

Как и его экранный герой, Головин легко покорял женские сердца, и в 2019 году стало известно о рождении внебрачной дочери от гримера Светланы Белогубовой, с которой он познакомился на съемках фильма «Женщины против мужчин». Однако актер наотрез отказался признавать ребенка: в эфире программы «Пусть говорят» мать ребенка потребовала провести ДНК-экспертизу. Результат оказался положительным. После скандального расследования актер Головин редко выставляет напоказ свою личную жизнь, однако известно, что в настоящий момент у него есть девушка Саша. Также актер занимается благотворительностью, перечисляя деньги со спектаклей в детские хосписы и помогая бездомным животным.

Кирилл Соболев, «Соболь» — Артем Терехов

Аналогичная ситуация произошла с Артемом Тереховым, исполнившим роль Кирилла Соболева, соперника Макарова за сердце девушки Риты. В сериале герой Терехова отличался преданностью и тягой к справедливости, однако в реальности реноме актера чуть не пострадало так же, как у его коллеги по сериалу. В 2019 году он стал жертвой шантажа со стороны Лилии Артемьевой, утверждавшей, что 9 лет назад родила от него ребенка. Однако Терехов пошел ей навстречу и на ток-шоу «На самом деле» предложил сделать ДНК-экспертизу. Актер заявил, что женщина придумала историю с внебрачным сыном, чтобы получить от него деньги. Генетический материал артиста не совпадает с ее ДНК-ребенка. Сейчас о личной жизни Терехова ничего не известно: он не ведет соцсети и не появляется на мероприятиях. В кино актер почти не снимается. Его последней работой стал фильм «Опекун», снятый в 2016 году.

Илья Сухомлин, «Сухой» — Аристарх Венес

Аристарх Венес, воплотивший на экране остроумного интеллигента в очках Илью Сухомлина, по-прежнему играет в спектаклях и снимается в кино и сериалах. Не так давно он предстал в одной из главных ролей в фэнтези-детективе «Водоворот» и криминальной драме «За гранью», а в этом году должна выйти спортивная драма «Мастер» о ралли-рейдах на «КАМАЗах», в которой он сыграет гонщика. Также Венес продолжает поддерживать отношениями с коллегами по «Кадетству», в особенности с Кириллом Емельяновым. Правда, в отличие от своего друга, он не был замечен в скандальных историях. Несмотря на большое количество поклонниц, Венес не раз подчеркивал, что у него неуживчивый характер: «Это не выражается в моих гулянках, это вообще не про это. Это про то, что со мной тяжеловато. У меня нет никого, родители не молодеют, они хотят внуков и, сказать честно, я тоже хочу детей, просто пока этого нет», — признавался актер.

Андрей Леваков, «Лева» — Иван Добронравов

Представитель актерской династии Добронравовых Иван сыграл в сериале вместе со своим знаменитым отцом Федором, который по сюжету был отцом курсанта Перепечки. Сам же актер, напротив, сыграл детдомовца Андрея Левакова, который поступает в Суворовское училище самостоятельно без льгот. По сюжету герой Добронравова встречает родную мать, которая нуждается в помощи, и вопреки всем обидам ему удается ее простить и выручить из беды. Несмотря на то, что актер тщательно скрывает свою личную жизнь, в 2017 году стало известно о том, что он женился на девушке Анне, которая не имеет отношения к шоу-бизнесу и кино. В 2018 году у пары появилась дочь.

За плечами у Добронравова роли в таких известных картинах, как «Возвращение» Звягинцева, «Утомленные солнцем-2» Михалкова, «Гагарин. Первый в космосе» Пархоменко. Сегодня он продолжает сниматься в кино и сериалах, из последних работ — «Метод» и «Кто-нибудь видел мою девчонку?».

Алексей Сырников, «Гнида» — Кирилл Емельянов

А вот образ главного антагониста в сериале достался Кириллу Емельянову, который сыграл сына майора Ротмистрова в Суворовском училище Алексея Сырникова по прозвищу «Гнида». По сюжету персонаж Емельянова был главным стукачом и подстрекателем, который проступками мстил своему отцу за то, что тот променял мать на любовницу.

В жизни у героя Сырникова также сложные отношения с женщинами. По собственному признанию, еще в 16 лет он предпочитал ночные приключения с женщинами постарше: его первая гражданская жена была старше его на 11 лет, а еще какое-то время спустя появились слухи о его романе с Катей Гордон, которая старше юноши на 10 лет. Однажды, как и в случае с Головиным и Тереховым, артист обнаружил, что у него есть внебрачный сын Марк, рожденный после его расставания с очередной подругой Кристиной Дехант. Емельянов финансово поддерживал сына, но 10 лет спустя на ток-шоу «На самом деле» он узнал, что мальчик был ему неродной.

Самые продолжительные отношения у актера были с 25-летней Екатериной Директоренко, на которой он женился в 18 лет. Пара воспитывала двух детей, но в 2016 году разразился новый скандал. Как оказалось, супруги успели развестись, но какое-то время поддерживали дружеские отношения. Внезапно экс-возлюбленная выступила на ток-шоу «Пусть говорят» с обвинениями в невыплате алиментов, актер же заявил, что Директоренко препятствует его общению с детьми. После развода актер вновь взялся за старый образ жизни. Он злоупотреблял алкоголем и часто ввязывался в драки. В 2020 году из-за буйного поведения на Емельянова завели уголовное дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

Александр Трофимов, «Трофим» — Артур Сопельник

Курсант Трофимов запомнился зрителям как заядлый искатель приключений и талантливый импровизатор, который вместе со своим другом Сухомлиным постоянно попадал в истории. Исполнитель роли Артур Сопельник в жизни также отличается авантюризмом: на снимках в Instagram актер занимается дайвингом, сноубордом, летает на самолете, а также играет в пейнтбол с друзьями. Сопельник продолжает сниматься в кино и играть в спектаклях. Среди его последних работ — роли в сериалах «Физрук», «Фурцева» и «Метод-2». Что касается личной жизни, то известно, что уже несколько лет актер встречается с художницей по гриму Елизаветой Туляковой, которую зовет женой. Однако официально пара пока так и не расписалась.

Илья Синицын, «Синица» — Борис Корчевников

Несмотря на популярность, которую принесла Борису Корчевникову роль романтика Синицына, он не пошел по актерской стезе. Бывший «курсант» решил поступать на факультет журналистики МГУ. После обучения работал корреспондентом на НТВ, в частности, делал репортажи для «Намедни» с Леонидом Парфеновым. Какое-то время работал директором регионального телеканала СТС, а с 2017 года является директором православного телеканала «Спас» и ведущим передачи «Судьба человека» на канале «Россия-1». Что до личной жизни, то журналист пока не женат. Cам Корчевников в интервью «Пока все дома» признался, что хочет завести семью, но отношения у него не складываются. При этом журналист уточнил, что в свои 39 лет до сих пор проживает в одной квартире с матерью. Корчевников участвует в благотворительности и часто помогает нуждающимся. Правда, самого ведущего постигло несчастье: в 2015 году он перенес операцию по удалению опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв.

Степан Перепечко, «Печка» — Павел Бессонов

Свою актерскую карьеру Павел Бессонов, как и его коллеги по сериалу Головин и Емельянов, начал со съемок в киножурнале «Ералаш», однако именно роль обаятельного простака, суворовца Степана Перепечко в «Кадетстве» принесла ему любовь публики. С его героем в сериале связано большинство комичных моментов. По характеру его герой — упитанный гедонист, который не особенно стремится к достижениям, но всегда готов подставить плечо друзьям. Однако слава актера была скоротечна: во всех проектах ему предлагали играть схожий типаж простодушного толстяка. Снявшись в нескольких эпизодических ролях, он оставил кино, не желая становиться заложником образа. Еще в 2013 году Бессонов женился на Зинаиде Мартыновой, в которую был давно влюблен, однако брак распался спустя два года совместной жизни. Он тяжело переживал разрыв. Бессонов сильно похудел на фоне депрессии — ему диагностировали нервную анорексию. На сегодняшний день неизвестно, каким образом звезда «Кадетства» зарабатывает на жизнь и с кем состоит в отношениях. Судя по снимкам в Instagram-аккаунте, Бессонов много времени проводит среди семьи, родственников и друзей, а также нянчится с племянниками.