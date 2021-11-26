Плейлист недели: Даня Милохин, «Мумий Тролль» и Иван Дорн

Тиктокер Даня Милохин записал фит с Ильей Лагутенко из группы «Мумий Тролль», Эд Ширан переиграл свою песню с k-pop-исполнительницами, а Иван Дорн спел на украинском. «Газета.Ru» рассказывает о главных музыкальных событиях минувшей недели.

Двукратный бронзовый призер «Евровидения» выпустил новый альбом «8», в который вошли два кавера — на песню «Мечтатели» Димы Билана и «Облака» группы «Блестящие». Лазарев предупредил в Instagram, что для полного погружения стоит слушать треки по порядку. «Для меня это важно! В альбоме нет случайных песен», — отметил певец. Композицию «Мечтатели» Лазарев впервые исполнил на концерте «Новая волна» в этом году.

Thomas Mraz и Кkome — «Наверно»

Уфимский певец Thomas Mraz записал совместную пластинку «Future Flashbacks» с отечественным электронщиком KKOME. До релиза музыканты уже представили лирический трек «Наверно» и «тиктокерскую» песню «Но но но».

В новый альбом вошло 13 песен на любой вкус и цвет. «Музыка в этом альбоме — это синергия различных жанров и поджанров. Здесь в одном треке можно услышать вместе электронику, поп, хип-хоп, R&B и разного рода экспериментальное звучание», — отметил KKOME.

Даня Милохин и «Мумий Тролль» — «Башня»

Тиктокер Даня Милохин и группа «Мумий Тролль» во главе с Ильей Лагутенко выпустили совместный трек «Башня» о любви молодого парня к «приличной» девочке. К песне прилагается клип с оригинальным сюжетом, который дополняет музыкальную историю взаимоотношений.

Мнения фанатов рок-бэнда о коллаборации разделились. Так, некоторые усомнились в вокальных данных Милохина, а другие — радостно восприняли стремление музыкантов сотрудничать с молодежью.

Эд Ширан, Jessi и Sunmi — «Shivers»

Британский певец Эд Ширан выпустил ремикс на песню из своего нового альбома «Equals» с k-pop-исполнительницами Sunmi и Jessi. На этот раз первый куплет можно услышать на корейском и английском языках.

Cream Soda — «Радуга»

Группа Cream Soda представила сингл «Радуга», посвященный тому, как интернет помогает отвлечься от реальности. Помимо основного трека артисты выпустили ремикс, созданный совместно с музыкантом Gerry Read.

Иван Дорн — «Тебе нема сьогодні»

Украинский певец поделился кавером на песню «Сьогодні» группы «Океан Ельзи». Это одна из немногих песен, исполненных им на родном языке. На композицию, посвященную страху потерять любимого человека, Дорн также выпустил клип. В нем снялась его жена. «Мы поняли, что такую трогательную и глубокую историю можно показать в кадре по-настоящему только с любимым человеком», — поделился артист.

Обе две — «Конфетти»

Инди-группа «Обе две» выпустила первый за пять лет лонгплей «Мне это не подходит». В пластинку, состоящую из 10 треков, вошли песни «3 по 50», «Хрусталь» и «Ты мне говоришь пока» из фильма «Джетлаг». Как отмечают артисты, альбом выполнен в стиле «литературный поп» или нео-поп, который позволяет слушателю образно увидеть музыку.

«Весь LP — это коллекция магнетических образов и историй тех, кто споткнулся о собственные иллюзии, но несмотря ни на что, остался стоять на ногах», — рассказал композитор и продюсер группы Дмитрий Емельянов.